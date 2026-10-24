Алматы завершил участие в международной туристической выставке ITB Asia 2026, которая проходила с 21 по 23 октября в Сингапуре. Город представил свои туристические возможности профессионалам отрасли и продолжил продвижение на одном из наиболее перспективных для Казахстана рынков — в странах Азии.

ITB Asia собрала более 1 тыс. экспонентов и свыше 1,5 тыс. профессиональных байеров. Алматы на выставке представляло городское управление туризма со стендом Visit Almaty.

Зарубежным участникам презентовали основные направления отдыха в городе и его окрестностях: горный туризм, природные достопримечательности, культурные объекты, гастрономию и возможности для круглогодичных поездок. Одной из задач участия стало расширение контактов с зарубежными туроператорами и поиск новых партнёров для привлечения путешественников из Азии.

Особое внимание Алматы уделяет рынку Юго-Восточной Азии, откуда туристический поток в последние годы заметно увеличивается.

В 2025 году Алматы посетили 9 416 туристов из Малайзии— на 23% больше, чем годом ранее. Ещё быстрее растёт рынок Сингапура: город принял 3 953 сингапурских туриста, а их количество за год увеличилось в 2,3 раза.

Росту турпотока способствует расширение прямого авиасообщения. Между Алматы и Куала-Лумпуром AirAsia выполняет 22 рейса в месяц. С 25 декабря 2026 года география прямых маршрутов должна расшириться: Air Astana планирует запустить сезонные рейсы из Алматы на мал