Самый большой город Беларуси — Минск: на 1 января 2026 года в нём жили 1 995 091 человек, 22% населения страны. Второй — Гомель с 499 853 жителями, третий — Гродно, 364 902. Всего в стране 115 городов. Ниже — все города Беларуси с населением на эту дату и то, как крупнейшие изменились после переписи 2019 года.

Города Беларуси по населению: 24 крупнейших

В таблице 24 города, где по переписи 2019 года жили больше 50 тысяч человек. За шесть с лишним лет этот список не изменился: те же 24 города и сейчас крупнейшие в стране. Поменялись порядок и числа.

№ Город Область Перепись 2019 года На 1 января 2026 года Изменение 1 Минск столица 2 018 281 1 995 091 −23 190 2 Гомель Гомельская 510 459 499 853 −10 606 3 Гродно Гродненская 355 932 364 902 +8 970 4 Витебск Витебская 364 674 357 899 −6 775 5 Могилёв Могилёвская 356 821 352 891 −3 930 6 Брест Брестская 338 979 347 138 +8 159 7 Бобруйск Могилёвская 212 283 204 103 −8 180 8 Барановичи Брестская 175 100 170 039 −5 061 9 Борисов Минская 141 061 133 700 −7 361 10 Пинск Брестская 126 189 123 283 −2 906 11 Мозырь Гомельская 105 527 104 302 −1 225 12 Лида Гродненская 102 748 102 603 −145 13 Орша Витебская 107 930 100 422 −7 508 14 Солигорск Минская 101 564 96 418 −5 146 15 Новополоцк Витебская 98 926 94 666 −4 260 16 Молодечно Минская 91 754 87 339 −4 415 17 Полоцк Витебская 81 219 79 105 −2 114 18 Жлобин Гомельская 77 636 75 732 −1 904 19 Речица Гомельская 66 378 64 508 −1 870 20 Жодино Минская 64 841 62 983 −1 858 21 Светлогорск Гомельская 65 739 61 280 −4 459 22 Слуцк Минская 61 708 58 995 −2 713 23 Кобрин Брестская 52 520 52 235 −285 24 Слоним Гродненская 50 068 48 001 −2 067

Прибавили жителей только два города из 24. Гродно вырос почти на девять тысяч человек и поднялся с пятого места на третье, обойдя Витебск и Могилёв, а Брест прибавил чуть больше восьми тысяч. Остальные уменьшились. Сильнее всех Орша и Светлогорск, примерно на 7%. Солигорск по переписи был больше 100 тысяч, сейчас в нём 96 418 человек, а Слоним опустился ниже 50 тысяч, так что городов такого размера теперь 23.

Минск и пять областных центров

Первые шесть строк рейтинга — столица и центры пяти областей. Центр шестой, Минской области — сама столица, хотя в состав области Минск не входит: у него статус самостоятельной административно-территориальной единицы.

Минск: 1 995 091 житель

В столице живёт больше людей, чем в пяти следующих городах вместе: в Гомеле, Гродно, Витебске, Могилёве и Бресте в сумме 1 922 683 человека. После переписи 2019 года Минск уменьшился на 23 190 жителей, но остаётся единственным миллионником страны.

Город делится на девять районов и выпускает 16% промышленной продукции Беларуси: грузовые автомобили, тракторы, автобусы, холодильники, телевизоры. На Минск приходится 31,2% валового продукта страны при 22% её жителей. Здесь работают 24 вуза и Национальная библиотека.

Что посмотреть: Троицкое предместье, площадь Победы, мемориал «Тростенец».

Гомель: 499 853 жителя

Второй город страны почти вчетверо меньше Минска. По переписи 2019 года в Гомеле жили 510 459 человек, и в эту цифру уже входила Костюковка: рабочий посёлок присоединили к городу в 2016 году. С тех пор Гомель потерял больше десяти тысяч жителей и опустился ниже полумиллиона.

