Казахстан и Таджикистан вновь обсудили энергетическое сотрудничество. 22 октября 2026 года посол Таджикистана Хайрулло Ибодзода встретился с вице-министром энергетики Казахстана Санжаром Жаркешовым. По информации издания Imruz, которое ссылается на таджикское посольство, речь шла о перспективах взаимодействия и подготовке к предстоящему заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

О новых контрактах, сроках начала поставок электроэнергии или их объёмах по итогам встречи не сообщалось. Однако переговоры проходят на фоне более широкой работы над энергетическими связями в регионе.

6 октября правительство Казахстана одобрило проект соглашения о дальнейшем сотрудничестве в энергетике с участием шести государств: Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. В документе предусмотрены направления взаимодействия в электроэнергетике, возобновляемой энергетике, развитии сетевой инфраструктуры и технологиях хранения энергии. Одобрение проекта не означает, что все перечисленные мероприятия уже реализуются.

Почему энергетика Таджикистана важна для Казахстана

У двух стран различная структура энергетических ресурсов. Казахстан располагает значительной топливной базой, тогда как важнейшую роль в электроэнергетике горного Таджикистана играет энергия рек. Такая разница делает предметом переговоров не только поставки топлива, но и возможное согласование сезонных режимов обмена электричеством.

Так, во время встречи министров энергетики двух государств 22 апреля 2026 года отдельно обсуждались вопросы импорта и экспорта электроэнергии в осенне-зимний период и в сезон половодья. Об этом сообщало министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана. Казахстанское Минэнерго также ранее информировало о поставках топлива в Таджикистан и работе над устойчивыми механизмами энергоснабжения.

От автономии до первых гидроэлектростанций

Истоки современной энергетической системы Таджикистана уходят в советскую эпоху, когда одновременно формировались республиканские органы управления, создавалась промышленная инфраструктура и закладывались основы национальной системы образования. В 1924 году в составе Узбекской ССР была образована Таджикская АССР. 16 октября 1929 года была принята декларация о её преобразовании в Таджикскую ССР, а 5 декабря республика вошла в состав СССР на правах союзной.

Создание таджикской государственности стало результатом как решений советского руководства, так и деятельности местных политических лидеров. Важную роль сыграли Нусратулло Махсум и Шириншо Шотемур, выступавшие за расширение политического статуса республики. Советская политика привлечения национальных кадров открывала представителям местного населения возможности для работы в органах власти. При этом вопросы административных границ и государственного устройства решались в рамках общесоюзной политической системы. Как отмечает Институт истории Таджикистана, Махсум непосредственно участвовал в создании автономии и её преобразовании в союзную республику.

Первые годы преобразований проходили в сложных условиях. Регион пережил вооружённое противостояние советских сил и басмаческого движения, хозяйственную разруху и переселение значительной части населения. Причины миграции были различными: военные действия, насилие со стороны участников конфликта, политические преследования и радикальные изменения традиционного уклада. По мере восстановления хозяйства началось развитие новых государственных и экономических институтов.

Одним из главных направлений советской политики стала индустриализация. Таджикистан, экономика которого прежде опиралась преимущественно на сельское хозяйство, постепенно превращался в индустриально-аграрную республику. Развивались хлопководство, добыча цветных и редких металлов, лёгкая, пищевая и энергетическая промышленность. Для реализации крупных проектов привлекались капиталовложения из союзного бюджета, инженерные кадры и специалисты из других республик СССР. Одновременно расширялась подготовка местных работников на промышленных предприятиях и в учебных заведениях.

Особое значение имело освоение Вахшской долины. Строительство оросительных каналов позволило вовлекать новые земли в сельскохозяйственное производство, прежде всего под хлопководство. Развитие ирригации сопровождалось созданием дорог, населённых пунктов и производственных объектов. Эти преобразования усиливали хозяйственные связи Таджикистана с другими республиками Советского Союза, хотя ориентация экономики на хлопок одновременно формировала её зависимость от общесоюзного разделения труда.

Для промышленного развития требовалось собственное производство электроэнергии. В 1931 году началось строительство Варзобской ГЭС-1 неподалёку от Душанбе. Первый агрегат станции заработал в 1936 году — ровно 90 лет назад, второй ввели в эксплуатацию в 1937-м. В 1949 году начала работать Варзобская ГЭС-2, а в 1952-м — Варзобская ГЭС-3. Как следует из исторической справки энергетической компании «Барки точик», именно с запуска первой Варзобской станции ведётся отсчёт развития организованной гидроэнергетической отрасли республики.

Следующий масштабный этап был связан с использованием потенциала реки Вахш. В 1972 году заработал первый агрегат Нурекской ГЭС, ставшей одним из крупнейших гидроэнергетических объектов Центральной Азии. В дальнейшем энергетическая инфраструктура Таджикистана развивалась как часть взаимосвязанного хозяйственного комплекса советских республик. Это позволяло координировать производство и передачу электроэнергии, обеспечивать промышленные предприятия и поддерживать развитие сельского хозяйства.

Параллельно происходили значительные изменения в социальной сфере. В республике расширялась сеть школ, профессиональных учебных заведений, учреждений здравоохранения и научных организаций. К середине 1960-х годов сформировалась система подготовки специалистов, необходимых для работы в промышленности, энергетике и государственном управлении. Развитие науки, образования и национальных кадров стало одной из основ последующего становления независимого Таджикистана.

Однако история советских преобразований не сводится исключительно к экономическим достижениям. Коллективизация, принудительные переселения и ограничения религиозной жизни сопровождались серьёзными социальными потрясениями. Во второй половине 1930-х годов сталинские репрессии затронули представителей многих народов СССР, включая таджикскую политическую элиту. Среди жертв оказались и участвовавшие в создании республики Нусратулло Махсум и Шириншо Шотемур.

Таким образом, современная энергетическая система Таджикистана формировалась на протяжении десятилетий в условиях общесоюзного планирования, финансирования и технического сотрудничества. Построенные в советский период электростанции и инфраструктура заложили основу отрасли, которая сегодня играет важную роль в экономике страны и её энергетических связях с государствами Центральной Азии, в том числе Казахстаном.

О чём пока рано говорить

Нынешние контакты Астаны и Душанбе показывают интерес к координации в энергетике, но сами по себе не подтверждают появление нового маршрута поставок или заключение отдельного контракта на электроэнергию. Параметры возможных соглашений стороны публично не назвали.

Исторический контекст объясняет, почему Таджикистан остаётся важным участником такого диалога: значительная часть его гидроэнергетической базы формировалась в советский период, а созданные тогда объекты стали основой для дальнейшего развития отрасли. Спустя девять десятилетий после запуска первой Варзобской ГЭС вопрос использования этого потенциала обсуждается уже независимыми государствами Центральной Азии.