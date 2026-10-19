Судебные материалы раскрыли подробности схемы, при которой к частной Forte Clinic (Tumar) в Астане незаконно прикрепили 15 786 граждан, а затем от их имени проводили медицинские услуги, которых они фактически не получали. За четыре месяца Фонд социального медицинского страхования перечислил клинике 79 604 200 ₸.

Сам приговор не новый: ещё летом Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что руководителя клиники осудили на пять лет. Однако опубликованный 19 октября разбор судебного акта показывает, как именно работала схема, кто обеспечивал доступ к государственной системе и куда ушла часть полученных денег.

Важно уточнение: 15 786 человек нельзя буквально называть «несуществующими пациентами». Это реальные граждане, сведения о которых использовались для незаконного прикрепления. Уже фиктивными были заявления, медицинские записи и услуги, которые проводились от их имени.

Число пациентов увеличили почти в восемь раз

По материалам суда, в 2022 году у Forte Clinic было около 1,5 тыс. реально прикреплённых пациентов. С апреля 2023 года фактический руководитель клиники начал резко увеличивать этот показатель.

Он формировал подложные заявки якобы по письменным заявлениям граждан и вносил сведения в регистр прикреплённого населения. Утверждать заявки помогал специалист астанинского филиала Национального научного центра развития здравоохранения Минздрава.

Хотя прикрепление граждан не входило непосредственно в его обязанности, у сотрудника был доступ к необходимой информационной системе. В суде он признал, что подтверждал заявки своей ЭЦП как с рабочего компьютера, так и из дома.

В результате к клинике незаконно прикрепили 15 786 человек. По показаниям свидетелей, реально обслужить настолько выросшее число пациентов небольшая клиника не могла.

Более 30 тысяч медицинских услуг существовали только в базе

После прикрепления граждан схема перешла ко второму этапу. Через DamuMed и учётные записи врачей в систему вносились сведения о якобы проведённых приёмах и других медицинских услугах.

С 1 апреля по 31 июля 2023 года клиника предъявила ФСМС к оплате более 30 тыс. неподтверждённых услуг на общую сумму 79 604 200 ₸. Люди, на которых оформлялись записи, в клинику не обращались и соответствующую помощь не получали.

После поступления денег на счёт Forte Clinic её руководитель перевёл 13,55 млн ₸ на личный счёт. Ещё 705 тыс. ₸ были перечислены сообщнику из структуры Минздрава. Сам руководитель в суде утверждал, что остальные средства расходовались на зарплаты, медикаменты, оборудование, налоги и другие нужды клиники.

Подобные приписки в системе ОСМС не единичны. 17 октября KZ24.NEWS писал о другом деле, где ущерб от фиктивных и дублированных медицинских услуг оценили в 53,1 млн ₸.

Фонд сам обнаружил схему при мониторинге

Нарушения выявил ФСМС в 2023 году во время мониторинга. Материалы передали правоохранительным органам, но параллельно фонд добивался возврата денег в гражданском порядке.

В марте 2025 года экономический суд взыскал с Forte Clinic 218 282 462,94 ₸ — сумму, равную 300% выявленных нарушений в соответствии с условиями договора с ФСМС. Эту цифру нельзя путать с уголовным ущербом в 79,6 млн ₸: 218,3 млн ₸ включали предусмотренное договором трёхкратное взыскание.

К моменту рассмотрения уголовного дела клиника уже выплатила фонду более 95 млн ₸. АФМ позднее сообщило, что причинённый ущерб возмещён полностью.

Два реальных срока

Фактического руководителя клиники суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему 5 лет лишения свободы. Сотрудника Национального научного центра развития здравоохранения первоначально приговорили к трём годам, но после применения амнистии срок составил два года четыре месяца и 24 дня.

Апелляционная коллегия суда Астаны оставила основные выводы и наказания без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Как проверить, к какой поликлинике вы прикреплены

На фоне этого дела пациентам имеет смысл самостоятельно проверить своё прикрепление. Сделать это можно через eGov.kz или eGov Mobile в разделе здравоохранения. В Астане сведения также можно уточнить через городскую службу 109.

Если обнаружилось незнакомое прикрепление либо в медицинской истории появились услуги, которые человек фактически не получал, обратиться можно в службу поддержки пациентов медицинской организации, ФСМС через его официальные каналы или единый контакт-центр 1414.

Прикрепление само по себе не означает, что деньги уже похищены. Но дело Forte Clinic показывает, почему контроль пациентом собственной медицинской истории важен: чужие персональные данные могут использоваться не только для формального увеличения контингента, но и для последующего выставления фонду счетов за неоказанную помощь.