Город на Соже впервые упоминается в летописях в 1142 году. В конце XVIII века Екатерина II пожаловала гомельское староство графу Петру Румянцеву, и на месте деревянного замка князей Чарторыйских вырос дворец. Вокруг него сложился дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей, сейчас это один из старейших музеев страны. Гомель — крупный промышленный центр и главный транспортный узел юго-востока Беларуси, а в 2011 году он был культурной столицей Беларуси и СНГ.

Что посмотреть: Петропавловский собор, набережную Сожа, старообрядческую Ильинскую церковь.

Гродно: 364 902 жителя

Гродно растёт быстрее других крупных городов страны. После переписи он прибавил 8 970 человек, а за один 2025 год — 1 184. В 2019 году город был пятым, теперь третий.

Уже в XII веке Гродно был центром княжества со своей крепостью. Старый замок начинался с резиденции великого князя литовского Витовта, построенной в XIV веке на Замковой горе над Неманом. Рядом стоит Новый замок, и оба входят в десятку самых посещаемых достопримечательностей страны. Коложская церковь XII века — один из древнейших действующих храмов Беларуси. Химическая промышленность, главная для области, сосредоточена в Гродно и Лиде.

Что посмотреть: Старый и Новый замки, Коложскую церковь, Фарный костёл Франциска Ксаверия, Бернардинский костёл.

Витебск: 357 899 жителей

По переписи Витебск был третьим, теперь четвёртый: минус 6 775 человек. С 2016 года в его границы входит бывший городской посёлок Руба.

Город стоит на Западной Двине и Витьбе. По легенде, его основала княгиня Ольга. В 1887 году здесь родился Марк Шагал, его дом стал музеем, а позже в Витебске работали Казимир Малевич и Эль Лисицкий. Витебск — родина фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», его главная сцена — Летний амфитеатр. Трамваю в городе больше 110 лет, и его сеть самая разветвлённая в стране.

Что посмотреть: Ратушную площадь, Свято-Успенский собор, Воскресенскую церковь, губернаторский дворец, дом-музей Марка Шагала.

Могилёв: 352 891 житель

Могилёв уменьшается медленнее соседей. После переписи он потерял 3 930 человек, а за 2025 год — всего пятерых. От Витебска его отделяют пять тысяч жителей, от идущего следом Бреста — меньше шести.

Город на Днепре известен с 1267 года. В Первую мировую войну здесь находились Ставка Верховного главнокомандующего и резиденция Николая II. Накануне Второй мировой Могилёв едва не стал столицей Беларуси, потому что Минск считали слишком близким к западной границе, и об этом напоминает Дом Советов. В июле 1941 года город 23 дня держал оборону, 16 из них в полном окружении. Этим боям посвящён мемориал «Буйничское поле». Вместе с Бобруйском Могилёв — главный промышленный центр области, которая выпускает лифты, шины и цемент.

Что посмотреть: Буйничское поле, пешеходную улицу Ленинскую, вокзал 1902 года.

Брест: 347 138 жителей

Брест растёт вместе с Гродно: плюс 8 159 человек после переписи и плюс 1 077 за 2025 год. В «Повести временных лет» город назван под 1019 годом, тогда он звался Берестьем.

Через Брест проходит транзитный путь из Берлина через Варшаву в Минск и Москву, а его железнодорожный узел — один из крупнейших в Центральной Европе. Главный символ города — Брестская крепость у слияния Западного Буга и Мухавца. Её строили в 1830-х и начале 1840-х годов на месте старого Бреста, а сам город перенесли восточнее. 22 июня 1941 года гарнизон крепости принял первые удары войны и больше месяца держался в окружении. После войны крепость получила звание «Крепость-герой».

Что посмотреть: мемориал «Брестская крепость-герой», археологический музей «Берестье».

