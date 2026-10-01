Представителей старшего поколения из районов и городов Акмолинской области собрали в Кокшетау накануне Дня пожилых людей. Участникам показали обновляющийся областной центр, а ветеранов труда наградили за многолетнюю работу.

Сегодня в Акмолинской области насчитывается более 118 тыс. пенсионеров. Ветеранское движение региона включает 20 районных и городских советов и 855 первичных организаций. Среди пожилых жителей области остаётся один ветеран Великой Отечественной войны и около 2,5 тыс. тружеников тыла.

Для приехавших в Кокшетау организовали экскурсию по городу. Гости посетили набережную «Жағалау», спортивный комплекс Kokshe Arena и Центр активного долголетия. Программа совпала ещё с одним событием — открытием после реконструкции железнодорожного вокзала Кокшетау.

Вокзал ждал капитального ремонта больше 20 лет. Его модернизация оказалась заметно продолжительнее, чем первоначально планировалось. Ещё в 2025 году завершение работ ожидалось до конца декабря, однако весной 2026-го готовность объекта составляла 93%. Официальное открытие состоялось только 1 октября. Само здание построили в 1981 году, а предыдущий капитальный ремонт проводился более 20 лет назад. После реконструкции площадь вокзала составляет 9,3 тыс. кв. метров, ещё почти 885 кв. метров занимает конкорсный переход. Обновлены инженерные сети, фасад и внутренние помещения, установлены эскалатор и подъёмник, предусмотрены четыре пассажирских лифта. Вокзал обслуживает около 1,8 тыс. пассажиров в сутки, через станцию проходят 32 пассажирских поезда.

Его открытием фактически завершилась отдельная региональная программа: в Акмолинской области модернизировали 16 железнодорожных вокзалов — больше, чем в любом другом регионе в рамках этой программы. Госпортал Казахстана

Ветеранов труда наградили медалями

После городской программы представители старшего поколения встретились с акимом Акмолинской области Маратом Ахметжановым. Глава региона поблагодарил их за вклад в развитие области и страны, отдельно отметив значение передачи трудового опыта молодому поколению. Во время встречи медали «Еңбек ардагері» получили Рашид Гайнуллин, Бейсембай Найкин и Галина Автаева. Эти имена и факт награждения подтверждаются опубликованным сообщением о мероприятии.

Отдельно поздравили семью Жанибековых, отметившую золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни. Ещё нескольким представителям старшего поколения вручили благодарственные письма.

Встречу завершила концертная программа с участием местных творческих коллективов.