Самый большой город Беларуси — Минск: на 1 января 2026 года в нём жили 1 995 091 человек, 22% населения страны. Второй — Гомель с 499 853 жителями, третий — Гродно, 364 902. Всего в стране 115 городов. Ниже — все города Беларуси с населением на эту дату и то, как крупнейшие изменились после переписи 2019 года.
- Города Беларуси по населению: 24 крупнейших
- Минск и пять областных центров
- Города Беларуси по областям
- Самые большие города Беларуси по площади
- Сколько городов в Беларуси?
- Старейшие города Беларуси
- Сравнение с Казахстаном
- Почему в разных источниках разные числа?
- Все 115 городов Беларуси по населению
Города Беларуси по населению: 24 крупнейших
В таблице 24 города, где по переписи 2019 года жили больше 50 тысяч человек. За шесть с лишним лет этот список не изменился: те же 24 города и сейчас крупнейшие в стране. Поменялись порядок и числа.
|№
|Город
|Область
|Перепись 2019 года
|На 1 января 2026 года
|Изменение
|1
|Минск
|столица
|2 018 281
|1 995 091
|−23 190
|2
|Гомель
|Гомельская
|510 459
|499 853
|−10 606
|3
|Гродно
|Гродненская
|355 932
|364 902
|+8 970
|4
|Витебск
|Витебская
|364 674
|357 899
|−6 775
|5
|Могилёв
|Могилёвская
|356 821
|352 891
|−3 930
|6
|Брест
|Брестская
|338 979
|347 138
|+8 159
|7
|Бобруйск
|Могилёвская
|212 283
|204 103
|−8 180
|8
|Барановичи
|Брестская
|175 100
|170 039
|−5 061
|9
|Борисов
|Минская
|141 061
|133 700
|−7 361
|10
|Пинск
|Брестская
|126 189
|123 283
|−2 906
|11
|Мозырь
|Гомельская
|105 527
|104 302
|−1 225
|12
|Лида
|Гродненская
|102 748
|102 603
|−145
|13
|Орша
|Витебская
|107 930
|100 422
|−7 508
|14
|Солигорск
|Минская
|101 564
|96 418
|−5 146
|15
|Новополоцк
|Витебская
|98 926
|94 666
|−4 260
|16
|Молодечно
|Минская
|91 754
|87 339
|−4 415
|17
|Полоцк
|Витебская
|81 219
|79 105
|−2 114
|18
|Жлобин
|Гомельская
|77 636
|75 732
|−1 904
|19
|Речица
|Гомельская
|66 378
|64 508
|−1 870
|20
|Жодино
|Минская
|64 841
|62 983
|−1 858
|21
|Светлогорск
|Гомельская
|65 739
|61 280
|−4 459
|22
|Слуцк
|Минская
|61 708
|58 995
|−2 713
|23
|Кобрин
|Брестская
|52 520
|52 235
|−285
|24
|Слоним
|Гродненская
|50 068
|48 001
|−2 067
Прибавили жителей только два города из 24. Гродно вырос почти на девять тысяч человек и поднялся с пятого места на третье, обойдя Витебск и Могилёв, а Брест прибавил чуть больше восьми тысяч. Остальные уменьшились. Сильнее всех Орша и Светлогорск, примерно на 7%. Солигорск по переписи был больше 100 тысяч, сейчас в нём 96 418 человек, а Слоним опустился ниже 50 тысяч, так что городов такого размера теперь 23.
Минск и пять областных центров
Первые шесть строк рейтинга — столица и центры пяти областей. Центр шестой, Минской области — сама столица, хотя в состав области Минск не входит: у него статус самостоятельной административно-территориальной единицы.
Минск: 1 995 091 житель
В столице живёт больше людей, чем в пяти следующих городах вместе: в Гомеле, Гродно, Витебске, Могилёве и Бресте в сумме 1 922 683 человека. После переписи 2019 года Минск уменьшился на 23 190 жителей, но остаётся единственным миллионником страны.
Город делится на девять районов и выпускает 16% промышленной продукции Беларуси: грузовые автомобили, тракторы, автобусы, холодильники, телевизоры. На Минск приходится 31,2% валового продукта страны при 22% её жителей. Здесь работают 24 вуза и Национальная библиотека.
