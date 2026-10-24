Энергетический сектор может стать одним из направлений для развития в Казахстане специализированной отраслевой журналистики. Об этом заявил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов на национальном медиафоруме Media Energy Talks, прошедшем в Астане.

Форум организовало PR-агентство Magynaly Business при поддержке Министерства энергетики. На одной площадке собрались представители государственных органов, нефтегазовых компаний, СМИ и экспертного сообщества.

Одной из центральных тем стала проблема качества освещения нефтегазовой отрасли и доверия общества к информации о ней. Участники обсуждали, как сделать взаимодействие компаний, государственных органов и журналистов более открытым, а публикации об энергетике — профессиональнее и понятнее для аудитории.

По словам Жаркешова, работа журналиста с энергетической тематикой требует специальных знаний. Для полноценного освещения отрасли необходимо разбираться не только в текущей повестке, но и в экономике проектов, технологиях, геологии и инвестиционных циклах, которые в нефтегазовом секторе могут занимать годы.

Отдельная дискуссия была посвящена подготовке отраслевых журналистов в условиях развития искусственного интеллекта и социальных сетей. Представители СМИ и эксперты обсудили, какие компетенции становятся необходимыми для работы со сложными техническими и экономическими темами и как сохранить качество журналистики на фоне ускорения производства контента.

Практическую часть Media Energy Talks посвятили нефтесервису, развитию местного содержания, топливному рынку и принципам профессионального освещения энергетической отрасли. Также участникам представили лекцию о перспективах нефтегазохимии Казахстана.

В рамках форума открылась фотовыставка «Летопись казахстанской нефти: от истоков к будущему». Журналистов, экспертов и партнёров также отметили за вклад в информационное освещение нефтегазового сектора.

Организаторы рассчитывают сделать подобный диалог инструментом для более профессионального взаимодействия государства, бизнеса и СМИ и повысить качество информации об одной из ключевых отраслей экономики Казахстана.