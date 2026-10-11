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Самые большие города Китая в 2026 году: топ-10 по населению и площади

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Самые большие города Китая

Небоскрёбы Шанхая, императорские дворцы Пекина, многоуровневые дороги Чунцина — крупнейшие города Китая совсем не похожи друг на друга. Но впечатляют они не только достопримечательностями. Здесь живут миллионы людей, а городские границы порой охватывают не только жилые кварталы, но и посёлки, сельские районы и горы. По официальным данным на конец 2025 года, больше всего жителей насчитывал Чунцин — 31,87 млн человек. За ним следуют Шанхай (24,85 млн) и Пекин (21,80 млн). Посмотрим, какие ещё города входят в первую десятку, какую площадь они занимают и чем интересны.

Топ-10 самых больших городов Китая по населению

В таблице — население на конец 2025 года и площадь территории каждого города. Места распределены по численности жителей, а не по площади.

Место Город Население, млн Изменение за 2025 год Площадь, км²
1 Чунцин 31,87 −32,1 тыс. 82 400
2 Шанхай 24,85 +51,5 тыс. 6 341
3 Пекин 21,80 −32 тыс. 16 410
4 Чэнду 21,54 +61 тыс. 14 335
5 Гуанчжоу 19,10 +123 тыс. 7 434
6 Шэньчжэнь 18,25 +259 тыс. 2 458
7 Ухань 13,86 +52,8 тыс. 8 569
8 Тяньцзинь 13,63 −10 тыс. 11 966
9 Сиань 13,24 +68,7 тыс. 10 752
10 Чжэнчжоу 13,14 +52 тыс. 7 567

Население — по статистическим отчётам китайских городов: сводная таблица за 2025 год. Площадь — по данным местных органов власти, округлена до целых км². Для Шэньчжэня учтена также находящаяся под его управлением Шэньшаньская зона, а для Сианя — территория Сисянь.

Где находятся крупнейшие города Китая

Десять крупнейших городов расположены в разных частях страны. Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь находятся на востоке и юге Китая, а Чэнду и Чунцин — далеко от морского побережья. Ухань вырос на пересечении крупных речных путей, Сиань и Чжэнчжоу стали важными центрами во внутренних районах.

Карта Китая с расположением десяти крупнейших городов
Карта Китая с расположением десяти крупнейших городов

Цифры на карте соответствуют местам в таблице. Они показывают положение городов, а не размеры их административных территорий.

Чем известны крупнейшие города Китая

За сухими цифрами — города с совершенно разным характером. Одни выросли вокруг императорских дворцов, другие — благодаря торговле, заводам и технологиям.

Чунцин — город, который растёт вверх

Чунцин

Чунцин расположен на юго-западе Китая, среди крутых холмов у слияния рек Янцзы и Цзялинцзян. Из-за сложного рельефа город буквально построен на разных уровнях. Дороги проходят над крышами зданий, мосты соединяют высокие берега, а вход в дом с одной улицы может оказаться на первом этаже, а с другой — на десятом. Неудивительно, что Чунцин часто сравнивают с городом из фантастического фильма.

Одна из самых необычных достопримечательностей — станция Лицзыба, где монорельсовый поезд проходит прямо через многоэтажное здание. Дом и станцию проектировали одновременно, поэтому жильцам не пришлось уступать место транспорту. Ещё одна визитная карточка Чунцина — район Хунъядун с многоярусными зданиями на склоне, которые особенно эффектно выглядят в вечерней подсветке.

Чунцин славится и своей острой кухней, прежде всего местным хот-потом — блюдом, которое готовят прямо за столом в кипящем бульоне со специями. При этом огромный город не ограничивается небоскрёбами и оживлёнными улицами. В его административных границах находятся горы, сельские районы и небольшие поселения. Именно поэтому население Чунцина достигает 31,87 млн человек.

Шанхай — небоскрёбы напротив старой набережной

Шанхай

Шанхай — один из главных финансовых и торговых центров Китая. Его самая узнаваемая панорама открывается с набережной Вайтань, известной также как Бунд. На одном берегу реки Хуанпу выстроились исторические здания с европейскими фасадами, на другом поднимаются небоскрёбы делового района Луцзяцзуй. Такое соседство хорошо показывает, как изменился город за последнее столетие.

Самое высокое здание Шанхая — Шанхайская башня высотой 632 метра. Она входит в число высочайших небоскрёбов мира. Совсем другая атмосфера царит на Нанкинской улице, одной из главных торговых улиц города, где практически всегда многолюдно.

