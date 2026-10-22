Старший жуз (Ұлы жүз) — одно из трёх крупных исторических объединений казахского народа. Его племена издавна населяли Семиречье и Южный Казахстан, кочевали между речными долинами и горными пастбищами, поддерживали связи с городами Средней Азии. В разные периоды эти земли находились в центре борьбы Казахского ханства с соседними государствами.

К Старшему жузу традиционно относили дулатов, албанов, суанов, жалаиров, шапрашты и другие племена. Их объединяли исторические территории расселения, хозяйственные связи и родословные традиции. Однако Старший жуз не был отдельным народом или государством с постоянными границами. Он складывался постепенно, а его политическое положение менялось вместе с историей Казахского ханства.

Что такое жуз и чем он отличается от рода

Старший жуз связан с Семиречьем и югом, Средний — с центром, севером и востоком, Младший — с западом казахских степей.

Казахское общество традиционно делилось на три жуза: Старший (Ұлы жүз), Средний (Орта жүз) и Младший (Кіші жүз). Каждый объединял множество племён и родовых групп, связанных происхождением, землями кочевания и историческими отношениями.

Жуз, племя и род обозначали разные уровни традиционного общественного устройства. Например, человек мог принадлежать к племени дулат, через него — к Старшему жузу, а внутри племени знать собственную родовую ветвь.

Как объясняла историк Ирина Ерофеева в исследовании «Политическая организация кочевого казахского общества», жузовая структура формировалась в определённых исторических и географических условиях. В разных природных областях Казахстана складывались хозяйственные связи и традиции взаимодействия племён.

Жузы обычно связывают со следующими территориями:

Старший жуз — Семиречье и Южный Казахстан.

Средний жуз — центральные, северные и восточные районы.

Младший жуз — западные земли, включая Прикаспий и Приаралье.

Это деление описывает историческое расселение, а не современные административные границы. Племена перемещались, отдельные группы меняли места кочевания, а принадлежность к жузу не означала проживания на строго определённой территории.

Когда и почему появились три жуза

Племена Старшего жуза использовали равнины и речные долины для зимовок, а летом поднимались в горы.

Точной даты возникновения жузов историки не установили. Их формирование могло продолжаться на протяжении нескольких поколений под влиянием природных условий, переселений племён и изменений в устройстве Казахского ханства.

Одно из объяснений связывает появление жузов с географией. Огромные пространства Казахстана различались климатом, доступностью водных источников и расположением пастбищ. Внутри крупных природных областей племена чаще взаимодействовали друг с другом, согласовывали сезонные маршруты и поддерживали хозяйственные связи. На значение природных условий для кочевых сообществ обращал внимание историк Нурбулат Масанов.

При этом география не объясняет всего. Формирование жузов происходило в условиях существования Казахского ханства, где власть распределялась между ханами, султанами и влиятельными племенными объединениями. Существенную роль могли сыграть изменения в управлении ханством.

Легенда об Алаша-хане

Наряду с историческими объяснениями существовали народные предания. Одно из самых известных связывает происхождение трёх жузов с Алаша-ханом.

В различных вариантах легенды рассказывается о разделении людей правителя на несколько групп, от которых впоследствии произошли жузы. Подробности преданий различаются: меняются имена участников, обстоятельства разделения и объяснения их происхождения.

Такие рассказы позволяют понять, как казахи представляли собственное родство и общее прошлое. Однако легенду нельзя считать документальным свидетельством о времени появления жузов.

Где жили племена Старшего жуза

Земли кочевания Старшего жуза охватывали Семиречье, предгорья Тянь-Шаня и юг Казахстана.

Исторические земли Старшего жуза охватывали Семиречье, долины рек Или, Чу и Талас, предгорья Тянь-Шаня и южные районы Казахстана. В разные периоды племена были связаны также с Каратау, Ташкентским оазисом и соседними территориями Средней Азии.

Местная природа заметно отличалась от обширных равнин Центрального и Западного Казахстана. Здесь степные и полупустынные пространства соседствовали с горными долинами, речными поймами и высокогорными лугами.

