В Казталовском районе Западно-Казахстанской области началась реализация проекта водохранилища на реке Большой Узень объёмом 28,4 млн кубометров. После ввода объект должен обеспечить водой 12 тыс. га лиманного орошения, а в перспективе площадь планируют увеличить до 20 тыс. га.

О текущем статусе проекта министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал на встрече с жителями региона в Уральске. Финансирование связано с программой модернизации водной инфраструктуры Казахстана при участии Исламского банка развития.

Проект не новый. Идея создания водохранилища выше села Жалпактал обсуждалась как минимум несколько лет. Ещё в более ранних официальных материалах его проектный объём оценивался примерно в 28 млн кубометров. В 2024 году в республиканском бюджете отдельно предусматривались средства на разработку проектно-сметной документации для строительства водохранилища.

В 2026 году проект перешёл к следующей стадии. Министерство водных ресурсов ранее сообщало, что за счёт первого транша финансирования Исламского банка развития начата реализация трёх водохранилищ — Большой Узень в ЗКО, Караузяк в Кызылординской и Акмола в Жамбылской области.

Водохранилище нужно не только для полива

У проекта есть ещё одна задача — аккумулировать паводковую и талую воду. Ранее Минводы сообщало, что сооружение должно уменьшить угрозу подтопления двух населённых пунктов Казталовского района, где проживают около 5 тыс. человек. Кроме того, водохранилище рассматривается как один из способов снизить зависимость этой части ЗКО от внешнего притока воды.

Большой Узень относится к трансграничным водотокам, а проблема водообеспечения южных районов области существует давно. В более ранних материалах о проекте указывалось, что накопление собственного стока позволит уменьшить зависимость региона от подачи волжской воды из России. Это особенно существенно для территории, где вода одновременно требуется населённым пунктам, пастбищам и сельскому хозяйству.

По данным на начало паводкового периода 2026 года, три действующих водохранилища на Большом Узене были заполнены на 57%. Для сравнения, четыре водохранилища на Малом Узене на тот момент имели наполнение около 90%.

Модернизируют и существующую систему

Новым водохранилищем работы в ЗКО не ограничиваются. При поддержке Исламского банка развития власти собираются реконструировать Битикское водохранилище и четыре магистральных канала. По оценке Минводы, эти проекты должны улучшить водообеспечение примерно 28,5 тыс. га земель. На объектах также собираются внедрить автоматизированный учёт воды.

Битикское водохранилище — уже существующий объект на реке Кушум, входящий в республиканскую водохозяйственную инфраструктуру. Подготовка его реконструкции также велась ранее: в 2024 году бюджетом предусматривалось финансирование разработки соответствующей проектно-сметной документации.

Если сложить заявленный охват нового водохранилища на Большом Узене и реконструируемых объектов, на первоначальном этапе речь идёт примерно о 40,5 тыс. га земель, водообеспечение которых должно быть улучшено. При расширении лиманного орошения на Большом Узене до 20 тыс. га совокупный показатель может приблизиться к 48,5 тыс. га. Это расчёт KZ24 на основании заявленных Минводы площадей, а не оценка ведомства.

На встрече в Уральске жители также поднимали вопросы состояния малых рек, загрязнения водоёмов и ремонта гидротехнических сооружений. После общей встречи Нуржигитов провёл личный приём и дал поручения профильным подразделениям министерства.

При этом ключевыми параметрами, которые пока требуют дальнейшего уточнения, остаются стоимость строительства водохранилища на Большом Узене, конкретный график работ и плановая дата ввода объекта в эксплуатацию.