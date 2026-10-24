МВД учредило новую ведомственную медаль имени Героя Казахстана Газиза Байтасова. Награду будут вручать сотрудникам органов внутренних дел за исключительное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Медаль появилась по поручению президента Казахстана. Первый её экземпляр в знак уважения к памяти погибшего полицейского передали супруге Газиза Байтасова.

Газиз Байтасов служил в органах внутренних дел почти 20 лет. 12 ноября 2011 года во время теракта в Таразе капитан полиции ценой собственной жизни предотвратил новые жертвы: при задержании вооружённого преступника он закрыл своим телом гранату. В декабре того же года Байтасову посмертно присвоили высшую степень отличия — звание «Халық Қаһарманы».

Теперь его имя будет носить ведомственная награда МВД, предназначенная для полицейских, проявивших особое мужество во время службы.

По последним данным МВД, за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 825 сотрудников органов внутренних дел, ещё около 5 тыс. получили ранения.