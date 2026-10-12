Рабочий в Кокшетау сорвался с высоты не менее пяти метров и получил тяжёлые травмы. Полиция возбудила уголовное дело, однако к моменту обращения журналистов Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области не получил от работодателя сообщения о несчастном случае.

Информация о происшествии появилась 11 октября в Nayza Kokshe. По данным паблика, мужчина выпал из лестничного проёма в микрорайоне Васильковский. Сообщалось о множественных тяжёлых травмах, однако отдельного официального комментария врачей о диагнозе и текущем состоянии пострадавшего KZ24.NEWS не обнаружил.

Управление полиции Кокшетау подтвердило возбуждение уголовного дела и сообщило, что обстоятельства произошедшего выясняются. Статью Уголовного кодекса правоохранители в опубликованном комментарии не назвали. Название работодателя или компании, на объекте которой находился мужчина, также не раскрывается.

О производственной травме нужно сообщить в течение суток

Отсутствие уведомления инспекции важно с юридической точки зрения. Согласно Трудовому кодексу, работодатель должен в течение суток сообщить в территориальное подразделение инспекции труда о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью. Если у работодателя заключён договор страхования работника от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, страховую организацию необходимо уведомить не позднее трёх рабочих дней после того, как работодателю стало известно о случившемся.

За несообщение в установленный срок предусмотрена отдельная административная ответственность. Согласно статье 96 КоАП, штраф составляет 100 МРП для малого бизнеса и некоммерческих организаций, 150 МРП для среднего и 200 МРП для крупного бизнеса.

В 2026 году один МРП равен 4325 ₸, что подтверждает GOV.KZ. Таким образом, речь может идти соответственно о 432,5 тыс., 648,75 тыс. или 865 тыс. ₸, по расчётам KZ24.NEWS.

Однако сам факт отсутствия сообщения на момент комментария ещё не означает, что нарушение работодателя уже доказано. Инспекции предстоит установить обстоятельства падения, трудовой статус пострадавшего, работодателя и момент, с которого возникла обязанность направить уведомление.

Месяц назад инспекция также не получила уведомления

Нынешний случай стал как минимум вторым серьёзным падением рабочего в Кокшетау за немногим более месяца. 8 сентября на другом строящемся объекте 19-летний молодой человек сорвался с девятого этажа и погиб на месте. Полиция тогда также возбудила уголовное дело.

Есть примечательное совпадение: после сентябрьской трагедии инспекция труда тоже сообщала, что уведомление о происшествии к ней на тот момент не поступало. Об этом писал Kazinform. Данных о том, что два происшествия связаны с одним работодателем или одним строительным объектом, нет.

По нынешнему случаю остаются неизвестными название компании, наличие оформленных трудовых отношений с пострадавшим и договора страхования работника. Без этих данных нельзя делать вывод о виновности конкретного работодателя или утверждать, что факт производственной травмы уже официально установлен.