В Павлодаре завершили один из главных этапов строительства нового автомобильного моста через Иртыш стоимостью 71,4 млрд ₸. 16 октября строители выполнили так называемый «золотой стык»: теперь все пролёты переправы соединены между собой. Готовность объекта оценивается примерно в 90–95%, сообщает Казинформ

Сам мост будет иметь длину 678 метров, а весь участок вместе с подходами — около 2,7 км. Переправа рассчитана на четыре полосы движения. Это первый в Казахстане экстрадозный мост — конструкция сочетает особенности балочного и вантового мостов, но использует более низкие пилоны. Павлодарский объект получил четыре таких пилона. После соединения пролётов основные работы переместятся на проезжую часть. Строителям предстоит выполнить гидроизоляцию, уложить защитные слои бетона, отрегулировать и натянуть вантовую систему и систему преднапряжения, а затем заасфальтировать мост. За два с лишним года к строительству привлекли около 700 человек.

При этом движение по новой переправе откроют позже, чем планировалось ещё весной. В апреле 2026 года власти рассчитывали закончить строительство и запустить автомобили в декабре этого года. В конце сентября «ҚазАвтоЖол» сообщил уже другой срок —май 2027 года. Подрядчик решил не укладывать асфальт поздней осенью: при температуре ниже +5 °C обеспечить требуемое качество покрытия становится сложнее. При этом договорный срок завершения всего объекта изначально приходится на 2027 год.

Таким образом, речь идёт скорее не о задержке относительно контракта, а об отказе от планов досрочно запустить мост в конце 2026-го.

Сам проект тоже заметно изменился с момента подготовки. Первоначальная стоимость строительства оценивалась примерно в 39 млрд ₸, однако после корректировки проекта она выросла до 71,4 млрд ₸ — примерно на 32,4 млрд ₸, или 83%. В «ҚазАвтоЖоле» ранее объясняли корректировку изменением стоимости материалов и проектных решений. Новая переправа строится рядом с действующим мостом 1962 года. Старое сооружение имеет две полосы и уже не соответствует современным требованиям по грузоподъёмности и пропускной способности. После запуска нового моста старый планируют демонтировать.

Строительство началось в 2024 году. За это время на объекте произошло несколько нештатных ситуаций. 31 января 2026 года загорелись утеплитель и деревянная опалубка, на следующий день было зафиксировано ещё одно возгорание. Позже, в апреле, на стройке произошёл ещё один пожар, в результате которого пострадал 21-летний рабочий. Несмотря на это, к середине октября строители закончили наиболее технически сложную часть переправы. По свежим данным «ҚазАвтоЖола», общая готовность объекта составляет около 92%, а движение планируется открыть в мае 2027 года.

Новый мост должен стать не только заменой старой переправы, но и заметно увеличить пропускную способность этого участка республиканской трассы Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница России: вместо двух полос здесь будет четыре. После запуска новой переправы начнётся демонтаж действующего более 60 лет моста.