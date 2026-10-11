Иностранного туриста в Алматы арестовали на 15 суток после приставания к незнакомой женщине на аллее Терренкур. По данным полиции, мужчина схватил её за ягодицу. В Казахстан он приехал всего за день до инцидента.

Мужчину задержали сотрудники полиции Медеуского района. После рассмотрения административного дела суд назначил ему 15 суток ареста, сообщила полиция.

На этом история может не закончиться. Департамент полиции направил в суд дополнительные материалы, чтобы решить вопрос о дальнейшем пребывании иностранца в Казахстане. Решение о его выдворении на момент публикации не объявлено.

Гражданство туриста полиция не раскрыла

В официальном сообщении мужчину называют иностранным туристом, прибывшим в Казахстан накануне. Его гражданство, возраст и имя полиция публично не указала.

Правоохранители также опубликовали видео, связанное с задержанием. Сам инцидент произошёл на Терренкуре — популярной прогулочной аллее в Медеуском районе Алматы.

В полиции подчеркнули, что иностранное гражданство не освобождает человека от соблюдения казахстанского законодательства и ответственности за нарушение общественного порядка и прав других людей.

15 суток — максимальный срок по статье о мелком хулиганстве

По данным Kazakhstan Today, действия мужчины квалифицировали по статье 434 КоАП — «Мелкое хулиганство». Она охватывает в том числе оскорбительное приставание к физическим лицам в общественных местах.

За такое нарушение предусмотрены штраф, общественные работы либо административный арест от пяти до 15 суток. Иностранцу назначили максимальный срок ареста — 15 суток.

При этом административный арест и возможное дальнейшее пребывание в Казахстане — разные вопросы. Полиция лишь передала соответствующие материалы в суд. Поэтому утверждать, что туриста уже решили депортировать или выдворить из страны, преждевременно.

Сообщение о происшествии начало распространяться вечером 10 октября. Уже на следующий день историю опубликовали крупнейшие казахстанские СМИ.