Национальный банк Казахстана 23 октября четвёртый раз подряд снизил базовую ставку — с 16,25% до 15,75% годовых с коридором ±1 процентный пункт. С начала цикла смягчения в июне стоимость денег уже опустилась с 18% на 2,25 процентного пункта.

Решение стало возможным после дальнейшего замедления инфляции. В сентябре годовой рост цен снизился до 9,3% против 9,8% в августе. Годовая инфляция уменьшается уже двенадцатый месяц подряд, сообщил Нацбанк.

Однако для обычного заёмщика снижение ставки на 0,5 процентного пункта не означает, что завтра ипотека или потребительский кредит автоматически подешевеют на те же 0,5 пункта. Базовая ставка влияет на стоимость банковского фондирования и рыночные ставки постепенно, а конечная цена займа зависит также от кредитного риска, срока, конкуренции, расходов банка и условий конкретного продукта.

Старые кредиты автоматически дешевле не станут

Если действующий кредит оформлен по фиксированной ставке, сегодняшнее решение Нацбанка само по себе не меняет установленный договором процент и ежемесячный платёж. В Казахстане кредитная ставка может быть фиксированной или плавающей — это указывается в условиях договора, разъясняет государство.

Для новых займов снижение базовой ставки создаёт предпосылки для постепенного уменьшения банковских ставок. Но прямой формулы «базовая ставка −0,5 п. п. = кредит −0,5 п. п.» нет. После предыдущего решения в сентябре этот механизм подробно разбирал KZ24.NEWS.

На практике потенциальную экономию лучше считать по конкретному предложению банка. В кредитном калькуляторе KZ24.NEWS можно сравнить ежемесячный платёж и переплату при разных ставках. Для жилищных займов аналогичный расчёт позволяет сделать ипотечный калькулятор.

Доходность новых депозитов тоже может снижаться

Для вкладчиков эффект обратный. По мере снижения стоимости денег банкам становится проще постепенно уменьшать доходность новых депозитов. Это не означает автоматического снижения процента по уже открытому срочному вкладу с фиксированной ставкой — условия действующего договора сохраняются.

Тенденция уже заметна на рынке. Казахстанский фонд гарантирования депозитов фиксировал постепенное снижение доходности по отдельным новым вкладам после предыдущих решений Нацбанка. При этом банки самостоятельно определяют ставки по депозитным продуктам, поэтому изменение происходит не одновременно и не одинаково во всех банках.

По последним опубликованным данным КФГД, средневзвешенные ставки по новым тенговым депозитам всё ещё заметно различаются в зависимости от срока и возможности пополнения. Проверить, сколько принесёт вклад при конкретной ставке и капитализации, можно через депозитный калькулятор KZ24.NEWS.

Ставка упала на столько же, на сколько замедлилась инфляция

У нынешнего решения есть примечательная деталь. В сентябре Нацбанк снизил ставку до 16,25% при августовской инфляции 9,8%. Разница составляла 6,45 процентного пункта. Теперь ставка равна 15,75%, а сентябрьская инфляция — 9,3%. Простая разница снова составляет те же 6,45 процентного пункта, по расчётам KZ24.NEWS.

Это не официальный показатель реальной процентной ставки и не её прогноз, но сравнение хорошо показывает логику регулятора: номинальную ставку снижают вместе с инфляцией, сохраняя денежно-кредитные условия достаточно жёсткими.

Нацбанк объясняет, что изменение базовой ставки передаётся на инфляцию через процентные ставки денежного рынка и валютный курс, причём основной эффект проявляется не мгновенно, а на горизонте примерно 12–18 месяцев.

Ещё одного снижения в декабре может не быть

Несмотря на четвёртое подряд снижение, Нацбанк не считает инфляционную проблему решённой. В сентябре продовольственная инфляция составила 8,5%, непродовольственная — 11%, услуги подорожали на 8,9%. Инфляционные ожидания населения на год вперёд остаются выше фактической инфляции — 11,8%.

Среди рисков регулятор называет бюджетное и квазибюджетное стимулирование, динамику цен на ГСМ и регулируемых тарифов, высокие мировые цены на продовольствие и энергоносители. Нацбанк также предупреждает, что ближе к концу года годовая инфляция может несколько ускориться из-за эффекта низкой базы по коммунальным тарифам.

Поэтому вероятность ещё одного изменения ставки до конца 2026 года сам регулятор назвал низкой. Следующее плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике объявят 4 декабря в 12:00 по времени Астаны.