Казахстанцам, которые переезжают в трудодефицитные регионы по государственной программе, оставят крупную жилищную поддержку — сертификат экономической мобильности в размере 1 625 МРП. Но получить его сразу после переезда не получится: новые правила требуют подтвердить не менее 12 последовательных месяцев работы на новом месте и уплату социальных отчислений.

При действующем МРП 2026 года такой сертификат равен 7 028 125 ₸. Однако новые правила заработают с 1 января 2027 года, а в проекте республиканского бюджета МРП на следующий год установлен на уровне 4693 ₸. Если эта величина будет окончательно утверждена без изменений, максимальный сертификат составит уже 7 626 125 ₸, по расчётам KZ24.NEWS.

Новые правила утверждены приказом министра труда и социальной защиты населения №401 от 13 октября. Документ вступает в силу с 1 января 2027 года, а отдельные положения о финансировании выплат — с 1 июля.

7,6 млн ₸ дадут не каждому, кто просто переехал

Сертификат предназначен для участников организованного добровольного переселения — кандасов и переселенцев, включённых в программу. Самостоятельно сменить место жительства и затем потребовать выплату нельзя.

При межрегиональном переселении человек должен ехать из трудоизбыточного региона в определённый государством регион приёма, а конкретный населённый пункт должен входить в ежегодно утверждаемый перечень. Обязательное условие — содействие трудоустройству либо развитию предпринимательской инициативы.

В новых правилах к регионам выбытия отнесены Алматинская, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области, а также Астана, Алматы и Шымкент. По сравнению с действовавшей ранее редакцией из этого перечня исключены Кызылординская область и область Жетісу.

Участвовать смогут безработные, специалисты востребованных профессий, главы крестьянских и фермерских хозяйств и кандасы. Для межрегионального переселения необходимо также попасть в региональную квоту.

Чтобы получить сертификат, придётся отработать 12 месяцев

Сертификат экономической мобильности можно использовать на покупку жилья в населённом пункте постоянного проживания после переселения или как первоначальный взнос по ипотеке.

Максимальный размер — 1 625 МРП. Если выбранная квартира или дом стоят дешевле, государство перечислит только оценочную стоимость недвижимости.

Для назначения выплаты заявитель либо трудоспособный член семьи должен официально работать на новом месте не менее 12 месяцев подряд. За этот период должны поступать обязательные социальные отчисления.

Кроме того, правила предусматривают основания для отказа. Сертификат не дадут, если у заявителя или членов семьи было собственное жильё в соответствующем регионе в течение последних пяти лет, отсутствует постоянная регистрация на новом месте либо недвижимость приобретается за пределами населённого пункта, указанного в направлении на переселение.

Нельзя использовать сертификат для покупки недвижимости у супруга, своих близких родственников или близких родственников супруга. Продать приобретённое с господдержкой жильё без последствий также не получится: при нарушении пятилетнего срока средства могут потребовать вернуть.

70 МРП на переезд дадут только после трёх месяцев работы

Новые правила сохраняют единовременную субсидию на переезд — 70 МРП на самого участника и каждого члена семьи. При предполагаемом МРП 2027 года это 328 510 ₸ на человека.

Например, семья из четырёх человек сможет претендовать на 1 314 040 ₸. Но выплата назначается не в день приезда: необходимо подтвердить минимум три последовательных месяца трудовой деятельности на новом месте и социальные отчисления.

Компенсация аренды жилья и коммунальных услуг появляется ещё позже — после не менее шести месяцев подтверждённой работы. Её выплачивают до покупки собственного жилья, но максимум 12 месяцев.

в городе — 20 МРП одному человеку, 25 МРП семье из двух–четырёх человек и 30 МРП семье из пяти и более человек;

в селе — соответственно 15, 18 и 21 МРП.

Если МРП составит 4693 ₸, максимальная ежемесячная компенсация достигнет 140 790 ₸ для семьи из пяти и более человек, живущей в городе.

Сам сертификат на 1 625 МРП появился не сейчас

Важное уточнение: увеличение сертификата экономической мобильности с 1160 до 1625 МРП произошло ещё летом 2026 года. Поэтому приказ №401 не вводит эту сумму впервые. Его главное изменение — новая система правил с более жёсткой привязкой выплат к фактической занятости после переезда.

KZ24.NEWS уже писал, как эта программа работает на примере северных регионов: переселенцам помогают с работой, арендой и приобретением жилья.

При этом региональная квота на 2027 год пока отдельно не опубликована. Для сравнения, на 2026 год Минтруд установил общую квоту в 8278 человек, из которых 5997 мест предназначались непосредственно для переселенцев. Поэтому заранее обещать господдержку любому желающему переехать в 2027 году нельзя — количество участников будет ограничено новой квотой.