Индермит Гилл приедет в Астану для участия в международной экономической конференции. Она пройдёт 29 октября и будет посвящена поиску более сбалансированной модели экономического развития.

Конференцию организует Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Гилл станет одним из ключевых спикеров мероприятия. Экономист ранее занимал должности главного экономиста и старшего вице-президента Группы Всемирного банка по экономике развития, а одним из главных направлений его исследований стала проблема так называемой «ловушки среднего дохода».

Под этим термином понимают ситуацию, когда страна после периода быстрого роста достигает определённого уровня благосостояния, но затем сталкивается с трудностями при переходе в категорию высокодоходных экономик. Для Казахстана эта проблема особенно актуальна на фоне дискуссий о диверсификации экономики, производительности труда и снижении зависимости от сырьевого сектора.

На конференции в Астане также соберутся представители министерств финансов и экономики, центральных банков, международных финансовых организаций и университетов. Заявлено участие экспертов Международного валютного фонда, Азиатского банка развития и Международной организации труда.

Одной из центральных тем станет ситуация на рынке труда. ЕФСР представит отдельный доклад, посвящённый Армении, Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану.

Авторы исследования анализируют, как демографические изменения влияют на предложение рабочей силы, а экономический рост — на спрос на работников. Отдельное внимание уделено средне- и долгосрочным рискам для рынков труда четырёх стран и возможным мерам экономической политики.

Результаты исследования планируют обсудить с представителями государственных органов, международных организаций и научного сообщества.

Для Казахстана дискуссия важна не только с точки зрения занятости. Изменение демографической структуры, производительности труда и качества рабочих мест напрямую влияет на способность экономики поддерживать высокие темпы роста и в перспективе перейти на следующий уровень доходов.