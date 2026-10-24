В Астане завершили расследование дела о незаконной выдаче водительских удостоверений, пишет КазТАГ. По версии следствия, в схеме участвовали сотрудники СпецЦОНа и посредники-«помогайки», а за 2025 год таким способом права получили 74 человека.

Расследование проводил департамент КНБ при координации прокуратуры столицы. Следствие считает, что участники предполагаемой организованной преступной группы заранее распределили между собой роли.

Посредники находились возле здания СпецЦОНа и помогали клиентам сдавать теоретическую часть экзамена, подсказывая правильные ответы. Сотрудники центра, как утверждает следствие, затем вносили в информационную систему ложные сведения о том, что кандидаты успешно прошли практический экзамен.

Таким образом, претенденты могли получить водительские удостоверения, фактически не подтвердив необходимые для управления автомобилем навыки.

Всего за 2025 год следствие выявило 74 человека, получивших права по этой схеме. Действие выданных им водительских удостоверений прекращено. По делу проходят десять человек. Шестеро находятся под стражей, трое — под подпиской о невыезде, ещё один — под домашним арестом.

Действия фигурантов квалифицированы по статье 262 УК Казахстана — создание, руководство организованной группой либо участие в ней — и статье 206, предусматривающей ответственность за неправомерное уничтожение или модификацию информации.

КНБ завершил расследование, материалы переданы в суд. Окончательную оценку действиям обвиняемых должен дать суд.