Желтоксан 1986 года начался 17 декабря в Алма-Ате с выступления студентов и молодых рабочих, преимущественно казахов. Поводом стала смена руководителя республики: вместо Динмухамеда Кунаева избрали Геннадия Колбина, прежде не работавшего в Казахстане. Первоначально мирная демонстрация перешла в столкновения и силовой разгон. Казахское слово «желтоқсан» означает «декабрь». В истории Казахстана этим названием обозначают выступления 17–18 декабря 1986 года и последовавшие преследования участников.
Почему молодёжь вышла на площадь
16 декабря 1986 года пленум Центрального комитета Компартии Казахстана освободил Динмухамеда Кунаева от должности первого секретаря — главного партийного руководителя республики. На его место избрали Геннадия Колбина, прежде возглавлявшего Ульяновский областной комитет партии. Утром следующего дня молодые люди собрались на площади и потребовали разъяснить решение пленума.
В годы перестройки советское руководство обещало больше открытости и участия граждан в общественной жизни. Комиссия Президиума Верховного Совета Казахской ССР, расследовавшая декабрьские события, в выводах 1990 года связала протест с противоречием между обещаниями демократических перемен и порядком назначения руководителя.
Авторы учебного издания «История Казахстана. Курс лекций» под редакцией Козыбая Каражана также указывают на неравные возможности городской и сельской молодёжи и жилищные трудности. Непосредственным поводом для выхода на площадь стала смена руководителя республики.
По выводам комиссии, первоначальная демонстрация была мирной и имела политический характер. На начальной стадии комиссия не обнаружила призывов к свержению государственного строя или выступлений против других народов.
Как мирный митинг перешёл в столкновения
Силы охраны порядка оцепили площадь. В Алма-Ату перебросили дополнительные подразделения внутренних войск из других регионов СССР. К вечеру начались столкновения; выступления и силовое подавление продолжились 18 декабря.
В постановлении 1990 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР возложил ответственность за силовое подавление на союзное и республиканское руководство. По документу, решения о привлечении дополнительных сил принимал узкий круг лиц.
Комиссия зафиксировала применение дубинок, малых сапёрных лопаток и служебных собак. Задержанных избивали и вывозили за город, в том числе полуодетыми; люди оставались без необходимой медицинской помощи. Свидетели, опрошенные правозащитной организацией Helsinki Watch, рассказывали также об использовании воды из пожарных машин в холодную ночь.
Часть демонстрантов бросала камни в сотрудников милиции и военнослужащих, поджигала машины и повреждала здания. Пострадавшие были среди участников выступлений и сил охраны порядка.
Милиции помогали рабочие дружины — гражданские отряды, привлечённые для охраны порядка. Их вооружали палками, металлическими прутьями и обрезками кабеля. Президиум Верховного Совета признал, что вооружение дружин усилило противостояние по национальному признаку.
Хронология декабрьских событий
После разгона последовали следствие, судебные процессы и дисциплинарные наказания. Пересмотр оценки выступлений и наказаний начался ещё в советское время.
|Когда
|Что произошло
|16 декабря 1986 года
|Партийный пленум освободил Кунаева и избрал Колбина
|17 декабря 1986 года
|Молодёжь собралась на площади; мирная демонстрация перешла в столкновения
|18 декабря 1986 года
|Выступления и силовое подавление продолжились
|1987 год
|Шли судебные процессы; Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) оценил события как проявление «казахского национализма»
|Май 1990 года
|Партийное руководство признало эту оценку ошибочной
|24 сентября 1990 года
|Президиум Верховного Совета Казахской ССР в основном согласился с выводами комиссии и поручил проверить законность наказаний
|12 декабря 1991 года
|Подписан указ о реабилитации привлечённых к ответственности участников
Таблица составлена по «Истории Казахстана. Курс лекций» под редакцией К. С. Каражана (2009), исследованию А. М. Ауанасовой (2025), документам комиссии и Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1990), указу о реабилитации (1991) и расследованию Helsinki Watch (1990).
