Батумский морской порт в Грузии за январь–сентябрь 2026 года обработал 6,25 млн тонн грузов. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост затронул все основные категории перевозок и усилил значение порта для транспортных маршрутов между Азией и Европой, передаёт агентство KZ24news.

По данным АО «КазТрансОйл», крупнейший объём пришёлся на контейнерные грузы — 2984 млн тонн. Показатель вырос на 17% год к году. Перевалка сухих грузов увеличилась на 7%, до 1434 млн тонн, нефтеналивных — на 5%, до 1429 млн тонн.

Самую высокую динамику показали паромные перевозки. За девять месяцев через порт прошло 402 тыс. тонн таких грузов — на 54% больше, чем годом ранее. Одним из факторов роста стало регулярное паромное сообщение по маршруту Констанца — Батуми с частотой один рейс в неделю.

Батумский порт — зарубежный актив казахстанской нефтетранспортной компании «КазТрансОйл». Рост грузооборота укрепляет позиции этого актива и повышает значение грузинского направления для региональной логистики.

Для Казахстана развитие портовой инфраструктуры на Чёрном море важно в контексте диверсификации транспортных маршрутов. Дополнительные возможности перевозки через Грузию помогают развивать связи с европейскими рынками и снижать зависимость от отдельных логистических направлений.

Однако рост грузооборота сам по себе не означает автоматического увеличения доходов казахстанского актива или удешевления доставки. Для оценки экономического эффекта необходимы данные о финансовых результатах порта, стоимости перевозок и доле казахстанских грузов в общем потоке.

Результаты первых девяти месяцев 2026 года показывают, что Батумский порт наращивает объёмы работы сразу в нескольких сегментах. Для Казахстана ключевой вопрос — насколько этот рост позволит расширить экспортные возможности и повысить эффективность транспортных связей с Европой.