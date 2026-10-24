Суббота, 24 октября, 2026
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В стране второй месяц подряд снижаются цены на продукты

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Совещание

В Казахстане второй месяц подряд фиксируют продовольственную дефляцию. По данным Министерства торговли и интеграции, цены на продукты в среднем снизились на 0,1%, при этом отдельные овощи с наступлением холодов, наоборот, начали заметно дорожать.

Динамику цен обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина. Особенно заметно замедлился рост стоимости социально значимых продовольственных товаров. С начала 2026 года они подорожали на 1,8%, тогда как за аналогичный период прошлого года рост составлял 8,3%. Таким образом, темпы повышения цен оказались примерно в 4,6 раза ниже.

За последнюю неделю сильнее всего подешевел сахар — сразу на 2,4%. Лук стал дешевле на 1,7%, яблоки и морковь — на 0,9%, рис — на 0,5%, баранина — на 0,4%. Цены на хлеб, макаронные изделия, сливочное масло, соль и чай за неделю практически не изменились.

Однако общая дефляция не означает снижения стоимости всех продуктов. С наступлением холодного сезона начала дорожать часть овощей. Огурцы за неделю прибавили 4,6%, капуста и помидоры — по 3,7%, картофель — 2,4%. Власти рассчитывают отдельно сдерживать стоимость тепличных овощей зимой и весной. Для этого с производителями планируют заключить меморандум о стабилизации цен.

Ещё одним инструментом остаются сельскохозяйственные ярмарки, где фермеры могут продавать продукцию напрямую покупателям. Регионам поручено увеличить количество таких площадок и обеспечить достаточные объёмы наиболее востребованных продуктов. Дополнительно с 17 по 27 октября по стране проходят акции Bereke Fest и Republic Day. К ним присоединились 649 торговых объектов, где заявлены скидки на продукты и повседневные товары до 50%.

На совещании отдельно заслушали регионы, где продовольственная инфляция продолжает расти. Их акиматам поручено усилить меры по стабилизации стоимости продуктов.

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Материал подготовил

Иван Бекешев Иван Бекешев
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