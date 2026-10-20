Казахстанские учёные испытали биопрепараты «Лактин АС» и «Плантарин АС», которые помогают защищать яблоневые сады от бактериального ожога. В производственных условиях эффективность комплексной системы защиты достигла 92%, а прибавка урожая в отдельных хозяйствах превысила 2 тонны с гектара. Разработка может помочь повысить продуктивность садов и сохранить Алматинский Апорт — один из известных сортов казахстанских яблок, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Минсельхоз РК.

Производственные испытания провели на площади до 500 га в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Биопрепараты разработали специалисты Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева совместно с Институтом микробиологии и вирусологии.

По результатам испытаний, в Туркестанской области эффективность защиты достигла 90–92%. Прибавка урожая превысила 2 тонны с гектара. В Алматинской области на восприимчивом к заболеванию сорте Апорт эффективность составила до 84%, а дополнительный урожай — 1,5–2 тонны с гектара.

В отдельных опытах двукратное применение препаратов почти в восемь раз снизило показатели распространения и развития бактериального ожога на Апортe.

Почему разработка важна для казахстанского садоводства

Бактериальный ожог представляет угрозу для плодовых насаждений. Поэтому эффективная защита от заболевания имеет значение не только для сохранения деревьев, но и для стабильности производства яблок.

Особое значение разработка имеет для Алматинского Апорта, который отличается высокой восприимчивостью к этой инфекции. Новая технология может стать одним из инструментов сохранения сорта и снижения рисков для хозяйств, которые его выращивают.

Препараты созданы на основе молочнокислых бактерий. Разработчики рассматривают их как часть интегрированной системы защиты, которая объединяет биологические средства и другие фитосанитарные мероприятия.

Что это меняет для аграриев

Результаты испытаний показывают, что отечественные биотехнологии могут приносить измеримую практическую пользу сельскому хозяйству. Повышение урожайности позволяет рассчитывать на дополнительную продукцию с той же площади садов, а защита деревьев помогает снизить риски потери урожая.

Следующий важный этап — масштабирование технологии и оценка её экономической эффективности в разных регионах. Для аграриев значение будут иметь стоимость препаратов, расходы на обработку, стабильность результатов в разные сезоны и возможность применения в сочетании с другими методами защиты.

Таким образом, разработка казахстанских учёных представляет интерес не только как научное достижение. При успешном внедрении она может стать одним из инструментов повышения эффективности отечественного садоводства и сохранения ценных сортов яблонь.