Казахстан завоевал третью золотую медаль всего за несколько часов первого насыщенного соревновательного дня Азиатских Пара игр в Японии. 19 октября парадзюдоист Ибрагим Нурмаханулы выиграл турнир в весовой категории до 70 кг в классе J2.

В финале казахстанец встретился с Кемраном Нуриллаевым из Узбекистана и одержал победу. Результат подтвердил НОК Казахстана.

Класс J2 в пара дзюдо предназначен для спортсменов с нарушениями зрения. Международный паралимпийский комитет указывает, что в этом виде спортсменов разделяют на классы J1 и J2 и дополнительно по полу и весовым категориям.

Все три золота Казахстан выиграл 19 октября

Первым чемпионом дня стал Еркин Габбасов. В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в дисциплине R1 он набрал 249,1 очка и установил рекорд соревнований. Его победу утром сообщил НОК.

Второе золото принёс Давид Дегтярев в пара пауэрлифтинге в категории до 54 кг. НОК также сообщил, что казахстанец установил новый рекорд Азиатских Пара игр. После этого победа Нурмаханулы стала уже третьей для сборной за один день.

Параллельно казахстанские спортсмены брали награды другого достоинства. Турсынай Кабыл стала второй в пара пауэрлифтинге до 41 кг. Позже серебро в категории до 45 кг выиграла Алина Солодухина, бронзу — Айжан Беримкулова. В пара дзюдо Альфия Тлеккабыл также завоевала бронзовую медаль, а Анастасия Калаус и Полина Братчикова стали вторыми в индивидуальной гонке преследования на 4 км в пара велоспорте.

Нурмаханулы уже обыгрывал этого соперника в 2026 году

Финал в Японии стал не первой большой встречей Нурмаханулы и Кемрана Нуриллаева в нынешнем сезоне. На Кубке мира IBSA в Тбилиси казахстанец также выиграл категорию J2 до 70 кг, а в финале победил именно Нуриллаева. Международная федерация дзюдо зафиксировала этот результат.

До этого Нурмаханулы стал чемпионом Азии по пара дзюдо, а в мае выиграл домашний Гран-при в Астане. Таким образом, золото Пара Азиады продолжило успешную серию казахстанца в категории J2 до 70 кг.

V Азиатские Пара игры проходят в Аичи и Нагое с 18 по 24 октября. Казахстан представляет команда из 150 спортсменов в 12 видах спорта.