В Шанхае сохранились и старые жилые кварталы с узкими переулками, небольшими магазинами и традиционными домами. Здесь можно свернуть с оживлённого проспекта и оказаться среди построек, которым уже много десятилетий. Именно это сочетание исторической архитектуры, современной высотной застройки и шумной уличной жизни делает Шанхай таким узнаваемым.

Пекин — столица с императорским прошлым

Пекин

Пекин — не только политический центр Китая, но и один из важнейших исторических городов страны. На протяжении столетий здесь находилась резиденция китайских императоров. Главная достопримечательность столицы — Запретный город, огромный дворцовый комплекс, в котором правили династии Мин и Цин. Сегодня его залы, внутренние дворы и ворота открыты для посетителей.

Среди других известных памятников — Храм Неба, где императоры проводили церемонии с молитвами о хорошем урожае. А за пределами центральных кварталов можно увидеть участки Великой Китайской стены, в том числе популярные среди путешественников Бадалин и Мутяньюй.

Но Пекин интересен не только дворцами и храмами. В старых районах сохранились хутуны — узкие переулки между традиционными домами с внутренними дворами. Здесь до сих пор можно встретить небольшие семейные лавки и местные закусочные. Всего в нескольких километрах от них начинаются широкие проспекты, современные деловые кварталы и многоэтажные жилые комплексы.

Чэнду — панды, чайные и жизнь без спешки

Чэнду

Чэнду — столица провинции Сычуань и один из крупнейших городов западного Китая. Во всём мире он известен прежде всего благодаря большим пандам. Здесь работает исследовательский центр по их разведению и охране, куда приезжают туристы со всего Китая и из других стран. Особенно интересно наблюдать за пандами утром, когда они обычно наиболее активны.

Ещё одна особенность Чэнду — культура чайных. В городских парках местные жители часами сидят за столиками, пьют чай, разговаривают и играют в маджонг. Один из известных примеров — Народный парк, где можно увидеть эту традицию в повседневной жизни.

Чэнду также считается одним из лучших мест для знакомства с сычуаньской кухней. Она знаменита острыми блюдами, в которых часто используют сычуаньский перец, придающий еде характерное покалывающее ощущение. Но за спокойной атмосферой парков и чайных скрывается крупный современный мегаполис с университетами, промышленными предприятиями и развитой транспортной сетью. На конец 2025 года в его административных границах жили 21,54 млн человек.

Гуанчжоу — торговые ворота юга Китая

Гуанчжоу

Гуанчжоу расположен на юге Китая, на Жемчужной реке. На протяжении многих веков он был одним из главных торговых центров страны, через который китайские товары отправлялись в другие части света. В Европе город долгое время был известен под названием Кантон. Оно сохранилось в названии Кантонской ярмарки — крупной международной выставки, которую проводят здесь с 1957 года.

Современный символ Гуанчжоу — Кантонская телебашня высотой около 600 метров. Её необычная форма напоминает вытянутую песочную фигуру. С обзорных площадок открывается вид на реку, мосты и деловые кварталы. А на острове Шамянь сохранились старинные здания, напоминающие о временах активной международной торговли.

Гуанчжоу знаменит и кантонской кухней. Особенно популярны димсамы — небольшие порции разнообразных блюд, которые традиционно подают к чаю. Местные жители часто собираются на такой завтрак всей семьёй. Для путешественника Гуанчжоу интересен именно этим сочетанием: здесь можно увидеть современный деловой центр, старые торговые кварталы и повседневную жизнь южного Китая.

Шэньчжэнь — мегаполис за несколько десятилетий

Шэньчжэнь

История Шэньчжэня — один из самых ярких примеров стремительного роста китайских городов. Ещё в конце 1970-х годов это был сравнительно небольшой пограничный город рядом с Гонконгом. Всё изменилось в 1980 году, когда здесь создали одну из первых особых экономических зон Китая. Новые предприятия, иностранные инвестиции и рабочие места привлекли миллионы людей из других регионов страны.

За несколько десятилетий Шэньчжэнь превратился в центр высоких технологий. Здесь расположены штаб-квартиры Huawei и Tencent, а район Хуацянбэй известен огромным выбором электроники и комплектующих. На его торговых улицах можно найти практически всё — от мелких деталей до сложного электронного оборудования.

Несмотря на плотную застройку, в Шэньчжэне есть просторные парки, прибрежные прогулочные зоны и пляжи. Город продолжает быстро развиваться: только за 2025 год численность его постоянного населения увеличилась почти на 259 тысяч человек. При этом среди всех участников нашего рейтинга Шэньчжэнь занимает наименьшую административную площадь.

Ухань — город трёх берегов

Ухань

Ухань расположен в центральной части Китая, там, где река Ханьшуй впадает в Янцзы. Исторически здесь существовали три соседних города — Учан, Ханькоу и Ханьян. Постепенно они объединились в один большой мегаполис, но их названия сохранились до наших дней. Реки по-прежнему разделяют город на несколько крупных частей.

