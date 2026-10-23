В Астане перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в крупном мошенничестве с жильём и кредитами. По версии следствия, схема действовала четыре года, за это время пострадал 51 человек, а общий ущерб превысил 413 млн ₸.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана, фигуранты предлагали гражданам помощь в покупке жилья по льготным программам. Кроме того, клиентам обещали содействие в получении выгодных кредитов и финансирования.

По данным следствия, для убедительности обвиняемые создали видимость полноценного легального бизнеса. Они регистрировали коммерческие организации, арендовали офисы, заключали с клиентами договоры об оказании услуг и выдавали гарантийные письма.

Потенциальных клиентов также убеждали, что у представителей компаний якобы есть связи в государственных и квазигосударственных структурах.

Следствие считает семерых фигурантов участниками организованной преступной группы. Им вменяют мошенничество, совершённое преступной группой в крупном и особо крупном размере, а также создание, руководство и участие в организованной группе.

Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд, который должен рассмотреть его по существу.

В Генпрокуратуре напомнили, что обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.