Что посмотреть: Троицкое предместье, площадь Победы, мемориал «Тростенец».
Гомель: 499 853 жителя
Второй город страны почти вчетверо меньше Минска. По переписи 2019 года в Гомеле жили 510 459 человек, и в эту цифру уже входила Костюковка: рабочий посёлок присоединили к городу в 2016 году. С тех пор Гомель потерял больше десяти тысяч жителей и опустился ниже полумиллиона.
Город на Соже впервые упоминается в летописях в 1142 году. В конце XVIII века Екатерина II пожаловала гомельское староство графу Петру Румянцеву, и на месте деревянного замка князей Чарторыйских вырос дворец. Вокруг него сложился дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей, сейчас это один из старейших музеев страны. Гомель — крупный промышленный центр и главный транспортный узел юго-востока Беларуси, а в 2011 году он был культурной столицей Беларуси и СНГ.
Что посмотреть: Петропавловский собор, набережную Сожа, старообрядческую Ильинскую церковь.
Гродно: 364 902 жителя
Гродно растёт быстрее других крупных городов страны. После переписи он прибавил 8 970 человек, а за один 2025 год — 1 184. В 2019 году город был пятым, теперь третий.
Уже в XII веке Гродно был центром княжества со своей крепостью. Старый замок начинался с резиденции великого князя литовского Витовта, построенной в XIV веке на Замковой горе над Неманом. Рядом стоит Новый замок, и оба входят в десятку самых посещаемых достопримечательностей страны. Коложская церковь XII века — один из древнейших действующих храмов Беларуси. Химическая промышленность, главная для области, сосредоточена в Гродно и Лиде.
Что посмотреть: Старый и Новый замки, Коложскую церковь, Фарный костёл Франциска Ксаверия, Бернардинский костёл.
Витебск: 357 899 жителей
По переписи Витебск был третьим, теперь четвёртый: минус 6 775 человек. С 2016 года в его границы входит бывший городской посёлок Руба.
Город стоит на Западной Двине и Витьбе. По легенде, его основала княгиня Ольга. В 1887 году здесь родился Марк Шагал, его дом стал музеем, а позже в Витебске работали Казимир Малевич и Эль Лисицкий. Витебск — родина фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», его главная сцена — Летний амфитеатр. Трамваю в городе больше 110 лет, и его сеть самая разветвлённая в стране.
Что посмотреть: Ратушную площадь, Свято-Успенский собор, Воскресенскую церковь, губернаторский дворец, дом-музей Марка Шагала.
Могилёв: 352 891 житель
Могилёв уменьшается медленнее соседей. После переписи он потерял 3 930 человек, а за 2025 год — всего пятерых. От Витебска его отделяют пять тысяч жителей, от идущего следом Бреста — меньше шести.
Город на Днепре известен с 1267 года. В Первую мировую войну здесь находились Ставка Верховного главнокомандующего и резиденция Николая II. Накануне Второй мировой Могилёв едва не стал столицей Беларуси, потому что Минск считали слишком близким к западной границе, и об этом напоминает Дом Советов. В июле 1941 года город 23 дня держал оборону, 16 из них в полном окружении. Этим боям посвящён мемориал «Буйничское поле». Вместе с Бобруйском Могилёв — главный промышленный центр области, которая выпускает лифты, шины и цемент.
Что посмотреть: Буйничское поле, пешеходную улицу Ленинскую, вокзал 1902 года.
Брест: 347 138 жителей
Брест растёт вместе с Гродно: плюс 8 159 человек после переписи и плюс 1 077 за 2025 год. В «Повести временных лет» город назван под 1019 годом, тогда он звался Берестьем.
Через Брест проходит транзитный путь из Берлина через Варшаву в Минск и Москву, а его железнодорожный узел — один из крупнейших в Центральной Европе. Главный символ города — Брестская крепость у слияния Западного Буга и Мухавца. Её строили в 1830-х и начале 1840-х годов на месте старого Бреста, а сам город перенесли восточнее. 22 июня 1941 года гарнизон крепости принял первые удары войны и больше месяца держался в окружении. После войны крепость получила звание «Крепость-герой».
