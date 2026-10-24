Желтоксан 1986 года начался 17 декабря в Алма-Ате с выступления студентов и молодых рабочих, преимущественно казахов. Поводом стала смена руководителя республики: вместо Динмухамеда Кунаева избрали Геннадия Колбина, прежде не работавшего в Казахстане. Первоначально мирная демонстрация перешла в столкновения и силовой разгон. Казахское слово «желтоқсан» означает «декабрь». В истории Казахстана этим названием обозначают выступления 17–18 декабря 1986 года и последовавшие преследования участников.

Почему молодёжь вышла на площадь

16 декабря 1986 года пленум Центрального комитета Компартии Казахстана освободил Динмухамеда Кунаева от должности первого секретаря — главного партийного руководителя республики. На его место избрали Геннадия Колбина, прежде возглавлявшего Ульяновский областной комитет партии. Утром следующего дня молодые люди собрались на площади и потребовали разъяснить решение пленума.

В годы перестройки советское руководство обещало больше открытости и участия граждан в общественной жизни. Комиссия Президиума Верховного Совета Казахской ССР, расследовавшая декабрьские события, в выводах 1990 года связала протест с противоречием между обещаниями демократических перемен и порядком назначения руководителя.

Авторы учебного издания «История Казахстана. Курс лекций» под редакцией Козыбая Каражана также указывают на неравные возможности городской и сельской молодёжи и жилищные трудности. Непосредственным поводом для выхода на площадь стала смена руководителя республики.

По выводам комиссии, первоначальная демонстрация была мирной и имела политический характер. На начальной стадии комиссия не обнаружила призывов к свержению государственного строя или выступлений против других народов.

Как мирный митинг перешёл в столкновения

Силы охраны порядка оцепили площадь. В Алма-Ату перебросили дополнительные подразделения внутренних войск из других регионов СССР. К вечеру начались столкновения; выступления и силовое подавление продолжились 18 декабря.

В постановлении 1990 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР возложил ответственность за силовое подавление на союзное и республиканское руководство. По документу, решения о привлечении дополнительных сил принимал узкий круг лиц.

Комиссия зафиксировала применение дубинок, малых сапёрных лопаток и служебных собак. Задержанных избивали и вывозили за город, в том числе полуодетыми; люди оставались без необходимой медицинской помощи. Свидетели, опрошенные правозащитной организацией Helsinki Watch, рассказывали также об использовании воды из пожарных машин в холодную ночь.

Часть демонстрантов бросала камни в сотрудников милиции и военнослужащих, поджигала машины и повреждала здания. Пострадавшие были среди участников выступлений и сил охраны порядка.

Милиции помогали рабочие дружины — гражданские отряды, привлечённые для охраны порядка. Их вооружали палками, металлическими прутьями и обрезками кабеля. Президиум Верховного Совета признал, что вооружение дружин усилило противостояние по национальному признаку.

Хронология декабрьских событий

После разгона последовали следствие, судебные процессы и дисциплинарные наказания. Пересмотр оценки выступлений и наказаний начался ещё в советское время.

Когда Что произошло 16 декабря 1986 года Партийный пленум освободил Кунаева и избрал Колбина 17 декабря 1986 года Молодёжь собралась на площади; мирная демонстрация перешла в столкновения 18 декабря 1986 года Выступления и силовое подавление продолжились 1987 год Шли судебные процессы; Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) оценил события как проявление «казахского национализма» Май 1990 года Партийное руководство признало эту оценку ошибочной 24 сентября 1990 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР в основном согласился с выводами комиссии и поручил проверить законность наказаний 12 декабря 1991 года Подписан указ о реабилитации привлечённых к ответственности участников

Таблица составлена по «Истории Казахстана. Курс лекций» под редакцией К. С. Каражана (2009), исследованию А. М. Ауанасовой (2025), документам комиссии и Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1990), указу о реабилитации (1991) и расследованию Helsinki Watch (1990).

Протесты декабря 1986 года проходили также в Караганде, Джезказгане, Павлодаре, Талды-Кургане, Кокчетаве, Аркалыке, Семипалатинске и Чимкенте. Эти города перечислил историк Сайын Борбасов в исследовании 2022 года; здесь сохранены их названия на время событий.

Сколько людей пострадало и почему цифры расходятся

Задержания учитывали Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности и прокуратура. Каждое ведомство учитывало лишь часть задержанных. Комиссия Верховного Совета в выводах 1990 года включила в общую оценку как доставленных в изоляторы и специальные приёмники, так и вывезенных за город. Первоначальный учёт получивших телесные повреждения также был неполным.

