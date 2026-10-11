Приезд самого популярного YouTube-блогера MrBeast в Самарканд вызвал огромный ажиотаж. Сотни поклонников окружали Джимми Дональдсона у достопримечательностей и на улицах, а сам блогер позднее заявил, что за его автомобилем следовали более тысячи человек и передвигаться без помощи полиции стало практически невозможно.

MrBeast приехал в Самарканд 10 октября — на второй день своей первой поездки в Центральную Азию. В социальных сетях появились многочисленные видео, на которых люди плотной толпой окружают блогера и его команду. В отдельных эпизодах Дональдсон жестами просил поклонников расступиться. Для обеспечения прохода привлекли сотрудников МВД и Национальной гвардии Узбекистана.

Сам блогер признал, что не ожидал такого количества поклонников. По его словам, толпа окружала автомобиль, а более тысячи человек могли двигаться следом за машиной. Дональдсон поблагодарил фанатов, однако отметил, что столь большой ажиотаж серьёзно осложнял работу съёмочной группы.

На Регистане собрались сотни людей

Местные издания сообщали о сотнях поклонников возле Регистана и на других участках маршрута MrBeast. На опубликованных видео действительно видны плотные толпы, бегущие за автомобилями и пытающиеся приблизиться к блогеру.

Некоторые публикации 11 октября уже говорили о тысячах людей и серьёзной давке. При этом достоверной официальной оценки общего количества участников скоплений нет. Поэтому распространяемое в соцсетях утверждение о «десятках тысяч» поклонников подтвердить не удалось.

Нет данных и о том, что MrBeast получил травмы. Формулировки вроде «чуть не разорвали» отражают эмоциональную оценку происходящего, а не установленный факт.

История со снайперами оказалась другой

В Telegram и социальных сетях вместе с видео из Самарканда распространяется ещё одно утверждение — якобы из-за толпы «по всему городу на крышах расставили снайперов».

KZ24.NEWS не нашёл подтверждения тому, что снайперов размещали по Самарканду именно из-за событий 10 октября. Отдельные публикации о вооружённых сотрудниках на крышах действительно появлялись, однако они относились к охране мероприятия MrBeast в Ташкенте. Надёжного официального сообщения МВД или Национальной гвардии о размещении снайперов в Самарканде нет.

При этом участие силовиков в обеспечении безопасности в Самарканде подтверждается: МВД и Национальная гвардия помогали блогеру и его команде пройти через толпу.

MrBeast не отменял поездки из-за толпы

После событий в Самарканде в соцсетях появилась ещё одна версия — будто блогер срочно покинул Узбекистан и отменил поездки в Бухару и Хиву из-за опасной толпы.

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана эту трактовку опроверг. Организаторы заявили, что личная программа MrBeast изначально предусматривала Ташкент и Самарканд, а 11 октября блогер должен был завершить трёхдневный визит и отправиться в аэропорт. Съёмочная команда при этом продолжила работу в Бухаре и Хиве, сообщили организаторы.

Полиция Бухарской области отдельно предупредила жителей, что сам MrBeast в город не приехал: там находилась только его команда с автомобилями и съёмочным оборудованием.

В Ташкенте встречу ограничили 200 участниками

Ажиотаж в Самарканде особенно заметен на фоне того, как организовали официальную встречу в Ташкенте днём ранее. Фонд развития культуры и искусства заранее объявил регистрацию и случайным образом отобрал только 200 совершеннолетних участников. Им отправляли индивидуальные приглашения и QR-коды.

В официальном сообщении фонда подчёркивалось, что визит MrBeast проходил по приглашению организации совместно с туристическими властями Узбекистана. Поездка стала первой для блогера в Центральную Азию.

Во время мероприятия в Ташкенте три участника получили по 100 млн сумов — суммарно 300 млн сумов. После столицы MrBeast отправился снимать контент в Самарканд, где контролировать количество желающих увидеть его уже оказалось значительно сложнее.

Таким образом, кадры огромных толп вокруг MrBeast в Самарканде подлинны и масштабный ажиотаж действительно был. Однако самые громкие утверждения из вирусных публикаций — о десятках тысяч человек, попытке «разорвать» блогера и снайперах по всему Самарканду — доступными надёжными источниками не подтверждаются.