Города Беларуси по областям

Беларусь делится на шесть областей, Минск в их число не входит. Больше всего городов в Минской области, 24, меньше всего в Гродненской, 15.

Область Городов Крупнейший город Второй по населению Самый маленький Брестская 21 Брест, 347 138 Барановичи, 170 039 Коссово, 1 770 Витебская 19 Витебск, 357 899 Орша, 100 422 Дисна, 1 339 Гомельская 18 Гомель, 499 853 Мозырь, 104 302 Туров, 2 726 Гродненская 15 Гродно, 364 902 Лида, 102 603 Свислочь, 5 709 Минская 24 Борисов, 133 700 Солигорск, 96 418 Мядель, 6 822 Могилёвская 17 Могилёв, 352 891 Бобруйск, 204 103 Круглое, 6 911

Население — бюллетень Белстата на 1 января 2026 года. Число городов — сборник Белстата «Регионы Республики Беларусь, 2025», том 1, таблица 1.1, по данным Национального кадастрового агентства.

Минская область — единственная, где крупнейший город не её центр: Минск в неё не входит, и первое место здесь у Борисова. Самый маленький город области, Мядель с 6 822 жителями, — центр района, в котором лежит Нарочь, самое большое озеро Беларуси. А самый маленький город страны, Дисна, находится в Витебской области.

В Казахстане регионов больше: 17 областей и три города республиканского значения. Как они соотносятся по площади и населению, показывает рейтинг самых больших областей Казахстана.

Самые большие города Беларуси по площади

Площадь в статистике Белстата приведена для Минска и десяти городов, которые не входят ни в один район. Это данные Государственного комитета по имуществу на 1 января 2025 года.

№ Город Площадь, км² 1 Минск 353,6 2 Брест 146,1 3 Гомель 145,1 4 Гродно 142,0 5 Витебск 134,6 6 Могилёв 120,4 7 Бобруйск 96,4 8 Барановичи 85,0 9 Новополоцк 57,3 10 Пинск 47,4 11 Жодино 25,8

Белстат, «Регионы Республики Беларусь, 2025», том 2, таблицы «Территория и численность населения по городам областного подчинения и районам».

Минск по площади больше Бреста в два с лишним раза: 353,6 км² против 146,1. Сам Брест второй, хотя по населению он только шестой. Гомель по территории на квадратный километр меньше Бреста, а жителей в нём на 152 715 больше. Поэтому по плотности Гомель второй после Минска: в начале 2025 года там приходилось около 3 454 человек на квадратный километр. В Минске плотность была 5 646 человек на км², в Бресте 2 369.

Сколько городов в Беларуси?

В Республике Беларусь 115 городов: столько их и в таблице административно-территориального деления на 1 января 2025 года, и в бюллетене Белстата на 1 января 2026-го. Ещё 85 населённых пунктов считаются посёлками городского типа. Вместе с ними городское население составляет 79% жителей страны, в самих городах живут 76%.

Жителей в городе Городов больше 1 миллиона 1 от 100 тысяч до 1 миллиона 12 от 50 до 100 тысяч 10 от 10 до 50 тысяч 54 меньше 10 тысяч 38

Больших городов в стране немного, зато треть всех городов меньше 10 тысяч жителей. В Казахстане городов меньше, 90, хотя жителей там больше чем вдвое. А самый маленький город Казахстана, Жем, ещё меньше Дисны: 1 090 жителей.

Старейшие города Беларуси

Первым из нынешних белорусских городов в летописи появляется Полоцк: «Повесть временных лет» называет его под 862 годом среди городов, которые Рюрик раздал своим мужам. Дальше в той же летописи появляются Туров (980), Берестье, нынешний Брест (1019), Минск (1067) и Пинск (1097).

Минск попадает в летопись из-за междоусобной войны. 3 марта 1067 года на реке Немиге сошлись войска трёх Ярославичей и полоцкого князя Всеслава. Из нынешних областных центров в «Повести временных лет» есть только Минск и Брест: Витебска, Гомеля, Гродно и Могилёва в ней нет.

