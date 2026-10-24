Карагандинский «Шахтёр» выиграл Первую лигу Казахстана и возвращается в высший дивизион спустя два года после первого в своей истории вылета. Чемпионский сезон официально завершили в Караганде вручением футболистам золотых медалей и кубка. Для одного из наиболее известных клубов страны возвращение в Премьер-лигу стало завершением непростого периода. В 2024 году «Шахтёр» впервые покинул высший дивизион казахстанского футбола.

Новый этап в истории клуба начался 25 ноября 2025 года, когда его владельцем стал предприниматель Тимур Турлов. Одной из главных поставленных перед командой задач было возвращение в Премьер-лигу. В сезоне-2026 карагандинцы её выполнили, причём завершили чемпионат на первом месте.

Одним из лидеров чемпионского состава стал Артём Литош. Нападающий забил 24 мяча в 24 матчах и получил награду лучшему бомбардиру сезона. Лучшим вратарём признали капитана команды Игоря Шацкого. Нуралы Азатқазы получил награду лучшему молодому футболисту, а автором лучшего гола признали Армана Нусипа — за мяч в игре четвёртого тура против «Тобола».

Возвращение в Премьер-лигу сопровождается крупными вложениями в инфраструктуру клуба. Для «Шахтёра» строят собственную футбольную академию стоимостью 12 млрд ₸. Комплекс займёт участок площадью 9,61 га, где должны появиться стадион, крытый манеж, тренировочные поля и учебная инфраструктура. Открытие запланировано на 2027 год.

Параллельно в Караганде начали проектировать новый крытый стадион на 15 тыс. зрителей. Продолжается и модернизация существующей арены — в 2027 году власти планируют в том числе обновить скамейки на трибунах.

Таким образом, следующий сезон станет для «Шахтёра» первым после возвращения в элиту уже при новой модели развития клуба. Долго отдыхать после чемпионства команда не будет. 15 декабря «Шахтёр» должен отправиться в Турцию на первые учебно-тренировочные сборы, где начнёт подготовку к возвращению в Премьер-лигу.