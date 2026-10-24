На Байконуре 24 октября вспоминают погибших в двух крупных катастрофах, произошедших на космодроме в один и тот же день с разницей в три года. В память о трагедиях 1960 и 1963 годов в эту дату на космодроме традиционно не проводят пуски ракет.

В Солдатском парке у мемориала погибшим ракетчикам прошла памятная акция. В ней участвовали сотрудники городских и космических предприятий, ветераны, студенты и школьники. Цветы также возложат на площадке № 41 — месте наиболее масштабной из двух катастроф.

Первая трагедия произошла 24 октября 1960 года во время подготовки к испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. На стартовой позиции площадки № 41 произошёл несанкционированный запуск двигателя второй ступени. Возник мощный пожар.

Непосредственно во время катастрофы погибли 74 человека — 57 военнослужащих и 17 гражданских специалистов. Ещё четверо позднее умерли от полученных травм и ожогов. Среди погибших был главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.

Ранения и ожоги получили 49 человек. Среди выживших оказался один из создателей Р-16 — конструктор Михаил Янгель.

Ровно через три года Байконур столкнулся с новой трагедией. 24 октября 1963 года во время испытаний ракеты Р-9А в шахтной пусковой установке на площадке № 70 произошла утечка кислорода. Случайная искра привела к пожару. Погибли восемь человек — семь военнослужащих и один гражданский специалист.

Совпадение двух тяжёлых аварий сформировало на Байконуре особую традицию. 24 октября стало днём памяти погибших ракетчиков, а проведение ракетных пусков в эту дату исключили из практики космодрома.

Ежегодно в этот день на местах трагедий проходят памятные мероприятия и возложения цветов.