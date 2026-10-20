Калькулятор оценки благосостояния семьи в eGov Mobile, который 18 октября официально представили как сервис для граждан, уже на следующий день перестал быть доступен для массового использования. Теперь часть пользователей видит сообщение, что воспользоваться инструментом могут только действующие получатели социальных выплат и пособий.

Это заметно отличается от первоначального объявления Минтруда. Ведомство сообщило 18 октября, что калькулятор позволит гражданам ознакомиться с критериями оценки и самостоятельно определить предполагаемый уровень благосостояния семьи. Никакого ограничения только для нынешних получателей пособий в сообщении не было.

Причину изменения доступа власти на момент проверки не объяснили. Отдельного сообщения Минтруда или eGov о том, является ли ограничение временным, техническим или постоянным, мы не обнаружили.

Сначала технические работы, затем доступ только для получателей

Изменения в работе сервиса заметили 19 октября. Tengrinews проверил сервис и сообщил, что массовый доступ к нему ограничен.

Qumash описал более подробную последовательность: сначала калькулятор исчез и показывал уведомление о технических работах, затем вновь появился в eGov Mobile, но уже с новым ограничением. В сообщении приложения говорилось, что сервис доступен только действующим получателям социальных выплат и пособий.

NUR.KZ независимо проверил доступ и получил такое же уведомление. При повторной попытке у журналиста также появлялся пустой белый экран.

Ограничение произошло после волны критики калькулятора в соцсетях: некоторые пользователи жаловались, что сервис относит их семьи к более обеспеченным категориям, чем они ожидали. Однако подтверждений, что именно эти жалобы стали причиной изменения доступа, нет.

Расчёт всё равно не решал судьбу пособия

Изначально Минтруд подчёркивал, что калькулятор носит справочный характер. Пользователь самостоятельно вводил сведения, а результат не считался официальным решением о назначении или прекращении выплаты.

Для расчёта сервис использует более 59 показателей по шести направлениям. Учитываются доходы и имущество, состав семьи, наличие детей, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Официальная оценка нуждаемости строится иначе — через Цифровую карту семьи на основе государственных информационных систем. С 1 января 2027 года уровень благосостояния будет влиять на предоставление части мер социальной поддержки. Какие выплаты затрагивает реформа, мы ранее разбирали отдельно.

Если государственные данные ошибочно относят семью к обеспеченной категории, оценку можно оспорить и добиться исправления исходных сведений. Порядок действий мы уже объясняли ранее.

Что можно посчитать на KZ24.NEWS

Собственные финансовые калькуляторы KZ24.NEWS не определяют категорию благосостояния A–E и не заменяют государственную оценку нуждаемости. Но размеры действующих пособий, установленных в МРП, можно самостоятельно пересчитать через калькулятор МРП. В нём, в частности, приведены размеры выплат при рождении ребёнка, по уходу до полутора лет и многодетным семьям на 2026 год.

Ипотечный, кредитный, депозитный, инфляционный и другие инструменты собраны в разделе калькуляторы KZ24. Они выполняют только математические расчёты и не используют персональные данные из государственных информационных систем.

На момент проверки ранним утром 20 октября Минтруд по-прежнему размещает первоначальное сообщение о доступности калькулятора для граждан, но отдельного официального объяснения последующего ограничения или сообщения о восстановлении массового доступа не опубликовано. Поэтому утверждать, что сервис окончательно закрыли для остальных казахстанцев, пока преждевременно.