Глава и сооснователь NVIDIA Дженсен Хуанг впервые приехал в Казахстан. 23 октября он встретился в международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Астане с заместителем премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым.

Хуанг назвал три условия для развития полноценной экономики искусственного интеллекта: доступ к электроэнергии, национальным данным и реальный спрос на ИИ-решения. По его оценке, энергетические ресурсы Казахстана позволяют стране не только экспортировать энергию, но в перспективе превращать её в вычисления и интеллектуальные продукты, сообщает Kazinform.

Во время той же встречи появилась и конкретная бизнес-новость. Мадиев объявил, что NVIDIA инвестировала в Higgsfield AI — компанию с сильными казахстанскими корнями, развивающую платформу генерации изображений и видео. Хуанг подтвердил интерес NVIDIA к команде стартапа, однако размер вложений публично не назван.

NVIDIA уже раскрыла масштаб вычислительных планов в Казахстане

Сам визит проходит на фоне гораздо более конкретного расширения инфраструктуры NVIDIA в стране. Накануне компания раскрыла планы по новым вычислительным мощностям. По данным NVIDIA, Firebird получил экспортное разрешение США на 45 тыс. графических процессоров NVIDIA Grace Blackwell для проекта в Казахстане.

Первую очередь инфраструктуры Firebird и «Казахтелекома» в Data Center Valley планируют коммерчески запустить в третьем квартале 2027 года. Потенциальная мощность следующего этапа оценивается примерно в 500 МВт.

Кроме того, «Казахтелеком», по данным NVIDIA, уже развернул 400 ускорителей H200 и 480 B300 в Астане и Алматы. В 2027 году компания планирует установить более тысячи дополнительных GPU в Data Center Valley и ещё более тысячи ускорителей NVIDIA Vera Rubin в районе Экибастуза.

О проекте «Долина ЦОДов» и заявленных инвестиционных планах примерно на $10 млрд ранее писал KZ24.NEWS. Эти суммы относятся к инфраструктурным проектам и договорённостям в целом — объявлений о новой инвестиции NVIDIA на сопоставимую сумму непосредственно по итогам нынешней встречи Хуанга и Мадиева пока нет.

Хуанг отдельно отметил KazLLM и казахстанские данные

Одной из тем разговора стала национальная языковая модель KazLLM. Хуанг положительно оценил наличие у Казахстана собственной большой языковой модели и связал её значение с возможностью работать с национальными данными — языком, культурой, историей и накопленными знаниями страны.

Это соответствует более широкой теме встречи: Казахстан пытается перейти от закупки вычислительного оборудования к созданию собственных ИИ-продуктов. По словам Хуанга, одной инфраструктуры недостаточно — необходим спрос со стороны компаний, разработчиков, университетов и промышленности.

В день визита развивается и ещё одно направление сотрудничества с NVIDIA: inDrive и Pony.ai объявили о планах изучить запуск роботакси в Казахстане с использованием инфраструктуры NVIDIA. Первым тестовым городом должна стать Астана, однако сроки запуска, размер инвестиций и численность будущего парка пока не объявлены.