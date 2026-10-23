Районный суд №2 Бостандыкского района Алматы потребовал от МВД дать правовую оценку действиям Жании Джуринской, Бейбита Алибекова и Асель Аскар, которые рекламировали услуги Алтынай Дидаркызы — предпринимательницы, известной как «королева Wildberries» и осуждённой за мошенничество.

Важно: блогеров не признавали виновными в мошенничестве, а из опубликованных документов не следует, что им предъявлены обвинения или что в отношении них уже возбуждены уголовные дела. Речь идёт о частном постановлении суда с требованием дать их действиям правовую оценку. Документ был вынесен ещё 29 мая 2026 года, однако его подробности получили широкую огласку 23 октября после публикации Михаила Козачкова и материала Tengrinews.

Основную фигурантку дела Алтынай Дидаркызы суд признал виновной в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ей 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Исполнение наказания отсрочили на один год из-за наличия малолетней дочери. Кроме того, ей на пять лет запретили заниматься обучением работе на маркетплейсах.

Суд указал на роль рекламы в доверии потерпевших

Согласно частному постановлению, Дидаркызы привлекала популярных блогеров для рекламы своих услуг по работе с Wildberries. Суд указал, что публикации размещались за вознаграждение, а достоверность информации о деятельности предпринимательницы должным образом не проверялась.

Из показаний потерпевших следовало, что некоторые из них до рекламы вообще не знали ни о Дидаркызы, ни о её услугах. Рекомендации известных людей стали одним из факторов, после которых потенциальные клиенты подписывались на страницу предпринимательницы и обращались к ней.

В отношении Жании Джуринской суд обратил внимание на рекламный ролик из квартиры в Esentai City. В нём рассказывалось, что Дидаркызы якобы смогла приобрести дорогое жильё благодаря заработку на Wildberries. Однако, как указано в постановлении, суд установил, что такую квартиру предпринимательница не покупала.

Асель Аскар, согласно документу, получала сообщения от людей с жалобами на Дидаркызы. После этого она спросила о претензиях у самой предпринимательницы, которая их отрицала.

В случае Бейбита Алибекова суд сослался на сведения о том, что ему стало известно о невозвращённом Дидаркызы долге его знакомой в размере $10 тыс. При этом опубликованная ранее положительная информация о предпринимательнице, согласно материалам суда, опровергнута не была.

Динару Сатжан суд отдельно привёл как другой пример

В судебном документе упоминается и Динара Сатжан, которая также размещала рекламу Дидаркызы. Однако её фамилии нет среди трёх человек, действия которых суд попросил оценить МВД.

После поступления негативной информации Сатжан удалила рекламную публикацию. Как следует из постановления, суд расценил такое поведение иначе и указал, что остальные блогеры могли поступить аналогичным образом.

Проблема влияния такой рекламы поднималась ещё до приговора. В июле 2025 года потерпевшие рассказывали Orda, что рекомендации известных блогеров усиливали их доверие к проекту Дидаркызы. Тогда это были заявления самих пострадавших. Теперь роль рекламы отдельно отражена уже в судебном документе.

Потерпевшим присудили более 439 млн ₸

Суд удовлетворил гражданские иски о возмещении более 439 млн ₸ материального ущерба. Наибольшая сумма, присуждённая одному потерпевшему, составила 99,3 млн ₸. Размер остальных выплат — от 500 тыс. до 53,2 млн ₸.

При этом «присудили» не означает, что все эти деньги уже фактически возвращены: речь идёт о суммах, которые суд постановил взыскать.

Tengrinews направил запросы Жании Джуринской, Бейбиту Алибекову, Асель Аскар и в МВД. К моменту публикации 23 октября ответы не поступили. Свежего публичного ответа МВД по существу частного постановления на момент проверки KZ24.NEWS также не обнаружил.