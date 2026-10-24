В Осакаровском районе Карагандинской области провели испытания казахских тазы. За звание лучших соревновались 23 собаки национальной породы из разных районов и городов страны.

Состязания организовал Союз кинологов Казахстана. На турнир приехали владельцы тазы, заводчики и охотники, которым предстояло показать не столько внешний вид собак, сколько их рабочие качества.

Испытания проходили по двум основным направлениям. Эксперты оценивали способность тазы обнаруживать зверя, а затем — преследовать и брать добычу. Учитывались чутьё, скорость, выносливость и правильность охотничьей работы.

Лучший результат показал тазы по кличке Сұңқар, принадлежащий Данияру Молгаждарову из Астаны. Второе место заняла Адырна из столичного национального охотничьего клуба Nomad. Третьим стал Көкжал, владелец которого Рамазан Усеев приехал на соревнования из Караганды.

Победителям вручили ценные подарки, остальные участники получили дипломы и памятные сувениры.

Подобные испытания проводят в том числе для сохранения рабочих и охотничьих качеств казахского тазы. Порода имеет особое значение для Казахстана: в 2024 году традиционные знания и навыки, связанные с разведением казахских пород собак — тазы и тобет, — были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.