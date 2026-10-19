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В Кокшетау хотят увеличить мощность сжигания отходов почти в 3,7 раза — до 9 636 тонн в год

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печь-инсинератор ПИ-800

В Кокшетау готовят расширение предприятия по сжиганию медицинских, ветеринарных и других отходов. ТОО «МеталлоСплав» планирует установить в Северной промышленной зоне дополнительную печь-инсинератор ПИ-800 производительностью 0,8 тонны в час и линию переработки отработанных аккумуляторов мощностью до 100 тонн в месяц.

Проект вынесен на общественные слушания 19 октября. Новая печь ещё не запущена: речь идёт об оценке возможного воздействия и прохождении экологических процедур. В карточке проекта период воздействия указан с января 2027-го по декабрь 2037 года.

Сейчас на площадке уже работает инсинератор HLPG-300 мощностью 0,3 тонны в час, или максимум 2 628 тонн в год. После установки ПИ-800 две печи смогут сжигать до 1,1 тонны отходов в час, 26,4 тонны в сутки и 9 636 тонн в год при круглосуточной работе 365 дней.

Таким образом, предельная мощность увеличится на 7 008 тонн в год — почти в 3,7 раза относительно нынешней, по расчётам KZ24.NEWS. Но 9 636 тонн нельзя выдавать за фактический ежегодный объём: это максимальная проектная производительность при непрерывной загрузке оборудования.

Ближайшие дома находятся примерно в 650 метрах

Площадка находится по адресу: Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 3, строение 7. В документации по действующей печи, проходившей слушания в 2025 году, ближайшей жилой территорией назывался микрорайон Бирлик — примерно в 650 метрах восточнее предприятия.

Для действующего объекта была установлена предварительная санитарно-защитная зона 500 метров. Такие предприятия по сжиганию отходов мощностью до 40 тыс. тонн в год, а также объекты сжигания медицинских отходов от 120 кг в час относятся к II классу опасности. Поскольку теперь мощность предлагается значительно увеличить, одним из ключевых вопросов остаётся подтверждение границ санитарно-защитной зоны уже для расширенного производства.

Озеро Копа в предыдущей документации расположено примерно в 3,2 км западнее площадки, река Кылшакты — примерно в 3,5 км. В 2025 году разработчик утверждал, что объект не находится в водоохранной зоне или полосе.

Что известно о газоочистке

У действующей печи HLPG-300 проектом предусмотрены камера дожига, мокрый скрубер и рукавный фильтр. В более подробной документации системы очистки также фигурируют охлаждение газов и оборудование для улавливания кислых компонентов и пыли.

Однако в опубликованном объявлении нынешних слушаний, где подробно указаны мощность ПИ-800 и круглосуточный режим работы, отдельная схема газоочистки именно новой печи не раскрыта. Там сообщается лишь, что технологическое оборудование будет оснащено аппаратурой управления и работа будет автоматизирована.

Поэтому до публикации окончательных материалов и протокола слушаний преждевременно утверждать, что новый инсинератор будет использовать точно такую же систему очистки, как существующий. Не менее важны расчёт будущих выбросов и результаты моделирования их рассеивания на границе санитарно-защитной и жилой зон.

Аккумуляторы добавят ещё один поток отходов

Вторая часть проекта — линия переработки отработанных аккумуляторных батарей производительностью до 100 тонн в месяц, или до 1 200 тонн исходного сырья в год.

При этом в объявлении указано, что в процессе переработки может образовываться до 100 тонн пластиковой фракции в месяц — те же 1 200 тонн в год — и её собираются сжигать на собственных инсинераторах предприятия. Верхняя граница образования пластика фактически совпадает с заявленной месячной производительностью всей аккумуляторной линии. Из опубликованной карточки неясно, какой объём пластика ожидается при обычной работе, поэтому этот показатель требует отдельного пояснения разработчика.

Сама компания работает с отходами на этой площадке не первый год. В материалах 2025 года речь шла только об одной печи HLPG-300 мощностью 2 628 тонн в год и прямо отмечалось, что увеличение объёмов утилизации тогда не предусматривалось. Новый проект уже предполагает именно существенное расширение мощности.

На момент проверки вскоре после начала слушаний на экологическом портале протокол заседания и ответы на вопросы жителей ещё не были опубликованы. Поэтому утверждать, что проект окончательно согласован или что новая печь получила разрешение на эксплуатацию, нельзя.

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Акмолинская область Кокшетау микрорайон Бирлик

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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