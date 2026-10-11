Массовый сбой «Яндекс Go» 11 октября быстро ударил по рынку такси в Казахстане: часть пассажиров переключилась на inDrive, свободных машин стало не хватать, а пользователи начали жаловаться на резко выросшую стоимость поездок. Основатель inDrive Арсен Томский подтвердил резкий приток заказов и сообщил, что сервис уже снизил комиссию для водителей.

По словам Томского, утром в Казахстане одновременно выросли число пассажиров и количество заказов в inDrive. Это нарушило баланс между спросом и предложением. Чтобы вывести на линию больше водителей, компания снизила комиссию до минимального уровня, необходимого, как заявил предприниматель, для покрытия обязательных налогов. Его заявление привёл Kursiv.

При этом ещё одна мера на момент заявления не была окончательно введена. Томский написал, что inDrive, скорее всего, дополнительно ограничит диапазон торга в течение дня, чтобы сдержать чрезмерный рост цен. Подтверждения, что такое ограничение уже заработало, KZ24.NEWS к вечеру 11 октября не обнаружил.

Пассажиры сообщали о росте цены почти втрое

Жалобы на дорогие поездки появились в Threads ещё до комментария главы inDrive. BES.media собрал сообщения пользователей, которые рассказывали, что на фоне недоступности «Яндекс Go» стало тяжелее найти машину и приходилось предлагать водителям заметно больше денег.

В одном из опубликованных примеров пользовательница утверждала, что поездка, которая обычно обходилась примерно в 900 ₸, во время сбоя стоила около 2,6 тыс. ₸. Это почти в 2,9 раза больше, по нашим расчётам. Однако это пользовательский пример, а не статистика всего сервиса: независимо проверить прежнюю и новую цену именно этой поездки редакция не может.

Механика inDrive отличается от привычного автоматического тарифа: пассажир предлагает цену, после чего водители могут согласиться либо назвать другую сумму. Когда заказов становится намного больше, чем свободных машин, переговорная цена может подниматься — именно таким дисбалансом Томский объяснил происходящее.

Что произошло с «Яндекс Go»

Проблемы начались утром 11 октября. Пользователи в Казахстане не могли вызвать такси, а водители и курьеры столкнулись с недоступностью рабочих сервисов. «Яндекс Go Казахстан» подтвердил сбой и сообщил, что специалисты занимаются восстановлением работы.

В компании объяснили, что её цифровые сервисы используют распределённую вычислительную инфраструктуру: отдельные компоненты могут находиться в разных странах, поэтому неполадки одного из них способны затронуть функции в Казахстане. Конкретную техническую причину казахстанского сбоя в этом комментарии компания не назвала.

К вечеру сервисы «Яндекса» начали постепенно восстанавливаться, хотя в отдельных местах ещё могли работать с перебоями. Пока основной конкурент был недоступен, ситуация показала, насколько быстро проблема одной крупной платформы может изменить спрос и стоимость поездок у другой.

С похожим массовым сбоем «Яндекс Go» казахстанцы уже сталкивались в ноябре 2022 года. Тогда приложение также не позволяло вызвать машину из-за технических проблем, о чём писал KZ24.NEWS.