Что посмотреть: мемориал «Брестская крепость-герой», археологический музей «Берестье».
Города Беларуси по областям
Беларусь делится на шесть областей, Минск в их число не входит. Больше всего городов в Минской области, 24, меньше всего в Гродненской, 15.
|Область
|Городов
|Крупнейший город
|Второй по населению
|Самый маленький
|Брестская
|21
|Брест, 347 138
|Барановичи, 170 039
|Коссово, 1 770
|Витебская
|19
|Витебск, 357 899
|Орша, 100 422
|Дисна, 1 339
|Гомельская
|18
|Гомель, 499 853
|Мозырь, 104 302
|Туров, 2 726
|Гродненская
|15
|Гродно, 364 902
|Лида, 102 603
|Свислочь, 5 709
|Минская
|24
|Борисов, 133 700
|Солигорск, 96 418
|Мядель, 6 822
|Могилёвская
|17
|Могилёв, 352 891
|Бобруйск, 204 103
|Круглое, 6 911
Население — бюллетень Белстата на 1 января 2026 года. Число городов — сборник Белстата «Регионы Республики Беларусь, 2025», том 1, таблица 1.1, по данным Национального кадастрового агентства.
Минская область — единственная, где крупнейший город не её центр: Минск в неё не входит, и первое место здесь у Борисова. Самый маленький город области, Мядель с 6 822 жителями, — центр района, в котором лежит Нарочь, самое большое озеро Беларуси. А самый маленький город страны, Дисна, находится в Витебской области.
В Казахстане регионов больше: 17 областей и три города республиканского значения. Как они соотносятся по площади и населению, показывает рейтинг самых больших областей Казахстана.
Самые большие города Беларуси по площади
Площадь в статистике Белстата приведена для Минска и десяти городов, которые не входят ни в один район. Это данные Государственного комитета по имуществу на 1 января 2025 года.
|№
|Город
|Площадь, км²
|1
|Минск
|353,6
|2
|Брест
|146,1
|3
|Гомель
|145,1
|4
|Гродно
|142,0
|5
|Витебск
|134,6
|6
|Могилёв
|120,4
|7
|Бобруйск
|96,4
|8
|Барановичи
|85,0
|9
|Новополоцк
|57,3
|10
|Пинск
|47,4
|11
|Жодино
|25,8
Белстат, «Регионы Республики Беларусь, 2025», том 2, таблицы «Территория и численность населения по городам областного подчинения и районам».
Минск по площади больше Бреста в два с лишним раза: 353,6 км² против 146,1. Сам Брест второй, хотя по населению он только шестой. Гомель по территории на квадратный километр меньше Бреста, а жителей в нём на 152 715 больше. Поэтому по плотности Гомель второй после Минска: в начале 2025 года там приходилось около 3 454 человек на квадратный километр. В Минске плотность была 5 646 человек на км², в Бресте 2 369.
Сколько городов в Беларуси?
В Республике Беларусь 115 городов: столько их и в таблице административно-территориального деления на 1 января 2025 года, и в бюллетене Белстата на 1 января 2026-го. Ещё 85 населённых пунктов считаются посёлками городского типа. Вместе с ними городское население составляет 79% жителей страны, в самих городах живут 76%.
|Жителей в городе
|Городов
|больше 1 миллиона
|1
|от 100 тысяч до 1 миллиона
|12
|от 50 до 100 тысяч
|10
|от 10 до 50 тысяч
|54
|меньше 10 тысяч
|38
Больших городов в стране немного, зато треть всех городов меньше 10 тысяч жителей. В Казахстане городов меньше, 90, хотя жителей там больше чем вдвое. А самый маленький город Казахстана, Жем, ещё меньше Дисны: 1 090 жителей.
Старейшие города Беларуси
Первым из нынешних белорусских городов в летописи появляется Полоцк: «Повесть временных лет» называет его под 862 годом среди городов, которые Рюрик раздал своим мужам. Дальше в той же летописи появляются Туров (980), Берестье, нынешний Брест (1019), Минск (1067) и Пинск (1097).
Минск попадает в летопись из-за междоусобной войны. 3 марта 1067 года на реке Немиге сошлись войска трёх Ярославичей и полоцкого князя Всеслава. Из нынешних областных центров в «Повести временных лет» есть только Минск и Брест: Витебска, Гомеля, Гродно и Могилёва в ней нет.
