Компаниям с затянувшейся налоговой задолженностью станет сложнее менять регистрационные данные. С 1 ноября 2026 года юрлицу, которое не погасило долг в размере 45 МРП и более в течение четырёх месяцев, могут оставить без исполнения электронное уведомление о смене руководителя, юридического адреса и ряде других изменений.

В 2026 году 45 МРП составляют 194 625 ₸. При этом речь идёт не о новом штрафе и не о запрете вести бизнес. Компания сможет принять внутреннее решение о назначении другого директора, однако внести соответствующие сведения в государственный реестр через уведомительную процедуру не получится, пока сохраняется предусмотренное законом основание.

Сама норма содержится в статье 14-2 закона о государственной регистрации юридических лиц и действует с 1 июля 2026 года. Руководитель управления КГД Кайсар Арын объяснил, что первые случаи её практического применения возникнут с 1 ноября: четырёхмесячный период для новой ухудшающей положение налогоплательщиков нормы ведомство отсчитывает с 1 июля.

Под ограничение попадает не только смена директора

В большинстве сообщений акцент сделан на руководителе и юридическом адресе, однако список уведомительных изменений значительно шире.

Действующие правила регистрации предусматривают электронный уведомительный порядок, в частности, при:

изменении места нахождения субъекта частного предпринимательства, кроме акционерного общества;

назначении, смене или отстранении руководителя;

внесении ряда изменений в учредительные документы;

передаче доли уставного капитала в доверительное управление;

увеличении уставного капитала хозяйственного товарищества;

изменении видов экономической деятельности;

изменении бенефициарного собственника;

изменении телефона или электронной почты.

Если присутствует предусмотренное статьёй 14-2 основание, электронное уведомление оставят без исполнения, а заявителю должны сообщить об этом.

194 625 ₸ — не только основной налоговый долг

Формулировка закона шире обычной недоимки по налогам. В ней перечислены налоговая задолженность, а также задолженность и неисполненные обязанности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым и компенсационным пошлинам, процентам и пеням.

Для применения этого основания задолженность должна достигать не менее 45 МРП и оставаться непогашенной четыре месяца со дня возникновения.

Кроме того, закон отдельно указывает в качестве основания задолженность по социальным платежам у других юридических лиц, зарегистрированных за тем же руководителем или учредителем. Поэтому перед изменением регистрационных данных бизнесу имеет смысл проверять не только лицевой счёт самой компании.

Норма также содержит другие основания для оставления уведомления без исполнения — например, судебные запреты, аресты судебных исполнителей или правоохранительных органов.

Что произойдёт 1 ноября

Важно различать дату вступления поправки в силу и момент её первого практического применения. Поправка к статье 14-2 действует с 1 июля 2026 года. Однако КГД пояснил, что поскольку новая мера ухудшает положение налогоплательщика, четырёхмесячный период начали считать именно с этой даты.

Поэтому компания с задолженностью, отвечающей установленным критериям, впервые может столкнуться с отказом в обработке уведомления 1 ноября.

Это означает, что наличие старого долга само по себе 1 июля ещё не позволяло автоматически считать уже прошедшие до вступления нормы месяцы частью четырёхмесячного периода.

Как узнать о проблеме до смены директора

Проверить задолженность можно заранее по БИН через сервис КГД. Ведомство указывает, что сведения доступны на портале налоговых органов, в Кабинете налогоплательщика, на eGov и через отдельные банковские приложения.

Если компания всё же отправит уведомление при наличии основания для ограничения, регистрирующий орган должен оставить его без исполнения и известить заявителя.

При этом уже с суммы свыше 20 МРП действуют отдельные налоговые меры взыскания. В 2026 году это 86 500 ₸. При достижении 45 МРП перечень возможных способов взыскания становится шире, а с ноября к ним фактически добавляется риск невозможности провести уведомительные изменения в регистрационных данных.

Можно ли сменить директора сразу после погашения долга

Отдельного дополнительного срока запрета после полного погашения задолженности статья 14-2 не устанавливает. Из текста нормы следует, что после исчезновения самого основания компания сможет повторно подать электронное уведомление.

Однако рассчитывать, что отклонённая ранее заявка автоматически будет исполнена после оплаты, не стоит: потребуется новая подача после обновления сведений в государственных системах.

В справочной информации КГД указано, что данные об оплате налоговых и таможенных платежей могут поступать в его систему примерно в течение десяти минут. Это не гарантирует такую же скорость обмена между всеми государственными базами, поэтому перед повторной подачей безопаснее сначала убедиться, что задолженность больше не отображается.

Таким образом, с 1 ноября проблема для бизнеса будет заключаться не только в невозможности сменить директора или адрес. Затянувшийся долг от 194 625 ₸ способен заблокировать сразу несколько регистрационных изменений, которые обычно проводятся через электронное уведомление.