Эти условия определяли сезонный ритм кочевой жизни. В холодное время года скотоводы использовали более защищённые зимовки в долинах и на равнинах. Весной стада постепенно перегоняли на новые пастбища, а летом часть общин поднималась в горные районы, где сохранялась свежая трава. Осенью начиналось возвращение к местам зимнего содержания скота.

Маршруты зависели от расположения пастбищ, количества осадков, состава стад и отношений с соседними общинами. Не все семьи совершали одинаково продолжительные переходы: в отдельных районах существовали также полукочевые и оседлые формы хозяйства.

Земли Старшего жуза находились рядом с земледельческими оазисами и крупными торговыми центрами. Это позволяло кочевникам обменивать скот и продукты животноводства на зерно, ткани, ремесленные изделия и другие товары.

Особое значение имел Ташкент. Связи с этим городом впоследствии стали важной частью политической истории Старшего жуза.

Какие племена входили в Старший жуз

К Старшему жузу традиционно относили одиннадцать основных племён:

дулатов;

албанов;

суанов;

жалаиров;

шапрашты;

канлы;

шанышкылы;

сары-уйсунов;

сиргели;

ысты;

ошакты.

Племена состояли из отдельных родовых групп и ветвей. Например, в составе дулатов известны ботпай, шымыр, сикым и жаныс.

Родоплеменные перечни не всегда совпадают. В одних шежире отдельные группы выделяются самостоятельно, в других включаются в более крупные объединения. Это связано как с различиями родословных преданий, так и с историческими изменениями племенной структуры.

В традиционной генеалогии Старшего жуза важное место занимает название «уйсун». В некоторых родословных оно обозначает более широкое объединение, а сары-уйсуны выделяются отдельно. При этом древних усуней, известных по китайским источникам, нельзя автоматически отождествлять со всеми позднейшими казахскими группами, называвшими себя уйсунами: вопросы исторической преемственности требуют отдельного исследования.

Какие племена входили в три казахских жуза

Три жуза различались историческими землями кочевания и племенным составом. Границы расселения не были постоянными и не совпадают с современными административными границами.

Жуз Исторические земли Основные племена и объединения Старший Семиречье, Южный Казахстан Дулаты, албаны, суаны, жалаиры, канлы, шанышкылы, шапрашты, сары-уйсуны, сиргели, ысты, ошакты Средний Центральный, Северный и Восточный Казахстан Аргыны, найманы, кыпчаки, кереи, коныраты, уаки; в некоторых перечнях — таракты Младший Западный Казахстан, Прикаспий, Приаралье Алимулы, байулы и жетыру

Сопоставление основано на традиционных родоплеменных перечнях и исторических исследованиях; отдельные классификации могут различаться.

Старший жуз в истории Казахского ханства

История Старшего жуза неотделима от политической жизни юга Казахстана и Семиречья.

В XVI–XVII веках казахские ханы боролись за влияние на города и земледельческие районы вдоль Сырдарьи и в Средней Азии. Особенно важным был Ташкент — крупный торговый и ремесленный центр, связывавший кочевые области с оседлым населением.

В разные периоды город и окружающие земли находились под властью или политическим влиянием различных правителей. Казахские ханы и султаны участвовали в борьбе за Ташкент и прилегающие территории с соседними династиями.

Для племён Старшего жуза отношения с городами имели не только политическое значение. Через рынки проходил обмен товарами, а контроль над торговыми путями и сбором налогов приносил доход местным правителям.

При этом жуз не представлял собой единую административную область, которой постоянно управлял один человек. Разные племена могли признавать власть различных султанов, а влияние отдельных правителей зависело от их политического положения и поддержки родовой знати.

В Казахском ханстве ханы происходили из торе — потомков Чингисхана. Султаны принадлежали к тому же сословию и могли претендовать на ханскую власть. Бии играли важную роль в разрешении споров, применении обычного права и обсуждении общественных дел.