Туров, который летопись называет под 980 годом, сейчас третий с конца город страны по населению: в нём 2 726 жителей.
Сравнение с Казахстаном
Среди казахстанских городов Минск был бы вторым. В Алматы на 1 января 2026 года жили 2 347 924 человека, в Астане — 1 638 233, и Минск стоит почти ровно посередине: Алматы больше него на 352 833 человека, а сам он больше Астаны на 356 858.
Вес столицы в двух странах разный. В Минске живёт 22% населения Беларуси, в Алматы — 11,5% населения Казахстана. Городов с населением больше миллиона в Казахстане три: Алматы, Астана и Шымкент, все они есть в рейтинге самых крупных городов Казахстана. В Беларуси такой город один.
Почему в разных источниках разные числа?
Белстат публикует два вида данных. Перепись считает всех жителей, последние прошли в 1999, 2009 и 2019 годах. Между переписями статистики каждый год оценивают население на 1 января: берут итоги последней переписи и пересчитывают, учитывая в том числе изменения границ. В расчёт идёт постоянное население, то есть те, кто живёт в Беларуси год и дольше. Оценку на начало 2026 года Белстат ещё может немного уточнить.
Поэтому списки расходятся. Где данные взяты из переписи, третьим городом стоит Витебск, в свежих оценках — Гродно. Меняются и границы: в 2016 году к Гомелю присоединили посёлок Костюковку, к Витебску — Рубу, в 2019-м к Новополоцку отошли Боровуха и Междуречье. Сравнивать нынешнее население с переписями 1999 и 2009 годов без поправки на границы нельзя.
Все 115 городов Беларуси по населению
Полный список городов Беларуси на 1 января 2026 года, от Минска до Дисны. Посёлки городского типа в него не входят.
|№
|Город
|Область
|Жителей на 1 января 2026 года
|1
|Минск
|столица
|1 995 091
|2
|Гомель
|Гомельская
|499 853
|3
|Гродно
|Гродненская
|364 902
|4
|Витебск
|Витебская
|357 899
|5
|Могилёв
|Могилёвская
|352 891
|6
|Брест
|Брестская
|347 138
|7
|Бобруйск
|Могилёвская
|204 103
|8
|Барановичи
|Брестская
|170 039
|9
|Борисов
|Минская
|133 700
|10
|Пинск
|Брестская
|123 283
|11
|Мозырь
|Гомельская
|104 302
|12
|Лида
|Гродненская
|102 603
|13
|Орша
|Витебская
|100 422
|14
|Солигорск
|Минская
|96 418
|15
|Новополоцк
|Витебская
|94 666
|16
|Молодечно
|Минская
|87 339
|17
|Полоцк
|Витебская
|79 105
|18
|Жлобин
|Гомельская
|75 732
|19
|Речица
|Гомельская
|64 508
|20
|Жодино
|Минская
|62 983
|21
|Светлогорск
|Гомельская
|61 280
|22
|Слуцк
|Минская
|58 995
|23
|Кобрин
|Брестская
|52 235
|24
|Слоним
|Гродненская
|48 001
|25
|Волковыск
|Гродненская
|40 541
|26
|Калинковичи
|Гомельская
|36 549
|27
|Сморгонь
|Гродненская
|34 564
|28
|Рогачёв
|Гомельская
|31 323
|29
|Дзержинск
|Минская
|29 607
|30
|Осиповичи
|Могилёвская
|28 715
|31
|Горки
|Могилёвская
|28 334
|32
|Берёза
|Брестская
|27 986
|33
|Новогрудок
|Гродненская
|27 298
|34
|Вилейка
|Минская
|26 015
|35
|Смолевичи
|Минская
|24 402
|36
|Лунинец
|Брестская
|23 396
|37
|Кричев
|Могилёвская
|22 764
|38
|Ивацевичи
