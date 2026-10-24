В стране начали комплексную проработку дальнейших изменений пенсионной системы. Власти и эксперты рассматривают механизмы, которые должны увеличить будущие выплаты, расширить число участников системы и обеспечить её финансовую устойчивость на фоне старения населения.

Рабочая встреча по этому вопросу прошла в Алматы. В ней участвовали министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, глава ЕНПФ Жанат Курманов, а также эксперты финансового сектора Болат Жамишев и Елена Бахмутова.

Конкретных решений, новых ставок взносов или параметров выплат пока не объявлено. Сейчас межведомственная рабочая группа анализирует возможные варианты развития системы. Один из главных вопросов —хватит ли нынешних механизмов для обеспечения достаточной пенсии в будущем. При расчётах предлагается рассматривать совокупный доход пенсионера: государственные выплаты вместе с накоплениями, сформированными человеком за время работы.

Отдельно изучаются способы увеличить объём пенсионных накоплений. Среди направлений, обозначенных по итогам встречи, — повышение регулярности взносов работников и работодателей и расширение охвата населения пенсионной системой.

Необходимость долгосрочных изменений власти связывают в том числе с демографией. При разработке предложений учитываются увеличение продолжительности жизни, изменение возрастной структуры населения и трансформация рынка труда. Для оценки возможных вариантов проводятся актуарные расчёты. Они должны показать, как те или иные решения способны повлиять на размер будущих пенсий, обязательства государства и финансовую устойчивость всей системы через десятилетия.

Работа ведётся по поручению президента Казахстана. Для подготовки предложений создана межведомственная группа под руководством министра труда и социальной защиты населения. Помимо министерства и ЕНПФ, к работе привлечены Государственный фонд социального страхования и независимые эксперты.

По словам Аскарбека Ертаева, изменения должны одновременно обеспечивать устойчивость системы и достойный уровень пенсионного обеспечения, поэтому возможные решения будут оценивать с учётом интересов как нынешних, так и будущих поколений.

Итоговые предложения ещё предстоит сформировать. Поэтому на данном этапе речь идёт не о принятой пенсионной реформе, а о подготовке её возможных параметров.