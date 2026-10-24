В Алматы начала работу первая в Казахстане государственная лаборатория, где индивидуальные ортезы будут проектировать и изготавливать с использованием 3D-сканирования и цифрового моделирования. В 2026 году здесь рассчитывают выпустить первые 500 изделий, а к 2028 году увеличить объём втрое. Лабораторию открыли на базе Национального научного центра развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения. Получать помощь смогут как дети, так и взрослые.

Ортезы используются для фиксации и поддержки отдельных частей тела, коррекции их положения и улучшения двигательных функций. Конкретную конструкцию и режим использования определяют специалисты в зависимости от медицинских показаний.

Главное отличие новой площадки — цифровизация практически всего производственного процесса. Сначала специалисты обследуют пациента и проводят 3D-сканирование необходимой части тела. На основе полученных данных создаётся цифровая модель, после чего индивидуальный ортез проектируют в специальной программе и отправляют в производство.

Готовое изделие примеряют и при необходимости дополнительно подгоняют под пациента. Цифровую модель можно сохранить, чтобы впоследствии скорректировать конструкцию или изготовить новое изделие. Для этого лабораторию оборудовали 3D-сканером, станком с числовым программным управлением, программным комплексом, а также оборудованием для работы с полиуретаном и термоформования. На первом этапе здесь будут производить ортезы для стопы, голеностопного и коленного суставов, верхних и нижних конечностей. В дальнейшем номенклатуру планируют расширять.

Отдельным направлением станет раннее ортезирование детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При наличии медицинских показаний индивидуальные изделия для детей будут изготавливать бесплатно за счёт государства.

Производство планируют наращивать постепенно. Если в 2026 году лаборатория должна изготовить 500 ортезов, то в 2027-м — 1 тыс., а в 2028-м — уже 1,5 тыс.

По словам министра труда и социальной защиты Аскарбека Ертаева, площадка будет выполнять не только производственную функцию. На её базе планируется изучать эффективность различных методов ортезирования и разрабатывать новые решения.

Полученные данные хотят использовать для совершенствования технологий, индивидуального сопровождения пациентов и подготовки рекомендаций для специалистов. В перспективе отработанные в Алматы подходы могут быть масштабированы и использованы для расширения отечественного производства средств реабилитации.