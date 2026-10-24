В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области ввели в эксплуатацию новый Дом культуры. На строительство объекта направили около 1,5 млрд ₸, сообщили в пресс-службе акима региона.

Двухэтажное здание занимает более 3 тыс. кв. метров. Центральной частью комплекса стал зрительный зал, рассчитанный на 350 человек. Кроме него, внутри разместили малый зал заседаний на 50 мест, библиотеку, хореографический зал и помещения для различных кружков. Также в здании предусмотрена столовая и другие вспомогательные помещения.

Новый комплекс должен стать основным культурным пространством Каргалы. Здесь смогут проводить концерты, общественные мероприятия и встречи, а дети и подростки — заниматься танцами и другими творческими направлениями.

Необходимость крупного культурного объекта власти связывают в том числе с размером самого населённого пункта. По данным акимата, Каргалы является одним из крупнейших сельских округов Жамбылского района по численности населения и уступает по этому показателю только Узынагашу.

Дом культуры открыли накануне Дня Республики. В церемонии приняли участие жители села, представители творческой сферы и ветераны. Объект также посетил аким Алматинской области Чингис Аринов. По его словам, новый комплекс должен обеспечить жителей села современным пространством для досуга и создать дополнительные возможности для развития творческих способностей детей.