Протесты декабря 1986 года проходили также в Караганде, Джезказгане, Павлодаре, Талды-Кургане, Кокчетаве, Аркалыке, Семипалатинске и Чимкенте. Эти города перечислил историк Сайын Борбасов в исследовании 2022 года; здесь сохранены их названия на время событий.
Сколько людей пострадало и почему цифры расходятся
Задержания учитывали Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности и прокуратура. Каждое ведомство учитывало лишь часть задержанных. Комиссия Верховного Совета в выводах 1990 года включила в общую оценку как доставленных в изоляторы и специальные приёмники, так и вывезенных за город. Первоначальный учёт получивших телесные повреждения также был неполным.
|Показатель
|Первоначальные сведения, приведённые комиссией
|Оценка комиссии
|Задержанные
|Министерство внутренних дел — 2 336; Комитет государственной безопасности — 2 212; прокуратура — 2 401
|Около 8 500
|Получившие телесные повреждения
|От 763 до 1 137
|Более 1 700
Таблица составлена по выводам комиссии Президиума Верховного Совета Казахской ССР, 1990 год. Ведомственные показатели не складываются между собой и не обозначают число осуждённых.
Задержание не всегда заканчивалось судом. По данным комиссии 1990 года, осуждены были 99 человек; столько же указывала Helsinki Watch. Наказания не ограничивались уголовными приговорами: участников увольняли с работы, исключали из учебных заведений, подвергали другим дисциплинарным взысканиям.
В исследовании 2022 года Сайын Борбасов писал о 103 осуждённых, чьи имена удалось установить. Почему эти цифры различаются, из приведённых источников неясно.
С числом погибших определённости ещё меньше. В отчёте Helsinki Watch за 1990 год приводились официальные данные о трёх погибших. Однако организация сообщала, что расследовавшие декабрьские события группы сомневались в полноте учёта. Комиссия фиксировала гибель людей среди демонстрантов и сил охраны порядка. Документы не позволяют установить общее число погибших, включая тех, кто умер после декабрьских событий.
Что произошло с Кайратом Рыскулбековым
Кайрат Рыскулбеков учился в архитектурно-строительном институте. Его приговорили к смерти по обвинению в убийстве дружинника Сергея Савицкого. Комиссия, расследовавшая декабрьские события, сочла основания для смертного приговора недостаточными.
Смертный приговор не был исполнен: наказание заменили на 20 лет лишения свободы. 21 мая 1988 года Рыскулбеков умер в Семипалатинской тюрьме по дороге к месту отбывания наказания. В справке акимата Семея обстоятельства его смерти названы не выясненными до конца.
В 1992 году Рыскулбекова полностью реабилитировали посмертно. В 1996 году ему присвоили звание «Халық Қаһарманы» — «Народный Герой». В Семее ему установлен памятник.
Когда и как участников реабилитировали
В мае 1990 года партийное руководство признало ошибочной оценку Желтоксана как проявления «казахского национализма», принятую ЦК КПСС в 1987 году. Одним из сопредседателей расследовавшей события комиссии был поэт и народный депутат СССР Мухтар Шаханов.
24 сентября 1990 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР в основном согласился с выводами комиссии. В постановлении выступление молодёжи признавалось не носившим националистического характера. Вывод об отсутствии противоправного характера относился к его начальной стадии. Прокуратуре, Верховному суду и Министерству внутренних дел поручили проверить законность наказаний и пересмотреть дела.
Президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о реабилитации 12 декабря 1991 года. Он распространялся на граждан, привлечённых к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за участие в событиях 17–18 декабря 1986 года.
Указ предусматривал исключение для осуждённых за умышленные убийства и посягательство на жизнь милиционера или народного дружинника. Их уголовные дела подлежали пересмотру в обычном порядке.
Память о Желтоксане и дата независимости
Декабрьские выступления 1986 года и юридическое провозглашение независимости Казахстана относятся к разным событиям. Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан» Верховный Совет принял 16 декабря 1991 года — через пять лет после Желтоксана.
В Алматы память о погибших связана с монументом «Тәуелсіздік таңы» — «Заря независимости». Его открыли в 2006 году на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева. К монументу возлагают цветы в память о погибших в декабрьских событиях.
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