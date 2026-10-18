Казахстан и Камбоджа планируют укреплять экономическое партнёрство, увеличивать товарооборот и развивать совместные проекты в сельском хозяйстве, логистике и цифровых технологиях. Эти вопросы обсудили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и глава правительства Камбоджи Хун Манет во время переговоров в Астане. Камбоджийский премьер прибыл в Казахстан с первым официальным визитом.

Стороны рассмотрели возможности для привлечения инвестиций, расширения взаимных поставок и установления новых контактов между предпринимателями двух стран. Казахстан рассматривает Камбоджу как перспективного партнёра в Юго-Восточной Азии.

Одним из ключевых направлений сотрудничества стал агропромышленный комплекс. Олжас Бектенов заявил о заинтересованности Казахстана в поставках на камбоджийский рынок зерна, растительных масел, мяса и продуктов переработки сельскохозяйственного сырья. Кроме того, участники встречи обсудили создание совместных предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции, внедрение современных систем орошения и развитие кооперации в аграрной сфере.

Отдельное внимание уделили транспортной инфраструктуре. Казахстан и Камбоджа изучили перспективы объединения Транскаспийского международного транспортного маршрута с коридором Китай — Лаос — Вьетнам — Камбоджа. Реализация этой инициативы может улучшить грузовое сообщение между Центральной и Юго-Восточной Азией, а также расширить возможности перевозки товаров в Европу.

Перспективными направлениями взаимодействия также названы цифровизация, искусственный интеллект, туризм и гуманитарные обмены. Стороны выразили заинтересованность в расширении ассортимента взаимных поставок и развитии прямых связей между представителями бизнеса.

Для реализации инвестиционных инициатив камбоджийским финансовым организациям и предпринимателям предложили воспользоваться возможностями Международного финансового центра «Астана». Эта площадка может стать инструментом для запуска совместных проектов и расширения присутствия инвесторов в регионе.

По итогам переговоров главы правительств подтвердили намерение развивать двусторонние отношения и переходить к практической реализации совместных инициатив. Основной акцент планируется сделать на торговле, инвестициях и укреплении транспортно-логистических связей между двумя странами.