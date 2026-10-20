В интернете распространились утверждения, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы перенёс кровоизлияние в мозг, впал в кому и был экстренно доставлен на лечение в Пекин. Британская The Sun опубликовала эту версию 19 октября, однако сама газета называет её неподтверждёнными интернет-слухами.

Публичных подтверждений госпитализации Ким Чен Ына со стороны властей КНДР или Китая нет. Reuters, AP и южнокорейское Yonhap также не сообщали о подтверждённом кровоизлиянии, коме или лечении северокорейского лидера в Пекине.

Последнее подтверждённое публичное мероприятие с его участием состоялось 11 октября: Ким Чен Ын вместе с женой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э посетил открытие нового Музея революции национальной обороны. Государственное агентство KCNA опубликовало материалы об этом 13 октября.

Откуда появился слух о коме

Наиболее подробная версия появилась 18 октября в X у Ваньцзюня Се — живущего в США китайского оппозиционного активиста. Он заявил без представления проверяемых доказательств, что Ким Чен Ын перенёс тяжёлое кровоизлияние, сначала получил помощь врачей из Peking Union Medical College Hospital, затем был доставлен в Пекин.

В последующих публикациях тот же автор пошёл ещё дальше и заявил уже о смерти Ким Чен Ына, тайном возвращении его тела в КНДР и даже переброске китайских военных. Независимых подтверждений этим утверждениям также нет.

The Sun не приводит медицинских документов, заявления больницы или источника внутри руководства КНДР. В материале сведения прямо описываются как распространяющиеся в соцсетях слухи.

Что известно достоверно

11 октября Ким Чен Ын участвовал в открытии оборонного музея, где осматривал новые вооружения, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Его присутствие подтвердили фотографии KCNA и сообщения международных агентств.

За несколько недель до нынешних слухов южнокорейская Национальная разведывательная служба сообщила депутатам, что вес Ким Чен Ына превышает примерно 140 кг и он относится к группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом на тот момент разведка не фиксировала заметных признаков ухудшения его состояния.

Эта оценка не позволяет определить состояние Ким Чен Ына сейчас и не может опровергнуть возможное внезапное заболевание. Но она также не подтверждает появившиеся 18–19 октября сообщения о кровоизлиянии.

19 октября государственные СМИ КНДР продолжали публиковать обычную политическую повестку. В частности, KCNA распространило заявление сестры лидера Ким Ё Чжон о ситуации на границе с Южной Кореей. Никаких сообщений о передаче власти или чрезвычайном положении опубликовано не было.

Подобный слух уже распространялся в 2020 году

История напоминает события весны 2020 года, когда длительное отсутствие Ким Чен Ына на публике породило сообщения о тяжёлой операции, коме и даже смерти. Позже северокорейский лидер вновь появился на официальном мероприятии.

Закрытость КНДР действительно делает оперативную проверку состояния её руководителя крайне сложной. Но отсутствие Ким Чен Ына на публике в течение нескольких дней само по себе не является подтверждением болезни.

По состоянию на момент публикации достоверно утверждать можно лишь одно: версия о кровоизлиянии, коме и экстренной госпитализации в Пекине широко распространяется в социальных сетях и была подхвачена рядом СМИ, однако независимо не подтверждена.