Самые большие города России по населению — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. В Москве на начало 2025 года жили 13,27 млн человек — около 9% населения России. Столица больше Санкт-Петербурга в 2,3 раза, а Новосибирска, третьего города страны, — в восемь раз. Между вторым и третьим местом тоже большой разрыв: в Петербурге 5,65 млн жителей, в Новосибирске — 1,64 млн. Десятку самых больших городов России замыкает Краснодар. От Самары, которая идёт следом, его отделяют всего 662 жителя. Всего в стране 16 городов-миллионников. В них живут 35,8 млн человек — примерно четверть населения России.
Города-миллионники России
|№
|Город
|Жителей на 1 января 2025 года
|Изменение с переписи 2021 года
|1
|Москва
|13 274 285
|+264 173
|2
|Санкт-Петербург
|5 652 922
|+51 011
|3
|Новосибирск
|1 637 266
|+3 671
|4
|Екатеринбург
|1 548 187
|+3 811
|5
|Казань
|1 329 825
|+21 165
|6
|Красноярск
|1 211 756
|+23 985
|7
|Нижний Новгород
|1 198 245
|−27 831
|8
|Челябинск
|1 176 770
|−12 755
|9
|Уфа
|1 166 098
|+21 289
|10
|Краснодар
|1 154 885
|+55 541
|11
|Самара
|1 154 223
|−19 076
|12
|Ростов-на-Дону
|1 143 123
|+961
|13
|Омск
|1 101 367
|−24 328
|14
|Воронеж
|1 041 722
|−15 959
|15
|Пермь
|1 027 518
|−6 484
|16
|Волгоград
|1 012 219
|−15 817
Число жителей на начало 2025 года — из данных Росстата по муниципальным образованиям. Изменение рассчитано относительно переписи на 1 октября 2021 года.
В 16 миллионниках живут 35,8 млн человек, около четверти населения страны. С переписи 2021 года до начала 2025-го население девяти из них увеличилось, а семи сократилось.
По темпам роста лидировал Краснодар: число жителей выросло на 5,1%, или 55 541 человека. Город поднялся с 13-го места на 10-е. Красноярск переместился с восьмого на шестое, а Нижний Новгород — с шестого на седьмое: он потерял 27 831 жителя, больше остальных миллионников.
Самый небольшой миллионник — Волгоград: 1 012 219 жителей. Следом в рейтинге идёт Саратов с 886 165 жителями. Названия шести миллионников — Новосибирска, Челябинска, Омска, Красноярска, Казани и Уфы — разбираем в статье о тюркских названиях городов России.
10 крупнейших городов России
В десяти крупнейших городах России на начало 2025 года жили 29,4 млн человек — примерно каждый пятый житель страны.
Москва
В Москве живут 13,27 млн человек — в 2,3 раза больше, чем в Петербурге. С переписи 2021 года население столицы увеличилось на 264 173 человека. В это число входят жители Троицка, Щербинки и Московского: эти города входят в границы Москвы.
Первое летописное упоминание Москвы относится к 1147 году. Нынешние стены и башни Кремля построили в 1485–1516 годах. Кремль с Красной площадью и церковь Вознесения в Коломенском входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург занимает второе место с 5,65 млн жителей. В статистику Петербурга входят девять городов в его границах, в том числе Колпино и Пушкин. Отдельными позициями в этом рейтинге они не идут.
Пётр I основал Петербург 16 (27) мая 1703 года, заложив крепость на Заячьем острове в устье Невы. Исторический центр города входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Новосибирск
Новосибирск — третий по населению город страны и крупнейший в Сибири: 1,64 млн жителей. Он вырос из посёлка строителей железнодорожного моста через Обь, основанного в 1893 году. В 1957 году здесь начали создавать Академгородок с институтами Сибирского отделения Академии наук.
Екатеринбург
В Екатеринбурге живут 1,55 млн человек. Город основали в 1723 году при строительстве железоделательного завода на Исети. Позже здесь открылась Императорская гранильная фабрика, а в 1878 году Екатеринбург связала с Пермью железная дорога.
Казань
Казань замыкает первую пятёрку с 1,33 млн жителей. С переписи 2021 года их число выросло на 21 165 — больше, чем в Новосибирске и Екатеринбурге. В 2005 году город отметил тысячелетие.
В X–XIII веках на месте Казанского кремля стоял укреплённый булгарский город. Сегодня на территории кремля находится мечеть Кул-Шариф. Её построили заново: прежнюю мечеть разрушили при взятии Казани в 1552 году.
