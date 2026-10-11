На Земле произошла самая сильная за последние три месяца магнитная буря. Поздно вечером 10 октября геомагнитная активность достигла уровня G3 — «сильная» по пятиступенчатой шкале. Последний сопоставимый по мощности шторм наблюдался 4 июля 2026 года.

Американский Центр прогнозирования космической погоды NOAA зафиксировал достижение уровня G3 в 17:58 UTC 10 октября — это 22:58 по времени Казахстана. Причиной стало прибытие к Земле коронального выброса массы, который резко усилил солнечный ветер. Информацию о достижении сильного уровня подтвердило NOAA.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН также назвала нынешнюю бурю сильнейшей за три месяца. По её данным, последний магнитный шторм сравнимой интенсивности происходил 4 июля. Геомагнитное поле может оставаться возмущённым ещё около суток, сообщила лаборатория.

G3 не обязательно продержится весь день

Важный нюанс: прогноз о возмущённом поле ещё примерно на сутки не означает непрерывную бурю уровня G3 в течение всего 11 октября.

После пика американские специалисты ожидают более слабую активность. На 11 октября NOAA объявило наблюдение за возможной бурей уровня G2 — «умеренной». Причиной могут стать дальнейшие воздействия выбросов солнечной плазмы от 7 и 8 октября. Об этом говорится в свежем прогнозе NOAA.

В трёхдневном прогнозе центра максимальный ожидаемый индекс Kp на 11–13 октября составляет 5,67, что соответствует G2. Поэтому наиболее сильная фаза G3 могла уже пройти, однако отдельные периоды магнитной бури и повышенной геомагнитной активности в течение 11 октября ещё возможны.

Что означает уровень G3

Уровню G3 соответствует планетарный индекс Kp 7. Это третий уровень из пяти: выше находятся G4 — «сильнейшая/тяжёлая» и G5 — «экстремальная» буря.

Согласно шкале NOAA, при G3 возможны отдельные проблемы со спутниковой навигацией и высокочастотной радиосвязью, увеличение сопротивления для спутников на низких орбитах и необходимость корректировок в энергосистемах. Речь идёт прежде всего о технологических эффектах, а не о каких-либо автоматически возникающих последствиях для здоровья людей.

Поэтому KZ24.NEWS не связывает нынешнюю магнитную бурю с головными болями, скачками давления, инфарктами или другими медицинскими последствиями: надёжных данных, позволяющих делать такие выводы применительно к конкретной буре, нет.

Полярные сияния опустились к 50-й широте

Сильная буря сопровождалась яркими полярными сияниями. Российская лаборатория сообщила об их наблюдении на географических широтах примерно от 50 градусов и выше.

Часть северного Казахстана находится севернее 50-й параллели: например, Астана расположена примерно на 51-й, Петропавловск — почти на 55-й широте. Теоретически сильная геомагнитная активность создаёт условия для появления сияний и на таких широтах, однако их реальная видимость зависит от интенсивности события, облачности, засветки и других факторов. Подтверждённых сообщений о массовом наблюдении сияния в Казахстане во время нынешней бури KZ24.NEWS на момент проверки не обнаружил.

Таким образом, главный пик нынешнего геомагнитного шторма достиг сильного уровня G3 вечером 10 октября. Возмущения могут сохраняться 11 октября, но текущие прогнозы уже предполагают преимущественно более слабые уровни — до G2.