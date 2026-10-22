В Актобе планируют наладить выпуск стеклянной упаковки для казахстанских предприятий и покупателей в Центральной Азии. Завод стоимостью около 150 млн долларов рассчитан на производство примерно 256 млн единиц стеклотары ежегодно. Ввести предприятие в эксплуатацию планируют в 2029 году, после запуска здесь намерены создать около 300 постоянных рабочих мест.

Минпромстрой и ТОО Aktobe Steklo подписали инвестиционное соглашение о строительстве предприятия на инвестиционном форуме в Шымкенте. Об этом 22 октября сообщило правительство Казахстана. Подписание закрепляет договорённости по проекту; следующим этапом должно стать строительство.

Для Актюбинской области это будет новое направление производства: по данным правительства, собственного выпуска продукции из стекла в регионе сейчас нет. При этом сырьё для будущей упаковки планируют брать в Казахстане — предприятие должно использовать отечественное природное минеральное сырьё, а также товары, работы и услуги местных производителей.

До 80% стеклотары планируют продавать в Казахстане

Основными покупателями будущего завода должны стать отечественные предприятия. Согласно объявленным планам, до 80% продукции предполагается продавать внутри страны, остальную часть — поставлять на рынки государств Центральной Азии.

Планируемые показатели проекта, а не результаты действующего производства.

Стеклянная тара нужна производителям напитков, продуктов питания и консервов. Для них упаковка — часть производственной цепочки: готовый продукт нужно разлить или расфасовать, закрыть и подготовить к перевозке. Поэтому поставки тары необходимо согласовывать с выпуском самого товара.

Имеет значение и то, насколько быстро можно получить очередную партию упаковки. Правительство связывает строительство завода с расширением предложения отечественной стеклотары, сокращением сроков её доставки и более устойчивым снабжением предприятий смежных отраслей. Это ожидаемый эффект проекта, который будет зависеть от работы будущего производства.

Масштаб возможных поставок помогает представить простой расчёт. Если завод достигнет проектной мощности и направит казахстанским покупателям ровно 80% выпуска, внутренний рынок получит около 205 млн изделий в год, по расчётам KZ24.NEWS.

Однако в планах указано именно «до 80%». Поэтому расчёт показывает объём при таком распределении продаж, а фактические поставки будут зависеть от того, сколько упаковки выпустит предприятие и какую долю отправит на экспорт.

Стеклоотходы станут сырьём для новой упаковки

Наряду с природным сырьём на заводе планируют использовать стеклобой — собранные и подготовленные осколки стекла. Их можно переплавлять и снова превращать в тару. Проект предусматривает постепенное увеличение доли такого вторичного сырья.

Чтобы использованное стекло вернулось в производство, его сначала нужно собрать, отсортировать и подготовить к переработке. Поэтому будущему заводу потребуется связь с предприятиями, которые занимаются этими этапами. Правительство связывает проект в том числе с развитием сектора вторичных ресурсов — возвращением пригодных материалов в хозяйственный оборот.

За период финансирования проекта планируют переработать более 245 тысяч тонн стеклоотходов и повторно использовать их в производстве. Этот объём относится ко всему периоду финансирования.

Продолжительность этого периода в сообщении правительства не указана. При оценке масштаба переработки важно учитывать разницу: мощность завода обозначена за год, а объём использования стеклоотходов — суммарно за период финансирования.

Таким образом, у проекта две связанные задачи: выпускать новую упаковку и возвращать в производство уже использованное стекло. Для второй задачи важна вся цепочка обращения с отходами, поскольку до переплавки материал должен пройти сбор и подготовку.

Завод планируют запустить в 2029 году

Сроки реализации правительство обозначило ещё 8 октября, когда сообщило об одобрении подписания инвестиционного соглашения. Строительство планировали начать в четвёртом квартале 2026 года, а ввод предприятия в эксплуатацию назначили на 2029 год. Тогда о планах создания завода уже писал KZ24.NEWS.

Теперь соглашение подписано. Между этим этапом и выпуском готовой упаковки предстоит построить и подготовить к работе само предприятие. Объявленные сроки остаются планом реализации проекта.

Завод намерены оснастить автоматизированными системами сортировки сырья, управления технологическими процессами и контроля качества. Такие системы выполняют разные задачи: помогают подготовить материал к производству, управлять его переработкой и проверять готовую продукцию. Все эти этапы должны работать согласованно, чтобы предприятие могло выпускать упаковку с нужными характеристиками.

При этом автоматизация сочетается с планами создать около 300 постоянных рабочих мест после запуска. Для казахстанских специалистов предусмотрены непрерывное обучение и повышение квалификации: работа с оборудованием потребует подготовки сотрудников, которые будут управлять производством и следить за его результатом.

Для Актобе проект связывает новое промышленное производство, занятость и использование стеклоотходов как сырья. Дальнейший результат будет зависеть от завершения строительства, подготовки специалистов и выхода завода на заявленную мощность — именно тогда планы по выпуску упаковки смогут превратиться в поставки покупателям.