Красноярск
Красноярск занимает шестое место с 1,21 млн жителей. В 1628 году казаки построили на берегу Енисея острог Красный Яр, из которого вырос город. Рядом находится национальный парк «Красноярские Столбы» со скалами среди тайги.
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде на начало 2025 года жили 1,20 млн человек. Город основал князь Юрий Всеволодович в 1221 году там, где Ока впадает в Волгу. Первую крепость построили на высоком берегу над слиянием рек.
Челябинск
Челябинск — восьмой в рейтинге с 1,18 млн жителей. Его история началась в 1736 году с крепости на реке Миасс. Она стояла у нынешнего моста в районе улицы Кирова. Сама крепость не сохранилась; её облик можно увидеть в экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала.
Уфа
Уфа, столица Башкортостана, насчитывает 1,17 млн жителей. Город стоит на реке Белой. В 1574 году здесь заложили крепость, от которой ведут отсчёт истории современной Уфы.
Краснодар
Краснодар замыкает десятку с 1,15 млн жителей. Черноморские казаки основали его в 1793 году на Кубани и назвали Екатеринодаром. Нынешнее название город получил в 1920 году. По числу жителей на начало 2025-го он опередил Самару и вошёл в первую десятку.
Сколько городов в России
На 1 января 2025 года в России было 1 124 города. За предыдущий год статус города получили Бугры и Тельмана в Ленинградской области, Наурская, Ойсхара и Серноводское в Чечне. В самих городах живут 102,8 млн человек, около 70% населения страны.
|Жителей в городе
|Городов
|больше 1 миллиона
|16
|от 500 тысяч до 1 миллиона
|20
|от 250 до 500 тысяч
|42
|от 100 до 250 тысяч
|92
|от 50 до 100 тысяч
|145
|от 20 до 50 тысяч
|339
|от 10 до 20 тысяч
|252
|меньше 10 тысяч
|218
В 170 городах живут больше 100 тысяч человек. Из них 16 — миллионники, ещё в 20 живут от 500 тысяч до миллиона человек. Ближе других к миллиону подошли Саратов (886 165 жителей) и Тюмень (872 077).
При этом почти три четверти городов страны насчитывают меньше 50 тысяч жителей. Самый маленький в этой статистике — Верхоянск в Якутии: 745 человек.
В этих данных Росстат учитывает Крым и Севастополь, но не учитывает Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Международно признанные границы Украины включают Крым и Севастополь.
Самые большие города России по площади
При сравнении городов по площади важно учитывать их границы. В статистике можно встретить площадь самого города или всего городского округа — территории, в которую входят также соседние населённые пункты.
Например, для Норильска и Сочи приведены 4,5 и 3,5 тысячи км², для Москвы — около 2,6 тысячи км². Эти цифры не означают, что городская застройка Норильска или Сочи занимает больше места, чем московская.
Для Петербурга указаны около 1,4 тысячи км², для Екатеринбурга — 1,1 тысячи, для Новосибирска — 502,7 км². После расширения границ в июне 2025 года площадь Красноярска составила 1 116 км². Рейтинг по населению в этой статье относится к началу года, до этого изменения.
Старейшие города России
Дербент в Дагестане — один из древнейших городов на территории России. Его непрерывная городская история насчитывает около двух тысяч лет. На 1 января 2025 года в нём жили 128 141 человек.
В «Повести временных лет» под 862 годом названы Новгород, Ростов, Муром и Белоозеро. Смоленск упоминается под 882 годом, Псков — под 903-м, Москва — под 1147-м. Первое упоминание в летописи не всегда совпадает с годом основания города.
Среди перечисленных под 862 годом городов больше всего жителей сегодня в Великом Новгороде: 222 669 на начало 2025 года. Для сравнения, в Ростове Великом на ту же дату жили 27 050 человек.
Сравнение с Казахстаном
По данным на 1 января 2025 года Алматы с 2,29 млн жителей оказался бы между Санкт-Петербургом и Новосибирском. Астана (1,53 млн) уступает Екатеринбургу, но превосходит Казань. Шымкент (1,26 млн) больше Красноярска. Все три сравнения относятся к одной дате.
Для сравнения с Беларусью есть отдельный рейтинг крупнейших городов страны.
Число жителей Москвы составляет около 65% от населения Казахстана: на начало 2025 года в стране жили 20,29 млн человек. В Казахстане три миллионника — Алматы, Астана и Шымкент. Полный список есть в рейтинге городов Казахстана по населению. Если нужны данные по регионам, смотрите сравнение областей Казахстана по площади и населению.
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