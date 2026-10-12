Полиция Алматы впервые официально подтвердила, что 61-летний мужчина, которого на резонансном видео выносят из подъезда с пакетом на голове, был убит. По делу задержаны уже четыре человека, а следствие проверяет их возможную причастность к незаконному завладению квартирой погибшего.

Новые данные 12 октября сообщила полиция. Все четверо задержанных водворены в изолятор временного содержания. Расследование передали специально созданной следственно-оперативной группе МВД из числа наиболее опытных сотрудников, а его ход находится на особом контроле министра внутренних дел.

Это существенно меняет картину дела. Ещё 11 октября полиция подтверждала задержание троих человек, но не сообщала, что произошло с мужчиной, жив ли он и по какой статье расследуется дело. Версия о возможной связи произошедшего с квартирой тогда существовала только со слов соседей.

Камера сняла, как мужчину вынесли ранним утром 30 сентября

История получила огласку после публикации записей камер наблюдения. Как сообщил Qumash, жильцы утверждали, что неизвестные появились в подъезде ещё 26 сентября. 29 сентября камера зафиксировала двух мужчин возле почтовых ящиков, а вечером двое поднялись в одну из квартир на верхних этажах.

Ранним утром 30 сентября на записи появился мужчина, который вынес из подъезда другого человека на плече. Его голова была закрыта пакетом. Соседи заявили, что узнали своего одиноко проживавшего соседа.

10 октября жильцы также сообщили журналистам, что квартира пропавшего якобы была переоформлена или продана. На этом основании в соцсетях заговорили о возможных «чёрных риелторах». Однако на тот момент полиция эту версию не подтверждала.

Об этом накануне писал KZ24.NEWS: редакция отдельно отмечала, что сведения о продаже квартиры и связь преступления с недвижимостью нельзя считать установленным фактом без подтверждения следствия.

Теперь квартира официально появилась в версии следствия

12 октября ситуация изменилась. Департамент полиции сообщил, что в ходе расследования установлены обстоятельства преступления и личности подозреваемых, а также проверяется их возможная причастность к незаконному завладению квартирой погибшего.

При этом полиция пока не утверждает, что квартира действительно была незаконно переоформлена именно на задержанных, и не называет недвижимость мотивом убийства. Не подтверждена официально и версия о деятельности организованной группы «чёрных риелторов».

Следствие также не раскрывает личности четырёх задержанных, их предполагаемые роли, способ и точное время убийства, адрес дома и сведения о том, какая именно сделка могла проводиться с квартирой. Иная информация пока не разглашается в интересах расследования.