|Брестская
|22 189
|39
|Марьина Горка
|Минская
|19 892
|40
|Фаниполь
|Минская
|19 006
|41
|Пружаны
|Брестская
|18 703
|42
|Поставы
|Витебская
|18 143
|43
|Добруш
|Гомельская
|17 790
|44
|Глубокое
|Витебская
|17 720
|45
|Столбцы
|Минская
|17 603
|46
|Заславль
|Минская
|17 166
|47
|Лепель
|Витебская
|16 736
|48
|Ошмяны
|Гродненская
|16 721
|49
|Быхов
|Могилёвская
|16 111
|50
|Несвиж
|Минская
|15 897
|51
|Иваново
|Брестская
|15 833
|52
|Житковичи
|Гомельская
|15 697
|53
|Логойск
|Минская
|15 543
|54
|Островец
|Гродненская
|15 530
|55
|Щучин
|Гродненская
|14 868
|56
|Климовичи
|Могилёвская
|14 663
|57
|Дрогичин
|Брестская
|14 659
|58
|Шклов
|Могилёвская
|14 580
|59
|Костюковичи
|Могилёвская
|14 578
|60
|Жабинка
|Брестская
|14 430
|61
|Мосты
|Гродненская
|14 091
|62
|Столин
|Брестская
|13 981
|63
|Ганцевичи
|Брестская
|13 155
|64
|Хойники
|Гомельская
|12 873
|65
|Малорита
|Брестская
|12 593
|66
|Микашевичи
|Брестская
|11 823
|67
|Новолукомль
|Витебская
|11 422
|68
|Городок
|Витебская
|11 216
|69
|Любань
|Минская
|11 165
|70
|Березино
|Минская
|11 125
|71
|Клецк
|Минская
|11 072
|72
|Белоозерск
|Брестская
|10 747
|73
|Старые Дороги
|Минская
|10 683
|74
|Червень
|Минская
|10 617
|75
|Узда
|Минская
|10 474
|76
|Ляховичи
|Брестская
|10 473
|77
|Петриков
|Гомельская
|10 145
|78
|Барань
|Витебская
|9 985
|79
|Воложин
|Минская
|9 840
|80
|Копыль
|Минская
|9 767
|81
|Мстиславль
|Могилёвская
|9 753
|82
|Чаусы
|Могилёвская
|9 554
|83
|Скидель
|Гродненская
|9 545
|84
|Толочин
|Витебская
|9 411
|85
|Белыничи
|Могилёвская
|9 391
|86
|Браслав
|Витебская
|9 266
|87
|Березовка
|Гродненская
|9 172
|88
|Чечерск
|Гомельская
|8 958
|89
|Ельск
|Гомельская
|8 554
|90
|Ветка
|Гомельская
|8 510
|91
|Буда-Кошелево
|Гомельская
|8 506
|92
|Наровля
|Гомельская
|8 369
|93
|Крупки
|Минская
|8 276
|94
|Каменец
|Брестская
|8 114
|95
|Миоры
|Витебская
|7 652
|96
|Чериков
|Могилёвская
|7 611
|97
|Кировск
|Могилёвская
|7 607
|98
|Славгород
|Могилёвская
|7 580
|99
|Дятлово
|Гродненская
|7 563
|100
|Чашники
|Витебская
|7 489
|101
|Кличев
|Могилёвская
|7 114
|102
|Дубровно
|Витебская
|6 946
|103
|Круглое
|Могилёвская
|6 911
|104
|Сенно
|Витебская
|6 874
|105
|Мядель
|Минская
|6 822
|106
|Ивье
|Гродненская
|6 784
|107
|Верхнедвинск
|Витебская
|6 679
|108
|Докшицы
|Витебская
|6 568
|109
|Свислочь
|Гродненская
|5 709
|110
|Давид-Городок
|Брестская
|5 634
|111
|Высокое
|Брестская
|4 940
|112
|Василевичи
|Гомельская
|3 089
|113
|Туров
|Гомельская
|2 726
|114
|Коссово
|Брестская
|1 770
|115
|Дисна
|Витебская
|1 339
Белстат, статистический бюллетень на 1 января 2026 года, таблицы по областям в разрезе районов, городов и посёлков городского типа.
Какой второй по величине город Беларуси?
Сколько в Беларуси городов-миллионников?
Какой самый маленький город Беларуси?
Какой город Беларуси самый старый?
Беларусь или Белоруссия: как правильно?
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