Туров, который летопись называет под 980 годом, сейчас третий с конца город страны по населению: в нём 2 726 жителей.

Сравнение с Казахстаном

Среди казахстанских городов Минск был бы вторым. В Алматы на 1 января 2026 года жили 2 347 924 человека, в Астане — 1 638 233, и Минск стоит почти ровно посередине: Алматы больше него на 352 833 человека, а сам он больше Астаны на 356 858.

Вес столицы в двух странах разный. В Минске живёт 22% населения Беларуси, в Алматы — 11,5% населения Казахстана. Городов с населением больше миллиона в Казахстане три: Алматы, Астана и Шымкент, все они есть в рейтинге самых крупных городов Казахстана. В Беларуси такой город один.

Почему в разных источниках разные числа?

Белстат публикует два вида данных. Перепись считает всех жителей, последние прошли в 1999, 2009 и 2019 годах. Между переписями статистики каждый год оценивают население на 1 января: берут итоги последней переписи и пересчитывают, учитывая в том числе изменения границ. В расчёт идёт постоянное население, то есть те, кто живёт в Беларуси год и дольше. Оценку на начало 2026 года Белстат ещё может немного уточнить.

Поэтому списки расходятся. Где данные взяты из переписи, третьим городом стоит Витебск, в свежих оценках — Гродно. Меняются и границы: в 2016 году к Гомелю присоединили посёлок Костюковку, к Витебску — Рубу, в 2019-м к Новополоцку отошли Боровуха и Междуречье. Сравнивать нынешнее население с переписями 1999 и 2009 годов без поправки на границы нельзя.

Все 115 городов Беларуси по населению

Полный список городов Беларуси на 1 января 2026 года, от Минска до Дисны. Посёлки городского типа в него не входят.