Джунгарские нашествия и судьба Старшего жуза в XVIII веке

Начало XVIII века стало тяжёлым периодом для казахских земель. Джунгарское ханство усилило военное давление, а его наступления затронули прежде всего восточные и юго-восточные районы Казахстана.

Одним из самых трагических событий стало нашествие 1723 года, связанное в исторической памяти казахского народа с бедствием «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама». Военные действия сопровождались гибелью людей, вынужденными переселениями и потерей привычных земель кочевания.

Племена Старшего жуза оказались в особенно сложном положении из-за близости к джунгарским владениям. Военные вторжения нарушали хозяйственные связи, затрудняли использование пастбищ и вынуждали общины искать более безопасные территории.

Политическое положение региона также изменилось. Под властью джунгар в разные годы оказывались Семиречье, отдельные районы Южного Казахстана и Ташкентская область.

Жолбарыс-хан и попытки сохранить самостоятельность

Одним из заметных правителей Старшего жуза в первой половине XVIII века был Жолбарыс-хан.

Его деятельность была тесно связана с Ташкентом и окружающими кочевыми землями. Правителю приходилось действовать в условиях давления Джунгарского ханства, соперничества местной знати и изменения политических отношений в Средней Азии.

В 1734–1735 годах Жолбарыс-хан, после кратковременного восстановления своих позиций, вновь признал зависимость от джунгарского правителя. В качестве аманата — заложника, служившего гарантией политических обязательств, — в джунгарскую ставку был отправлен его сын.

Жолбарыс предпринимал и дипломатические шаги, связанные с установлением отношений с Российской империей. Однако добиться устойчивого внешнего покровительства ему не удалось. В 1740 году хан был убит в Ташкенте.

Толе би и политическая жизнь Старшего жуза

Толе би представлял Старший жуз, Казыбек би — Средний, а Айтеке би — Младший.

Одним из наиболее известных представителей Старшего жуза был Толе би Алибекулы, происходивший из племени дулат, родовой ветви жаныс.

В казахской исторической традиции Толе би занимает особое место среди трёх знаменитых биев наряду с Казыбек би, связанным со Средним жузом, и Айтеке би, представлявшим Младший жуз.

Их имена связывают с эпохой Тауке-хана и традицией «Жеті жарғы» — свода норм казахского обычного права.

Бий был не просто судьёй в современном понимании. Авторитетные бии могли разбирать споры о земле и скоте, выступать посредниками между родами, участвовать в переговорах и влиять на политические решения.

Толе би занимал заметное положение в Ташкентском регионе. После гибели Жолбарыс-хана его политическое влияние особенно усилилось. В исторических исследованиях рассматривается участие Толе би в управлении Ташкентом и сохранении позиций казахской знати в городе.

Вместе с тем точные сроки и характер его власти по-разному представлены в источниках. Поэтому сведения о его правлении следует отличать от многочисленных народных преданий.

Старший жуз и Кокандское ханство

После ослабления Джунгарского ханства политическая обстановка на юге Казахстана вновь изменилась.

В конце XVIII — начале XIX века усиливалось Кокандское ханство, возникшее в Ферганской долине. Его правители стремились установить контроль над торговыми центрами, земледельческими районами и путями, связывавшими Среднюю Азию с казахскими степями.

В начале XIX века Коканд подчинил Ташкент и постепенно распространил своё влияние на ряд территорий Южного Казахстана. Для контроля над важными путями и местным населением кокандские власти использовали укрепления и военные гарнизоны.

Часть племён Старшего жуза оказалась в зависимости от Кокандского ханства. Местные общины сталкивались со сбором налогов, требованиями поставлять скот и вмешательством во внутренние дела.

О том, как это происходило, позволяют судить документы первой половины XIX века. В 1832 году султан Суюк Аблайханов сообщил российским пограничным властям о поборах, которые кокандские сборщики взимали с подвластных ему казахов. По его словам, размер сборов мог достигать одного барана с каждых двадцати голов скота.