Одним из символов Уханя считается мост через Янцзы, открытый в 1957 году. Он стал первым мостом через эту реку в городе и значительно упростил сообщение между её берегами. Другая известная достопримечательность — Башня Жёлтого журавля, исторический символ Уханя, воспетый китайскими поэтами. Нынешнее здание башни представляет собой современное восстановление знаменитого сооружения.

В Ухане находится и озеро Дунху, или Восточное озеро, окружённое большими парковыми территориями. Сюда приезжают гулять, кататься на велосипедах и отдыхать от городского шума. При этом Ухань остаётся одним из крупнейших транспортных и образовательных центров страны, где пересекаются важные железнодорожные и речные маршруты.

Тяньцзинь — порт недалеко от Пекина

Тяньцзинь

Тяньцзинь находится на севере Китая, недалеко от Пекина. Это один из главных портовых и промышленных центров страны, связанный с Бохайским заливом. Через его порт проходят большие объёмы грузов, а сам город играет важную роль в торговле и перевозках.

В центре Тяньцзиня протекает река Хайхэ. Вдоль неё расположены набережные, исторические здания и современные высотки. Одна из необычных достопримечательностей — колесо обозрения «Тяньцзиньский глаз», установленное прямо на мосту через реку. С высоты открывается вид на городские кварталы и извилистую Хайхэ.

Особого внимания заслуживает район Удадао, известный как Пять больших проспектов. Здесь сохранилось множество особняков и вилл, построенных в европейских архитектурных стилях. Они напоминают о периоде, когда в Тяньцзине существовали иностранные концессии. Благодаря этому исторический центр города заметно отличается от привычных образов китайской архитектуры с пагодами и традиционными крышами.

Сиань — бывшая столица и терракотовая армия

Сиань

Сиань — один из древнейших крупных городов Китая. Раньше он назывался Чанъань и в разные эпохи служил столицей нескольких китайских династий. Именно отсюда начинались важные торговые маршруты Великого Шёлкового пути, связывавшие Китай с Центральной Азией и далёкими западными странами.

Самая знаменитая достопримечательность Сианя находится в его пригороде. Это терракотовая армия — тысячи глиняных воинов, созданных для погребального комплекса первого императора объединённого Китая Цинь Шихуанди. Фигуры отличаются лицами, причёсками и деталями доспехов, благодаря чему огромная армия выглядит удивительно живой.

В самом Сиане сохранилась мощная городская стена эпохи Мин, по которой сегодня можно прогуляться или проехать на велосипеде. А в Мусульманском квартале работают многочисленные лавки и закусочные, где готовят местную лапшу, лепёшки и мясные блюда. Здесь особенно заметно историческое влияние торговых связей Китая с народами Центральной Азии.

Чжэнчжоу — транспортный узел в центре страны

Чжэнчжоу

Чжэнчжоу — столица провинции Хэнань, расположенная в центральной части Китая. Город находится на пересечении важных железнодорожных направлений, связывающих север и юг, восток и запад страны. Благодаря такому положению он превратился в крупный транспортный, промышленный и торговый центр.

Но история Чжэнчжоу началась задолго до появления железных дорог. На территории современного города археологи обнаружили остатки древних укреплений эпохи Шан. Узнать больше о прошлом региона можно в музее провинции Хэнань, где хранятся археологические находки, древняя бронза, керамика и другие исторические предметы.

Одна из самых известных достопримечательностей региона — монастырь Шаолинь, расположенный в городе Дэнфэн, который административно относится к Чжэнчжоу. Монастырь знаменит своей многовековой историей, связанной с чань-буддизмом и китайскими боевыми искусствами. Поэтому Чжэнчжоу интересен не только как современный транспортный центр, но и как отправная точка для знакомства с древней историей Китая.

Почему в одних рейтингах первый Шанхай, а в других — Чунцин

Площадь Чунцина — около 82 400 км². Это почти столько же, сколько занимает целая Австрия (около 83 900 км²). Однако Чунцин нельзя представлять как сплошной город небоскрёбов. В границах муниципалитета находятся не только центральные кварталы, но и отдельные города, посёлки, горы и сельские районы.

На конец 2025 года во всём муниципалитете жили 31,87 млн человек, но из них городскими жителями по китайской классификации считались около 23,27 млн. И даже эти 23,27 млн не означают население одного сплошного мегаполиса: они живут в разных городских поселениях.

Если считать только непрерывную городскую территорию, а не весь муниципалитет, первым по населению оказывается Шанхай. Оба варианта рейтинга возможны — главное, понимать, что именно сравнивается.

