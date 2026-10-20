Владельцам квартир и домов в Казахстане готовят новый обязательный платёж — страхование жилья от землетрясений, паводков и природных лесных пожаров. Проект закона устанавливает годовой взнос в пределах от 0,5 до 5 МРП. Если для примера использовать предлагаемый МРП 2027 года в 4693 ₸, получается от 2346,5 до 23 465 ₸ в год.

Однако 23 465 ₸ нельзя воспринимать как уже установленный тариф. Закон пока не принят, а главное — по нынешней редакции проекта сами обязательные взносы собственников должны заработать только с 1 июля 2030 года. Значит, реальная верхняя сумма в тенге будет зависеть от МРП, действующего уже на момент оплаты.

Проект нового закона «О рынке страхования» Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало 15 сентября. Общественное обсуждение завершилось 7 октября, но документ ещё может измениться до принятия.

Кому придётся покупать страховку

Обязанность хотят распространить не на всех владельцев недвижимости. В проекте речь идёт о зарегистрированном жилье, которое принадлежит физическому лицу, предназначено и фактически используется для постоянного проживания, а также расположено в регионе с риском землетрясения, паводка или природного лесного пожара.

Окончательного списка таких регионов в самом законопроекте нет. Его должно будет отдельно определить правительство. Агентство ранее сообщало, что на первом этапе рассматривается пилот в Алматы, Шымкенте и Жамбылской области с последующим расширением системы на другие территории риска.

Таким образом, наличие квартиры само по себе ещё не означает будущую обязанность платить. Значение будут иметь территория и соответствие жилья установленным критериям.

Страхование также не будет распространяться на мебель, бытовую технику и другое имущество внутри квартиры или дома. Полис защищает именно жильё. При этом наличие добровольной страховки, согласно нынешней версии проекта, не освобождает собственника от обязательного договора.

Как будут рассчитывать ежегодный взнос

Базой предлагается сделать налог на имущество по конкретной квартире или дому. Затем к нему применят региональные коэффициенты риска.

Для паводка коэффициент составляет от 0 при низком риске до 0,65 при исключительно высоком, для лесного пожара — до 0,15, для землетрясения — до 0,2. Если регион подвержен сразу нескольким рискам, коэффициенты складываются.

Например, при налоге на имущество 3500 ₸, исключительно высоком риске паводка и среднем риске лесного пожара расчёт выглядит так: 3500 × (1 + 0,65 + 0,05) = 5950 ₸ в год.

После расчёта всё равно действует коридор: меньше 0,5 МРП взнос быть не может, больше 5 МРП — тоже. Поэтому при условном МРП 2027 года в 4693 ₸ диапазон составил бы 2346,5–23 465 ₸. Но поскольку обязанность собственников предлагается запустить в 2030 году, фактические суммы к тому моменту могут оказаться другими.

За разрушенную квартиру предусмотрено до 500 годовых взносов

Размер выплаты напрямую привязан к уплаченному страховому взносу. При полном уничтожении жилья проект предусматривает выплату в размере 500 страховых премий, при повреждении — 250 премий.

Если снова использовать только иллюстративный максимум 23 465 ₸, полное разрушение жилья даст предельную выплату 11 732 500 ₸, а повреждение — 5 866 250 ₸, по расчётам KZ24.NEWS.

Это не означает компенсацию рыночной стоимости квартиры. Например, квартира может стоить 40–50 млн ₸, но обязательный механизм рассчитан прежде всего на базовую финансовую помощь после природной катастрофы. Добровольная страховка при этом сможет действовать дополнительно.

Проект предусматривает, что страховой случай должна подтвердить специальная комиссия местного исполнительного органа, а Фонд обязательного страхования жилища должен перечислить выплату в течение пяти рабочих дней после подтверждения события и получения заявления.

Платить предлагают начать только с 2030 года

Эту деталь KZ24.NEWS уже разбирал ранее. В переходных положениях проекта статьи, которые вводят обязанность заключать договор и определяют размер взноса, должны вступить в силу с 1 июля 2030 года.

Тем, кто к этой дате уже владеет жильём, подпадающим под систему, предлагается дать время до 1 января 2031 года для оформления договора. При покупке подходящего жилья после запуска системы страховку нужно будет оформить не позднее десяти рабочих дней после регистрации права собственности.

АРРФР также ранее объясняло, что перед запуском платежей предусматривается переходный период для создания специального фонда и накопления финансового резерва. Поэтому опубликованные сейчас 2346,5–23 465 ₸ — пример расчёта по будущему МРП 2027 года, а не счёт, который владельцам квартир собираются выставить в следующем году.