Самые большие города России по населению — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. В Москве на начало 2025 года жили 13,27 млн человек — около 9% населения России. Столица больше Санкт-Петербурга в 2,3 раза, а Новосибирска, третьего города страны, — в восемь раз. Между вторым и третьим местом тоже большой разрыв: в Петербурге 5,65 млн жителей, в Новосибирске — 1,64 млн. Десятку самых больших городов России замыкает Краснодар. От Самары, которая идёт следом, его отделяют всего 662 жителя. Всего в стране 16 городов-миллионников. В них живут 35,8 млн человек — примерно четверть населения России.

Города-миллионники России

№ Город Жителей на 1 января 2025 года Изменение с переписи 2021 года 1 Москва 13 274 285 +264 173 2 Санкт-Петербург 5 652 922 +51 011 3 Новосибирск 1 637 266 +3 671 4 Екатеринбург 1 548 187 +3 811 5 Казань 1 329 825 +21 165 6 Красноярск 1 211 756 +23 985 7 Нижний Новгород 1 198 245 −27 831 8 Челябинск 1 176 770 −12 755 9 Уфа 1 166 098 +21 289 10 Краснодар 1 154 885 +55 541 11 Самара 1 154 223 −19 076 12 Ростов-на-Дону 1 143 123 +961 13 Омск 1 101 367 −24 328 14 Воронеж 1 041 722 −15 959 15 Пермь 1 027 518 −6 484 16 Волгоград 1 012 219 −15 817

Число жителей на начало 2025 года — из данных Росстата по муниципальным образованиям. Изменение рассчитано относительно переписи на 1 октября 2021 года.

В 16 миллионниках живут 35,8 млн человек, около четверти населения страны. С переписи 2021 года до начала 2025-го население девяти из них увеличилось, а семи сократилось.

По темпам роста лидировал Краснодар: число жителей выросло на 5,1%, или 55 541 человека. Город поднялся с 13-го места на 10-е. Красноярск переместился с восьмого на шестое, а Нижний Новгород — с шестого на седьмое: он потерял 27 831 жителя, больше остальных миллионников.

Самый небольшой миллионник — Волгоград: 1 012 219 жителей. Следом в рейтинге идёт Саратов с 886 165 жителями. Названия шести миллионников — Новосибирска, Челябинска, Омска, Красноярска, Казани и Уфы — разбираем в статье о тюркских названиях городов России.

10 крупнейших городов России

В десяти крупнейших городах России на начало 2025 года жили 29,4 млн человек — примерно каждый пятый житель страны.

Москва

В Москве живут 13,27 млн человек — в 2,3 раза больше, чем в Петербурге. С переписи 2021 года население столицы увеличилось на 264 173 человека. В это число входят жители Троицка, Щербинки и Московского: эти города входят в границы Москвы.

Первое летописное упоминание Москвы относится к 1147 году. Нынешние стены и башни Кремля построили в 1485–1516 годах. Кремль с Красной площадью и церковь Вознесения в Коломенском входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург занимает второе место с 5,65 млн жителей. В статистику Петербурга входят девять городов в его границах, в том числе Колпино и Пушкин. Отдельными позициями в этом рейтинге они не идут.

Пётр I основал Петербург 16 (27) мая 1703 года, заложив крепость на Заячьем острове в устье Невы. Исторический центр города входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новосибирск

Новосибирск — третий по населению город страны и крупнейший в Сибири: 1,64 млн жителей. Он вырос из посёлка строителей железнодорожного моста через Обь, основанного в 1893 году. В 1957 году здесь начали создавать Академгородок с институтами Сибирского отделения Академии наук.

Екатеринбург

В Екатеринбурге живут 1,55 млн человек. Город основали в 1723 году при строительстве железоделательного завода на Исети. Позже здесь открылась Императорская гранильная фабрика, а в 1878 году Екатеринбург связала с Пермью железная дорога.

Казань

Казань замыкает первую пятёрку с 1,33 млн жителей. С переписи 2021 года их число выросло на 21 165 — больше, чем в Новосибирске и Екатеринбурге. В 2005 году город отметил тысячелетие.

В X–XIII веках на месте Казанского кремля стоял укреплённый булгарский город. Сегодня на территории кремля находится мечеть Кул-Шариф. Её построили заново: прежнюю мечеть разрушили при взятии Казани в 1552 году.

Красноярск

Красноярск занимает шестое место с 1,21 млн жителей. В 1628 году казаки построили на берегу Енисея острог Красный Яр, из которого вырос город. Рядом находится национальный парк «Красноярские Столбы» со скалами среди тайги.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде на начало 2025 года жили 1,20 млн человек. Город основал князь Юрий Всеволодович в 1221 году там, где Ока впадает в Волгу. Первую крепость построили на высоком берегу над слиянием рек.

