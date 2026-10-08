В Алматинской области запустили предприятие «Бақыт», которое будет выращивать товарную рыбу и выпускать оборудование для рыбоводческих хозяйств, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Минсельхоз РК.

Инвестиции в проект в Илийском районе составили 500 млн ₸. Предприятие рассчитано на производство до 400 тонн рыбы и 50 садковых конструкций в год. В 2026 году планируется получить около 100 тонн рыбы с постепенным выходом на проектную мощность.

Особенность проекта — производство садковых конструкций внутри Казахстана. Это позволит местным рыбоводческим хозяйствам меньше зависеть от поставок оборудования и создаст дополнительную производственную базу для расширения аквакультуры.

Рынок уже растёт. Число рыбоводческих хозяйств в Казахстане за несколько лет увеличилось вдвое — до 707, а производство товарной рыбы в 2025 году достигло около 23 тыс. тонн. В 2026 году на поддержку рыбоводческих хозяйств направлено 7,7 млрд ₸.

Дополнительным стимулом стало льготное кредитование проектов по выращиванию и переработке рыбы под 2,5% годовых. На 2026–2030 годы сформирован пул из 41 проекта общей стоимостью около 60 млрд ₸.

Таким образом, аквакультура в Казахстане постепенно превращается из небольшого сегмента сельского хозяйства в отдельное производственное направление — с собственным оборудованием, инвестициями и системой господдержки.