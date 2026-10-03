Все водохозяйственные объекты, относящиеся к филиалу «Большой Алматинский канал имени Д. Конаева», планируют поэтапно модернизировать. Для этого разработана дорожная карта из 37 мероприятий, которая затрагивает не только сам БАК, но и водохранилища, гидроузлы и магистральные каналы Алматинской области.

Ход подготовки проектов министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов обсудил во время рабочей поездки в регион.

По четырём объектам проектная документация уже получила положительное заключение государственной экспертизы. Речь идёт о реконструкции 15,6 км Большого Алматинского канала, Корамского канала, а также Правобережного и Левобережного магистральных каналов на реке Курты.

Последние два объекта имеют общую протяжённость 62,3 км. Ранее Минводы сообщало, что непосредственно строительные работы на них предполагается начать в 2027 году в рамках второго транша совместного проекта с Исламским банком развития.

Ещё 110 км БАК готовят к реконструкции

Отдельная часть программы касается непосредственно Большого Алматинского канала. Сейчас уже имеется проект реконструкции первых 15,6 км. Параллельно началась подготовка документации ещё на 110 км БАК, а отдельным проектом предусмотрено обновление его головного сооружения.

Сам канал имеет протяжённость около 168 км и способен пропускать до 87 м³ воды в секунду. После реализации трёх этапов Минводы рассчитывает довести его пропускную способность до проектных показателей.

В 2026 году на БАК уже реконструировали аварийные участки общей протяжённостью 1,53 км. Их облицевали монолитным железобетоном. По оценке министерства, проведённые работы улучшили водообеспечение примерно 33,3 тыс. га орошаемых земель.

При этом важно разделять два проекта. В границах Алматы отдельно идёт городская реконструкция участка БАК протяжённостью 23,1 км стоимостью около 12,4 млрд ₸. Её начало относится к лету 2025 года, а завершение планировалось на октябрь 2026-го. Это не те же самые 110 км, документацию на которые готовит Минводы для Алматинской области.

Бартогайское водохранилище тоже реконструируют

Ещё один крупный объект дорожной карты — плотина Бартогайского водохранилища на реке Шелек. Разработка проектной документации находится на завершающей стадии. Масштаб объекта значительный: проектный объём Бартогая составляет 320 млн м³, а водой из водохранилища обеспечиваются около 66,3 тыс. га орошаемых земель Енбекшиказахского, Карасайского и Талгарского районов. Проект предусматривает укрепление плотины, автоматизацию управления затворами, круглосуточный контроль уровня воды, локальную систему оповещения и строительство новой инфраструктуры.

Ещё пять проектов только начинают проходить стадию разработки. Они затронут плотину Куртинского водохранилища, Таскутанское водоподъёмное сооружение, Шелекский гидроузел, головное сооружение БАК и упомянутые 110 км канала.

Для понимания масштаба: Куртинское водохранилище вмещает 120 млн м³ и обеспечивает водой 13,7 тыс. га, а пропускная способность Таскутанской водоподъёмной плотины достигает 309 м³/с.

Отдельный проект готовят на реке Талгар

Во время поездки Нуржигитов также осмотрел реконструкцию автомобильного моста через Талгар на Приканальной дороге БАК. После завершения работ сооружение будет иметь длину около 120 метров и ширину порядка 12 метров. Министр поручил подготовить отдельный проект реконструкции русла Талгара и увязать его с реконструкцией моста.

Дополнительно предстоит решить вопрос безопасности четырёхтрубного дюкера БАК. Сооружение длиной 646,6 метра способно пропускать до 58,5 м³ воды в секунду и участвует в водоснабжении Талгарского района и Алматы.

Главный пока неизвестный параметр всей программы — её общая стоимость. Минводы не опубликовало сводный бюджет всех 37 мероприятий, сроки завершения всей дорожной карты и источники финансирования каждого объекта.