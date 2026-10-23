Житель Астаны обнаружил в eGov Mobile медицинские услуги, которые, по его словам, никогда не получал. В январе 2026 года в его истории появились флюорография, аудиологический скрининг, вакцинация и несколько визитов к врачу общей практики и медсестре. А 16 сентября система зафиксировала консультацию акушера-гинеколога.

Мужчина утверждает, что в последнее время вообще не посещал поликлинику. Скриншоты своей медицинской истории он опубликовал в соцсетях, после чего Tengri Health запросил комментарий Фонда социального медицинского страхования.

Однако сама запись в eGov ещё не доказывает ни хищение, ни то, что медицинская организация уже получила деньги за конкретную услугу. Это может установить только проверка. ФСМС не сообщил, были ли услуги из истории этого астанчанина уже предъявлены к оплате и перечислялись ли по ним средства.

Что делать, если нашли приём, которого не было

ФСМС рекомендует направить официальное обращение. Сделать это можно через Telegram-бот SaqtandyryBot, приложение Qoldau 24/7, официальный сайт фонда msqory.kz либо через e-Otinish.

К обращению лучше приложить скриншот подозрительной записи из eGov Mobile или медицинского приложения. Одного сообщения в Threads, Instagram или другой соцсети для официальной проверки недостаточно.

После обращения фонд должен проверить сведения. Если подтвердится, что медицинская услуга была приписана и фактически не оказывалась, к медицинской организации применят меры экономического воздействия. Взысканные деньги возвращаются на счёт фонда и затем используются для оплаты реально оказанной медицинской помощи.

Начать проверку можно с раздела eDensaulyq в eGov Mobile. Этот сервис создавался в том числе для того, чтобы граждане могли видеть сведения о лечении, вакцинации, обследованиях и других медицинских событиях и сообщать об ошибочных данных.

123,6 тысячи неподтверждённых случаев за три года

История астанчанина не выглядит единичным техническим курьёзом на фоне статистики самого ФСМС. По данным фонда, которые приводит Tengri Health, в 2023 году мониторинг выявил 50,1 тыс. случаев, когда получение медицинской помощи не подтвердилось, на сумму 593 млн ₸.

В 2024 году таких случаев было 17,3 тыс. на 220 млн ₸, а в 2025-м — уже 56,2 тыс. на 645 млн ₸. В сумме это около 123,6 тыс. неподтверждённых случаев на 1,458 млрд ₸ за три года, по расчётам KZ24.NEWS.

При этом «неподтверждённый случай» нельзя автоматически называть мошенничеством. Причины могут выясняться в ходе мониторинга — от ошибок в медицинских информационных системах до сознательных приписок. Если обнаруживаются признаки финансового нарушения, последствия для медорганизации становятся серьёзнее.

Минздрав сообщал, что с июля 2025 года приписки и завышение стоимости медуслуг приравниваются к финансовым нарушениям. В 2025 году в правоохранительные органы направили 73 материала, из них 60 касались приписок.

KZ24.NEWS недавно разбирал реальную схему с фиктивными услугами

Всего четыре дня назад KZ24.NEWS писал о другом деле в Астане, где фиктивность услуг уже была установлена судом. К частной Forte Clinic незаконно прикрепили 15 786 реальных граждан, а затем от их имени внесли более 30 тыс. неподтверждённых медицинских услуг. ФСМС перечислил клинике 79,6 млн ₸.

Эти две истории нельзя смешивать: нынешняя жалоба астанчанина пока не подтверждена проверкой и никак не связана с Forte Clinic. Но предыдущее дело показывает, почему странные записи в электронной истории лучше не игнорировать.

Если человек видит незнакомый приём, обследование или процедуру, оптимальный порядок действий простой: сохранить скриншоты, проверить название медицинской организации и дату услуги, а затем направить официальное обращение в ФСМС. Только после проверки можно установить, была ли это ошибка информационной системы, некорректное оформление медицинской помощи или реальная приписка.