Однако отношения с Кокандом не сводились только к военным столкновениям. Жители казахских земель продолжали поддерживать торговые и хозяйственные связи с городами Средней Азии. Политическое противостояние существовало рядом с повседневным экономическим взаимодействием.

Как земли Старшего жуза вошли в состав Российской империи

В XIX веке положение Старшего жуза определялось соперничеством нескольких политических сил. Кокандское ханство сохраняло влияние на юге, Российская империя продвигалась со стороны Сибири, а казахские султаны и бии стремились защитить свои земли и сохранить положение.

Вхождение территорий Старшего жуза в состав Российской империи не произошло одновременно. Этот процесс продолжался несколько десятилетий и включал дипломатические обращения, признание подданства отдельными группами, военные операции и создание имперских органов управления.

Ещё в 1819 году султан Суюк Аблайханов с подвластными ему казахами был официально принят в российское подданство. Однако юридическое признание не означало немедленного установления фактической власти России над всеми землями Старшего жуза.

В 1824 году последовали новые решения о признании подданства ряда казахских групп. При этом значительная часть региона по-прежнему находилась под влиянием Коканда.

Отдельные представители казахской знати рассчитывали получить от России военную защиту. Российское правительство, со своей стороны, было заинтересовано в расширении своего влияния, контроле над торговыми путями и укреплении южных границ.

В 1840-е годы российская администрация усилила присутствие в Семиречье. В 1848 году был учреждён пост пристава Большой орды, через который имперские власти взаимодействовали с местными султанами и биями.

В 1854 году было основано укрепление Верное, ставшее важным военным и административным пунктом. Постепенно российское продвижение охватывало всё новые территории, в том числе районы, находившиеся под кокандским влиянием.

В 1867 году была образована Семиреченская область с центром в Верном. Она вошла в состав Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи.

Установление нового управления изменило положение местной знати, порядок использования земель и отношения между населением и государством. Имперская администрация вводила собственные учреждения, расширяла военное присутствие и проводила территориальные преобразования.

При этом интересы казахских общин и российских властей не всегда совпадали. Колониальная политика сопровождалась земельными конфликтами и ограничением прежних форм самостоятельного управления.

Принятие подданства отдельными султанами нельзя приравнивать к немедленному переходу всех земель Старшего жуза под фактический контроль Российской империи. Дипломатические решения, военное продвижение и создание новой администрации происходили в разное время.

Шежире: как казахи сохраняли память о происхождении

Сведения о происхождении племён и родов сохранялись в шежире — традиционных казахских родословных.

Их передавали от старших родственников младшим, запоминая имена предков, названия родовых ветвей и связи между семьями. Шежире помогало человеку определить своё место в системе родства и поддерживать память о семейном прошлом.

Например, родословная Толе би позволяет последовательно назвать несколько уровней происхождения: Старший жуз → дулат → жаныс → семейная родословная.

При этом шежире представляет интерес не только как перечень предков. В родословных сохранялись рассказы о переселениях, исторических событиях и происхождении отдельных групп.

Однако далеко не все такие сведения можно подтвердить письменными документами. Некоторые родословные объединяют реальные имена и события с легендарными персонажами. Поэтому историки сопоставляют шежире с архивными документами, свидетельствами путешественников, этнографическими исследованиями и археологическими находками.

Тамги: какие знаки оставили племена Старшего жуза

Принадлежность наскальных тамг исследователи устанавливают с помощью письменных источников.

Сведения о жизни казахских родов сохранились не только в письменных документах и родословных. Важным историческим источником служат тамги — особые знаки, которыми пользовались племенные и родовые группы.

Тамги могли обозначать принадлежность имущества или служить знаком определённого объединения. Их изображения встречаются на скалах, предметах и других памятниках.

Интересный пример дают исследования археологов Алексея Рогожинского и Гульнары Калдыбаевой в Чу-Илийском междуречье. Учёные изучали казахские тамга-петроглифы — знаки, нанесённые на скальные поверхности. Многие из них находились поблизости от исторических зимовок.

Для определения принадлежности знаков исследователи сопоставляли изображения с письменными источниками, учитывали место находки и особенности использования территории.

