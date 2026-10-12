Единой выплаты в 86 500 ₸ для всех казахстанцев с инвалидностью нет. Размер и условия разовой социальной помощи зависят от региона, группы инвалидности и категории получателя. В Астане человеку с инвалидностью I группы действительно предусмотрено 86 500 ₸, однако в других областях суммы могут быть как значительно меньше, так и больше для отдельных категорий.

В 2026 году один МРП составляет 4 325 ₸. Именно от этого показателя рассчитывается большая часть региональной помощи. При этом часть октябрьских выплат приурочена непосредственно ко Дню лиц с инвалидностью, а часть — ко Дню Республики 25 октября. Это разные основания, и объединять их в новое общенациональное пособие нельзя.

Сколько предусмотрели в регионах

Астана

I группа — 86 500 ₸;

II группа и дети с инвалидностью до 18 лет — 43 250 ₸;

III группа — 21 625 ₸.

Акмолинская область

I, II и III группы, а также дети с инвалидностью — 12 975 ₸.

Область Абай

Совершеннолетние с инвалидностью I и II групп и дети с инвалидностью — 21 625 ₸.

Актюбинская область

Ко Дню Республики лицам с инвалидностью, получающим государственное социальное пособие, — 56 225 ₸;

детям с инвалидностью — 112 450 ₸.

Атырауская область

Совершеннолетним с инвалидностью I, II и III групп — 86 500 ₸ ко Дню Республики.

Западно-Казахстанская область

Детям с инвалидностью до 18 лет — 20 000 ₸ ко Дню Республики.

Область Жетісу

Детям с инвалидностью до 18 лет — 25 950 ₸ ко Дню Республики.

Кызылординская область

Гражданам с инвалидностью всех категорий — 12 975 ₸.

Павлодарская область

Семьям с детьми с инвалидностью — 108 125 ₸;

людям с инвалидностью I и II групп — 21 625 ₸;

студентам с инвалидностью на платном обучении в вузах — 259 500 ₸, в колледжах — 129 750 ₸.

Туркестанская область

Помощь предусмотрена детям с инвалидностью до 18 лет, получающим специальные социальные услуги на дому. В опубликованных данных сумма не названа.

Шымкент

Детям с инвалидностью до 18 лет — 21 625 ₸ ко Дню Республики.

Область Ұлытау

Совершеннолетним с инвалидностью I, II и III групп — 20 000 ₸;

перечисление планируют завершить до 15 октября.

Детям с инвалидностью отдельно предусмотрено по 40 000 ₸ перед Новым годом.

В восьми регионах такой выплаты ко Дню лиц с инвалидностью нет

По данным сравнительного обзора региональных мер поддержки, отдельная единовременная выплата именно ко Дню лиц с инвалидностью не предусмотрена в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях.

Это не означает отсутствия там других пособий и мер поддержки. Речь только о дополнительной единовременной помощи, привязанной к конкретной памятной дате.

Нужно ли подавать заявление

В Астане деньги назначают без отдельного заявления на основании данных государственной корпорации «Правительство для граждан». Получатель должен быть зарегистрирован в столице. Тем, кто недавно переехал, рекомендуют проверить, переведено ли выплатное дело по новому месту жительства.

Есть ещё одно существенное ограничение: в столице такая единовременная социальная помощь предоставляется один раз за календарный год и только по одному основанию. Если человек уже получил в 2026 году аналогичную разовую помощь по другому основанию, повторную выплату ко Дню лиц с инвалидностью ему не назначат.

Без заявления также заявлены выплаты в Атырауской области и области Ұлытау. Для остальных регионов нельзя автоматически применять столичный порядок: условия определяются местными правилами.

Почему выплаты настолько разные

Эти деньги не являются новым республиканским пособием. Основные государственные пособия по инвалидности устанавливаются на уровне страны, а описанные выплаты относятся к дополнительной социальной помощи из местных бюджетов.

Поэтому маслихаты могут устанавливать разные категории получателей и разные размеры помощи. В одном регионе деньги получают все взрослые группы инвалидности, в другом — только дети, в третьем действуют отдельные повышенные суммы для студентов или семей с детьми с инвалидностью.

Именно поэтому формулировка «казахстанцам выплатят по 86 500 ₸» была бы неверной. Даже внутри одного города сумма может зависеть от группы инвалидности, а в ряде областей дополнительной выплаты к этой дате вообще нет.