№ Город Область Жителей на 1 января 2026 года 1 Минск столица 1 995 091 2 Гомель Гомельская 499 853 3 Гродно Гродненская 364 902 4 Витебск Витебская 357 899 5 Могилёв Могилёвская 352 891 6 Брест Брестская 347 138 7 Бобруйск Могилёвская 204 103 8 Барановичи Брестская 170 039 9 Борисов Минская 133 700 10 Пинск Брестская 123 283 11 Мозырь Гомельская 104 302 12 Лида Гродненская 102 603 13 Орша Витебская 100 422 14 Солигорск Минская 96 418 15 Новополоцк Витебская 94 666 16 Молодечно Минская 87 339 17 Полоцк Витебская 79 105 18 Жлобин Гомельская 75 732 19 Речица Гомельская 64 508 20 Жодино Минская 62 983 21 Светлогорск Гомельская 61 280 22 Слуцк Минская 58 995 23 Кобрин Брестская 52 235 24 Слоним Гродненская 48 001 25 Волковыск Гродненская 40 541 26 Калинковичи Гомельская 36 549 27 Сморгонь Гродненская 34 564 28 Рогачёв Гомельская 31 323 29 Дзержинск Минская 29 607 30 Осиповичи Могилёвская 28 715 31 Горки Могилёвская 28 334 32 Берёза Брестская 27 986 33 Новогрудок Гродненская 27 298 34 Вилейка Минская 26 015 35 Смолевичи Минская 24 402 36 Лунинец Брестская 23 396 37 Кричев Могилёвская 22 764 38 Ивацевичи Брестская 22 189 39 Марьина Горка Минская 19 892 40 Фаниполь Минская 19 006 41 Пружаны Брестская 18 703 42 Поставы Витебская 18 143 43 Добруш Гомельская 17 790 44 Глубокое Витебская 17 720 45 Столбцы Минская 17 603 46 Заславль Минская 17 166 47 Лепель Витебская 16 736 48 Ошмяны Гродненская 16 721 49 Быхов Могилёвская 16 111 50 Несвиж Минская 15 897 51 Иваново Брестская 15 833 52 Житковичи Гомельская 15 697 53 Логойск Минская 15 543 54 Островец Гродненская 15 530 55 Щучин Гродненская 14 868 56 Климовичи Могилёвская 14 663 57 Дрогичин Брестская 14 659 58 Шклов Могилёвская 14 580 59 Костюковичи Могилёвская 14 578 60 Жабинка Брестская 14 430 61 Мосты Гродненская 14 091 62 Столин Брестская 13 981 63 Ганцевичи Брестская 13 155 64 Хойники Гомельская 12 873 65 Малорита Брестская 12 593 66 Микашевичи Брестская 11 823 67 Новолукомль Витебская 11 422 68 Городок Витебская 11 216 69 Любань Минская 11 165 70 Березино Минская 11 125 71 Клецк Минская 11 072 72 Белоозерск Брестская 10 747 73 Старые Дороги Минская 10 683 74 Червень Минская 10 617 75 Узда Минская 10 474 76 Ляховичи Брестская 10 473 77 Петриков Гомельская 10 145 78 Барань Витебская 9 985 79 Воложин Минская 9 840 80 Копыль Минская 9 767 81 Мстиславль Могилёвская 9 753 82 Чаусы Могилёвская 9 554 83 Скидель Гродненская 9 545 84 Толочин Витебская 9 411 85 Белыничи Могилёвская 9 391 86 Браслав Витебская 9 266 87 Березовка Гродненская 9 172 88 Чечерск Гомельская 8 958 89 Ельск Гомельская 8 554 90 Ветка Гомельская 8 510 91 Буда-Кошелево Гомельская 8 506 92 Наровля Гомельская 8 369 93 Крупки Минская 8 276 94 Каменец Брестская 8 114 95 Миоры Витебская 7 652 96 Чериков Могилёвская 7 611 97 Кировск Могилёвская 7 607 98 Славгород Могилёвская 7 580 99 Дятлово Гродненская 7 563 100 Чашники Витебская 7 489 101 Кличев Могилёвская 7 114 102 Дубровно Витебская 6 946 103 Круглое Могилёвская 6 911 104 Сенно Витебская 6 874 105 Мядель Минская 6 822 106 Ивье Гродненская 6 784 107 Верхнедвинск Витебская 6 679 108 Докшицы Витебская 6 568 109 Свислочь Гродненская 5 709 110 Давид-Городок Брестская 5 634 111 Высокое Брестская 4 940 112 Василевичи Гомельская 3 089 113 Туров Гомельская 2 726 114 Коссово Брестская 1 770 115 Дисна Витебская 1 339

Белстат, статистический бюллетень на 1 января 2026 года, таблицы по областям в разрезе районов, городов и посёлков городского типа.

Часто задаваемые вопросы Какой второй по величине город Беларуси? Гомель: 499 853 жителя на 1 января 2026 года. Он почти вчетверо меньше Минска и на 134 951 человека больше Гродно, который стоит третьим. Сколько в Беларуси городов-миллионников? Один — Минск, 1 995 091 житель. Следующий по размеру Гомель меньше полумиллиона. Какой самый маленький город Беларуси? Дисна в Миорском районе Витебской области: 1 339 жителей на 1 января 2026 года. Следом идут Коссово в Брестской области (1 770) и Туров в Гомельской (2 726). Какой город Беларуси самый старый? Полоцк. В «Повести временных лет» он назван под 862 годом, на 205 лет раньше Минска. Беларусь или Белоруссия: как правильно? Официальное название — Республика Беларусь, в кратких и составных названиях — Беларусь. Так решил Верховный Совет законом от 19 сентября 1991 года № 1085-XII, до этого страна называлась Белорусской Советской Социалистической Республикой. В русской речи встречается и «Белоруссия», но официальное название одно.