Такой подход позволяет связать отдельные тамги с родовыми группами, но не всегда даёт однозначный результат. Похожие изображения могли использоваться разными общинами, поэтому одного внешнего сходства недостаточно для вывода об общем происхождении.

Почему жуз назывался Старшим

Названия жузов отражают традиционное старшинство в родословных представлениях.

Слова «старший», «средний» и «младший» нередко вызывают вопрос: означают ли они, что один жуз появился раньше другого или занимал более высокое положение?

Однозначного ответа нет.

В традиционных родословных эти названия связывались с представлениями о старшинстве. Ирина Ерофеева рассматривала их в контексте генеалогических представлений казахов.

Существуют и другие интерпретации, в том числе связывающие названия с исторической географией и устройством ханских владений.

При этом из самих названий нельзя сделать вывод, что Старший жуз был самым многочисленным или обладал большей политической властью. Не доказывают они и точной последовательности возникновения всех трёх объединений.

Названия жузов закрепились в исторической традиции и сохранялись независимо от изменений их численности, политического положения и территорий расселения.

Какое значение Старший жуз имеет сегодня

В современном Казахстане принадлежность к Старшему жузу сохраняет прежде всего историческое, родословное и семейное значение. Многие казахи знают название своего рода, интересуются шежире и помнят рассказы старших родственников. Для одних семей эти знания остаются важной частью повседневной культуры, для других представляют интерес главным образом при изучении происхождения.

При этом родоплеменная принадлежность не определяет гражданские права человека. Конституция Казахстана закрепляет равенство перед законом и запрещает дискриминацию по происхождению.

Современное население страны невозможно разделить по историческим территориям жузов. Многовековые переселения, развитие городов и изменения образа жизни привели к тому, что потомки разных племён живут во всех регионах Казахстана и за его пределами.

Поэтому место рождения или проживания само по себе не позволяет установить происхождение семьи.

Не существует и общепринятых современных данных, которые позволяли бы достоверно определить численность каждого жуза. Исторические оценки относятся к разным периодам и составлялись по различным методикам.

Как узнать, к какому жузу относится семья

Начать изучение происхождения можно с разговоров со старшими родственниками. Особенно полезны сведения о родовой принадлежности по отцовской линии, именах предков и местах прежнего проживания семьи.

Поиск включает несколько шагов:

Узнать название рода, имена предков и места прежнего проживания семьи. Сопоставить семейные сведения с опубликованными шежире и историческими исследованиями. По возможности проверить данные по семейным документам, метрическим записям и архивам.

Однако шежире не всегда совпадают между собой, а отдельные семейные предания могут содержать ошибки. Поэтому сведения желательно проверять по нескольким источникам.

Определять жуз только по фамилии нельзя: одна фамилия может встречаться у представителей разных родов.

Частые вопросы о Старшем жузе Все ли казахи принадлежали к трём жузам? Нет. В традиционном казахском обществе существовали группы с особым родословным положением, в том числе торе — потомки Чингисхана, и кожа, происхождение которых связывалось с религиозными родословными. Они не всегда включались в обычную систему племён трёх жузов. Какой жуз был самым большим? Названия жузов не отражают численность населения. Достоверно определить, какой из них наиболее многочислен в современном Казахстане, без сопоставимых данных невозможно. Можно ли определить жуз по фамилии? Нет. Для этого нужны сведения о предках и семейной родословной. Одинаковая фамилия не обязательно говорит об общем роде. Можно ли людям одного жуза вступать в брак? Да. Законодательство Казахстана не запрещает брак на основании принадлежности к одному жузу. При этом сохраняется запрет на браки между близкими родственниками, а традиция жеті ата предполагает выяснение родства по отцовской линии. Чем Старший жуз отличался от Среднего и Младшего? Прежде всего исторической территорией расселения и племенным составом. Его история особенно тесно связана с Семиречьем, Южным Казахстаном, Ташкентским регионом и событиями, происходившими на границе кочевого и оседлого миров Средней Азии.