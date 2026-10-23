Железнодорожный вокзал «Мангистау» 23 октября официально открыли для пассажиров после масштабной реконструкции. Площадь трёхэтажного комплекса превысила 9 тыс. м² — более чем в 11 раз больше прежнего здания площадью 763,7 м².

В обычном режиме вокзал рассчитан на 2 500 пассажиров в сутки, а в летний пиковый сезон — до 4 000. После церемонии открытия объект начал принимать пассажиров, сообщил акимат Мангистауской области.

Это важное уточнение: речь идёт уже не только о завершении строительства или церемонии с разрезанием ленты. В сообщении прямо указано, что после церемонии вокзал официально открыли для пассажиров.

По данным пресс-службы КТЖ, станция сейчас обслуживает в среднем около 2 481 человека в сутки, а через неё проходят 16 пассажирских поездов. Получается, что заявленная обычная пропускная способность в 2 500 человек практически соответствует нынешнему среднесуточному потоку, а летом предусмотрен заметный резерв — до 4 тысяч пассажиров.

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Шесть лифтов, два эскалатора и пять траволаторов

После реконструкции полностью изменилось внутреннее устройство вокзала. На первом этаже разместили зону досмотра, вестибюль, билетные кассы, зал ожидания, кофейню и камеру хранения. На втором находятся ещё один зал ожидания, комнаты матери и ребёнка, комнаты длительного отдыха и торговые помещения. Третий этаж отведён под административные и служебные помещения.

Для передвижения пассажиров установили шесть лифтов, два эскалатора и пять траволаторов. Для маломобильных посетителей предусмотрены тактильная навигация и отдельная комната временного отдыха. В здании также работают системы видеонаблюдения, контроля доступа и пожарной сигнализации, сообщила КТЖ через отраслевое издание.

На прилегающей территории оборудовали парковку на 160 автомобилей и провели озеленение. Строительные работы выполняло ТОО «АқжолҚұрылыс».

В августе открыть вокзал собирались только в ноябре

Объект фактически запустили раньше срока, который региональные власти называли ещё два месяца назад. 21 августа акимат сообщал о готовности вокзала на 85% и планировал ввод в ноябре 2026 года.

К середине октября готовность оценивалась уже в 95%, а 23 октября объект открылся для пассажиров. Таким образом, по сравнению с августовским графиком запуск состоялся как минимум раньше начала ранее заявленного месяца ввода.

При этом сроки проекта менялись и раньше. Когда реконструкцию начинали в апреле 2025 года, власти рассчитывали закончить её до конца того же года. Позже завершение перенесли на 2026-й.

KZ24.NEWS писал о стройке в июле 2026 года, когда руководство КТЖ и области проверяло ход модернизации.

Проект входит в общенациональную программу модернизации железнодорожных вокзалов и реализован за счёт собственных средств АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке правительства, Минтранса, «Самрук-Қазына» и акимата области.