Челябинск

Челябинск — восьмой в рейтинге с 1,18 млн жителей. Его история началась в 1736 году с крепости на реке Миасс. Она стояла у нынешнего моста в районе улицы Кирова. Сама крепость не сохранилась; её облик можно увидеть в экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала.

Уфа

Уфа, столица Башкортостана, насчитывает 1,17 млн жителей. Город стоит на реке Белой. В 1574 году здесь заложили крепость, от которой ведут отсчёт истории современной Уфы.

Краснодар

Краснодар замыкает десятку с 1,15 млн жителей. Черноморские казаки основали его в 1793 году на Кубани и назвали Екатеринодаром. Нынешнее название город получил в 1920 году. По числу жителей на начало 2025-го он опередил Самару и вошёл в первую десятку.

Сколько городов в России

На 1 января 2025 года в России было 1 124 города. За предыдущий год статус города получили Бугры и Тельмана в Ленинградской области, Наурская, Ойсхара и Серноводское в Чечне. В самих городах живут 102,8 млн человек, около 70% населения страны.

Жителей в городе Городов больше 1 миллиона 16 от 500 тысяч до 1 миллиона 20 от 250 до 500 тысяч 42 от 100 до 250 тысяч 92 от 50 до 100 тысяч 145 от 20 до 50 тысяч 339 от 10 до 20 тысяч 252 меньше 10 тысяч 218

В 170 городах живут больше 100 тысяч человек. Из них 16 — миллионники, ещё в 20 живут от 500 тысяч до миллиона человек. Ближе других к миллиону подошли Саратов (886 165 жителей) и Тюмень (872 077).

При этом почти три четверти городов страны насчитывают меньше 50 тысяч жителей. Самый маленький в этой статистике — Верхоянск в Якутии: 745 человек.

В этих данных Росстат учитывает Крым и Севастополь, но не учитывает Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Международно признанные границы Украины включают Крым и Севастополь.

Самые большие города России по площади

При сравнении городов по площади важно учитывать их границы. В статистике можно встретить площадь самого города или всего городского округа — территории, в которую входят также соседние населённые пункты.

Например, для Норильска и Сочи приведены 4,5 и 3,5 тысячи км², для Москвы — около 2,6 тысячи км². Эти цифры не означают, что городская застройка Норильска или Сочи занимает больше места, чем московская.

Для Петербурга указаны около 1,4 тысячи км², для Екатеринбурга — 1,1 тысячи, для Новосибирска — 502,7 км². После расширения границ в июне 2025 года площадь Красноярска составила 1 116 км². Рейтинг по населению в этой статье относится к началу года, до этого изменения.

Старейшие города России

Дербент в Дагестане — один из древнейших городов на территории России. Его непрерывная городская история насчитывает около двух тысяч лет. На 1 января 2025 года в нём жили 128 141 человек.

В «Повести временных лет» под 862 годом названы Новгород, Ростов, Муром и Белоозеро. Смоленск упоминается под 882 годом, Псков — под 903-м, Москва — под 1147-м. Первое упоминание в летописи не всегда совпадает с годом основания города.

Среди перечисленных под 862 годом городов больше всего жителей сегодня в Великом Новгороде: 222 669 на начало 2025 года. Для сравнения, в Ростове Великом на ту же дату жили 27 050 человек.

Сравнение с Казахстаном

По данным на 1 января 2025 года Алматы с 2,29 млн жителей оказался бы между Санкт-Петербургом и Новосибирском. Астана (1,53 млн) уступает Екатеринбургу, но превосходит Казань. Шымкент (1,26 млн) больше Красноярска. Все три сравнения относятся к одной дате.

Для сравнения с Беларусью есть отдельный рейтинг крупнейших городов страны.

Число жителей Москвы составляет около 65% от населения Казахстана: на начало 2025 года в стране жили 20,29 млн человек. В Казахстане три миллионника — Алматы, Астана и Шымкент. Полный список есть в рейтинге городов Казахстана по населению. Если нужны данные по регионам, смотрите сравнение областей Казахстана по площади и населению.

Частые вопросы Какой второй по населению город России? Санкт-Петербург: 5 652 922 жителя на 1 января 2025 года. Следом идёт Новосибирск с 1 637 266 жителями. Сколько городов-миллионников в России? На 1 января 2025 года — 16. Самый небольшой из них — Волгоград с 1 012 219 жителями. Следующий в рейтинге Саратов до миллиона не дотягивает. Сколько человек живёт в городах России? На начало 2025 года — 102,8 млн, около 70% населения страны. Это число жителей городов; население посёлков городского типа сюда не входит. Какой самый маленький город России? По данным на 1 января 2025 года — Верхоянск в Якутии, где живут 745 человек. Следом идут Чекалин в Тульской области с 875 жителями и Высоцк в Ленинградской области с 1 122.