Где в Китае плотность населения выше

Площадь города не всегда говорит о том, насколько тесно живут его жители. Особенно заметна разница между Шэньчжэнем, Шанхаем и Чунцином.

Город Жителей на 1 км², примерно
Шэньчжэнь 7 400
Шанхай 3 900
Чунцин 390

По средней плотности Шэньчжэнь почти в 20 раз превосходит Чунцин. Но речь идёт о всей административной территории, а не только о жилых кварталах. В случае Чунцина в расчёт входят и обширные горные и сельские районы.

Какие известные города не вошли в десятку

Сучжоу в провинции Цзянсу

За пределами первой десятки остались несколько крупных городов, которые хорошо известны далеко за пределами Китая. Некоторые из них уступают участникам рейтинга совсем немного, а по историческому и культурному значению ничуть не менее интересны.

Сучжоу в провинции Цзянсу оказался буквально в шаге от топ-10. На конец 2025 года здесь проживало около 13,05 млн человек — всего на 90 тысяч меньше, чем в Чжэнчжоу, занявшем десятое место. Сучжоу часто называют китайской Венецией из-за многочисленных каналов, каменных мостов и старинных кварталов у воды. Особенно знамениты его классические сады, часть которых включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом современный Сучжоу — крупный промышленный центр, где работают предприятия электроники, машиностроения и других отраслей.

Ханчжоу с населением около 12,70 млн человек находится неподалёку от Шанхая. Его главная достопримечательность — живописное Западное озеро Сиху, окружённое холмами, пагодами, садами и старинными храмами. Эти пейзажи веками вдохновляли китайских поэтов и художников. Сегодня Ханчжоу известен ещё и как один из технологических центров страны. Именно здесь находится штаб-квартира Alibaba, одной из крупнейших компаний электронной торговли в мире.

Нанкин, где проживало около 9,64 млн человек, тоже не попал в первую десятку. В разные исторические периоды он был столицей Китая, о чём напоминают сохранившиеся городские укрепления эпохи Мин, древние ворота и дворцовые памятники. Среди известных достопримечательностей — мавзолей Сунь Ятсена, одного из основателей Китайской Республики. Нанкин расположен на реке Янцзы и сегодня остаётся крупным промышленным, образовательным и культурным центром.

Таким образом, даже за пределами топ-10 находятся города с населением в несколько миллионов человек. Причём разница между соседними позициями бывает совсем небольшой: например, Сучжоу отделяют от десятого места лишь около 90 тысяч жителей.

Урумчи: крупный город Китая рядом с Казахстаном

город Китая рядом с Казахстаном

Для читателей из Казахстана особенно интересен Урумчи — столица Синьцзян-Уйгурского автономного района. На конец 2025 года здесь жили 4,15 млн человек.

Сам Урумчи не граничит с Казахстаном, но расположен в регионе, который имеет общую границу с нашей страной. Через Синьцзян проходят важные торговые и транспортные маршруты, связывающие Китай с Центральной Азией. Поэтому значение Урумчи для региона заметно больше, чем можно предположить по его месту в общекитайском рейтинге.

Часто задаваемые вопросы
Какой город Китая самый большой по населению?
Чунцин — 31,87 млн человек на конец 2025 года. В эту цифру входят жители всего муниципалитета, а не только его центральных районов.
Почему Пекин в этом рейтинге выше Гуанчжоу?
На конец 2025 года в административных границах Пекина жили 21,80 млн человек, а Гуанчжоу — 19,10 млн.
Какой город Китая самый большой по площади?
Среди городов нашей десятки — Чунцин, около 82 400 км². Он заметно больше Пекина (16 410 км²) и Шанхая (6 341 км²). Это площади всех подчинённых территорий, а не только жилых кварталов.
В каком городе из десятки самая высокая плотность населения?
В Шэньчжэне: в среднем около 7,4 тысячи человек на км², если учитывать всю территорию под управлением города, включая Шэньшаньскую зону. Внутри жилых кварталов плотность может быть намного выше.
Что означает «постоянное население»?
Это люди, которые обычно живут в городе, даже если официально зарегистрированы в другом месте. Поэтому численность постоянного населения и число зарегистрированных жителей могут различаться.
Почему Сучжоу нет в топ-10?
В Сучжоу живут около 13,05 млн человек, в Чжэнчжоу — 13,14 млн. Сучжоу уступает всего примерно 90 тысяч жителей, но этого достаточно, чтобы оказаться за пределами десятки.
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Гуанчжоу Китай Пекин Чунцин Чэнду Шанхай

Материал подготовил

Наталия Муратова Наталия Муратова
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