Показатель Первоначальные сведения, приведённые комиссией Оценка комиссии Задержанные Министерство внутренних дел — 2 336; Комитет государственной безопасности — 2 212; прокуратура — 2 401 Около 8 500 Получившие телесные повреждения От 763 до 1 137 Более 1 700

Таблица составлена по выводам комиссии Президиума Верховного Совета Казахской ССР, 1990 год. Ведомственные показатели не складываются между собой и не обозначают число осуждённых.

Задержание не всегда заканчивалось судом. По данным комиссии 1990 года, осуждены были 99 человек; столько же указывала Helsinki Watch. Наказания не ограничивались уголовными приговорами: участников увольняли с работы, исключали из учебных заведений, подвергали другим дисциплинарным взысканиям.

В исследовании 2022 года Сайын Борбасов писал о 103 осуждённых, чьи имена удалось установить. Почему эти цифры различаются, из приведённых источников неясно.

С числом погибших определённости ещё меньше. В отчёте Helsinki Watch за 1990 год приводились официальные данные о трёх погибших. Однако организация сообщала, что расследовавшие декабрьские события группы сомневались в полноте учёта. Комиссия фиксировала гибель людей среди демонстрантов и сил охраны порядка. Документы не позволяют установить общее число погибших, включая тех, кто умер после декабрьских событий.

Что произошло с Кайратом Рыскулбековым

Кайрат Рыскулбеков учился в архитектурно-строительном институте. Его приговорили к смерти по обвинению в убийстве дружинника Сергея Савицкого. Комиссия, расследовавшая декабрьские события, сочла основания для смертного приговора недостаточными.

Смертный приговор не был исполнен: наказание заменили на 20 лет лишения свободы. 21 мая 1988 года Рыскулбеков умер в Семипалатинской тюрьме по дороге к месту отбывания наказания. В справке акимата Семея обстоятельства его смерти названы не выясненными до конца.

В 1992 году Рыскулбекова полностью реабилитировали посмертно. В 1996 году ему присвоили звание «Халық Қаһарманы» — «Народный Герой». В Семее ему установлен памятник.

Когда и как участников реабилитировали

В мае 1990 года партийное руководство признало ошибочной оценку Желтоксана как проявления «казахского национализма», принятую ЦК КПСС в 1987 году. Одним из сопредседателей расследовавшей события комиссии был поэт и народный депутат СССР Мухтар Шаханов.

24 сентября 1990 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР в основном согласился с выводами комиссии. В постановлении выступление молодёжи признавалось не носившим националистического характера. Вывод об отсутствии противоправного характера относился к его начальной стадии. Прокуратуре, Верховному суду и Министерству внутренних дел поручили проверить законность наказаний и пересмотреть дела.

Президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о реабилитации 12 декабря 1991 года. Он распространялся на граждан, привлечённых к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за участие в событиях 17–18 декабря 1986 года.

Указ предусматривал исключение для осуждённых за умышленные убийства и посягательство на жизнь милиционера или народного дружинника. Их уголовные дела подлежали пересмотру в обычном порядке.

Память о Желтоксане и дата независимости

Декабрьские выступления 1986 года и юридическое провозглашение независимости Казахстана относятся к разным событиям. Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан» Верховный Совет принял 16 декабря 1991 года — через пять лет после Желтоксана.

В Алматы память о погибших связана с монументом «Тәуелсіздік таңы» — «Заря независимости». Его открыли в 2006 году на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева. К монументу возлагают цветы в память о погибших в декабрьских событиях.

Часто задаваемые вопросы Что такое Желтоксан 1986 года? Желтоксаном называют декабрьские выступления 1986 года в Казахстане и последовавшие преследования участников. Желтоксан начался 16 или 17 декабря? Выступление в Алма-Ате началось 17 декабря. Смена руководителя республики, ставшая поводом для протеста, произошла накануне, 16 декабря 1986 года. Восстание и декабрьские события — разные события? Нет. Оба названия относятся к выступлениям декабря 1986 года. Название «восстание» встречается в научной литературе, «декабрьские события» — в официальных документах. В выступлениях участвовали только студенты? Нет. На площадь выходили также молодые рабочие. В указе о реабилитации названа рабочая, учащаяся и студенческая молодёжь. Где можно прочитать документы о Желтоксане? Документы собраны в издании «Желтоқсан. Декабрь. 1986. Документальная хроника», составленном Бериком Абдыгалиулы и выпущенном издательством «Арыс» в 2021 году. В него вошли решения партийных и государственных органов, материалы расследовавшей события комиссии и материалы Конституционного суда.