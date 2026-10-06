В Казахстане сертифицировали новый Kia Seltos, производство которого предусмотрено на заводе KIA Qazaqstan в Костанае. В новом одобрении типа транспортного средства кроссовер указан под типом SP3c, а изготовителем значится казахстанское предприятие.

Запись появилась 5 октября. Согласно данным ОТТС, которые изучил Kursiv, документ действует до 4 октября 2029 года, а заявителем выступает ООО «Киа Россия и СНГ». Получение ОТТС — уже не просто заявление о намерениях: по законодательству это документ, удостоверяющий соответствие выпускаемых в обращение автомобилей одного типа требованиям технического регламента. При этом само наличие ОТТС ещё не означает, что серийная сборка машин уже началась.

Дата запуска производства и начало официальных продаж нового Seltos в Казахстане пока не объявлены.

Новый Seltos станет длиннее на 7 сантиметров

Сертифицированный для Казахстана автомобиль получил длину 4460 мм, ширину 1830 мм и колёсную базу 2690 мм. Такие же основные размеры нового поколения приводит Kia India.

Нынешний Seltos, который продаётся в Казахстане, имеет длину 4390 мм, ширину 1800 мм и колёсную базу 2630 мм, следует из характеристик Kia. Получается, новое поколение длиннее на 70 мм, шире на 30 мм, а расстояние между осями увеличилось на 60 мм, по расчётам KZ24.NEWS.

Изменится и набор силовых агрегатов. В ОТТС указаны 1,5-литровые бензиновые двигатели мощностью 84,4, 110 и 147 кВт — это примерно 115, 150 и 200 л.с. Документ предусматривает версии как с передним, так и с полным приводом.

В перечне оборудования фигурируют адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтальных столкновений и столкновений в слепых зонах, функция предотвращения столкновения при движении задним ходом, панорамная крыша и рейлинги. Однако часть оборудования указана как опциональная, поэтому переносить весь этот список на каждую будущую казахстанскую комплектацию пока нельзя.

Сейчас Seltos в Казахстане стоит от 10,99 млн ₸

Пока официальный казахстанский сайт Kia продолжает продавать нынешний Seltos. Минимальная заявленная цена составляет 10,99 млн ₸. Модель оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. и вариатором, доступны передний и полный привод.

Цена второго поколения пока не названа. Не раскрыты также список комплектаций для Казахстана и сроки появления машин у дилеров.

Сам завод KIA Qazaqstan заработал в Костанае в 2025 году. Его проектная мощность составляет 70 тыс. автомобилей в год. Официальный сайт производителя называет первыми моделями предприятия Sorento и Sportage. О развитии этой площадки KZ24.NEWS писал ранее.

Таким образом, главное новое событие 5 октября — не фактический старт конвейера Seltos второго поколения, а появление оформленного допуска на модель, в котором KIA Qazaqstan уже указана изготовителем. Это существенно приближает новый кроссовер к локальному производству, но точную дату его начала Kia ещё не объявила.