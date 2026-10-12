В Казахстане расширили программу помощи проблемным ипотечным заёмщикам. Теперь комиссия может рекомендовать рефинансирование некоторых ипотек, выданных с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года. Одновременно срок подачи ряда заявлений по программе продлили до 1 июля 2027 года, а оказания дополнительной помощи — до 1 сентября 2027-го.

Изменения утверждены постановлением АРРФР №132 от 28 сентября 2026 года. На сайте регулятора документ опубликован 8 октября, но действует со дня принятия — то есть с 28 сентября.

Это не новая льготная ипотека и не автоматическое списание задолженности. Для займов 2021–2024 годов решение может принять комиссия, причём только при наличии свободного лимита, который образуется за счёт возврата денег по ранее рефинансированным кредитам.

Пять условий для ипотеки 2021–2024 годов

Для этой категории программа требует, чтобы по состоянию на 1 января 2025 года одновременно выполнялись несколько условий:

заёмщик относится к предусмотренной программой социально уязвимой категории либо имеет заболевание, отдельно указанное в программе;

заложенное жильё является единственным жильём заёмщика и его супруга или супруги в Казахстане;

просрочка превышает 180 календарных дней;

остаток основного долга не превышает 50 млн ₸;

доход заёмщика не позволяет обслуживать кредит на действующих условиях.

Даже соответствие всем этим критериям не означает автоматического одобрения: постановление прямо говорит, что комиссия «вправе рекомендовать» рефинансирование.

Кто относится к социально уязвимым категориям

Для новых займов 2021–2024 годов постановление ссылается не на всю статью 68 закона «О жилищных отношениях», а на конкретные её подпункты. В этот перечень входят ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним ветераны, ветераны боевых действий на территории других государств, люди с инвалидностью I и II групп, семьи с детьми с инвалидностью, граждане с тяжёлыми хроническими заболеваниями из установленного перечня, пенсионеры по возрасту, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей до 29 лет, многодетные семьи и награждённые многодетные матери, семьи погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей и вдовы или вдовцы с несовершеннолетними либо обучающимися очно детьми в пределах установленного возраста.

Актуальный перечень категорий содержится в статье 68 закона. Примечательно, что в новом ипотечном условии АРРФР не перечислены все категории этой статьи: например, отдельными подпунктами туда не включены кандасы, потерявшие жильё из-за ЧС и неполные семьи.

Какие ипотеки под новую норму не попадут

Постановление отдельно запрещает комиссии предоставлять рефинансирование или соответствующую дополнительную помощь по займам юридических лиц, ипотекам, выданным в рамках государственных ипотечных программ, а также кредитам, связанным с мошенническими действиями, если это подтверждено вступившим в силу судебным актом.

Таким образом, сам факт ипотеки 2021–2024 годов с большой просрочкой ещё не даёт права на программу. Например, заём по одной из государственных жилищных программ под эту новую норму не подпадает.

Что означает дата 1 июля 2027 года

Ещё один важный нюанс: дата 1 июля 2027 года относится прежде всего к заявлениям на дополнительную помощь и ряду процедур действующей программы — в том числе к улучшающим условиям, финансированию и передаче жилья в аренду. Оказывать такую помощь допускается до 1 сентября 2027 года включительно.

Если залоговое жильё уже оказалось на балансе банка или другой участвующей организации, заявление о финансировании либо передаче жилья в аренду также необходимо подать до 1 июля 2027 года. Если человек не обратится вовремя, организация вправе реализовать имущество в установленном законом порядке.

Заёмщикам, которые считают, что соответствуют условиям программы, АРРФР рекомендует обращаться прежде всего в свой банк-кредитор. На странице программы регулятор публикует нормативные документы, контакты и разъяснения для ипотечных заёмщиков.

Программа работает с 2015 года и уже не сводится к одной форме поддержки. По данным АРРФР на 1 сентября 2026 года, по первому направлению было рефинансировано 33,3 тыс. займов на 215 млрд ₸. Ещё 10,6 тыс. социально уязвимых заёмщиков получили дополнительные меры поддержки на 101,2 млрд ₸ — в том числе уменьшение задолженности, льготные графики выплат и возврат единственного жилья с баланса банка.